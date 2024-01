Nowa Toyota Camry ujawniona i nadciąga do Polski

Toyota Camry istnieje od blisko 40 lat. Na całym świecie sprzedano do tej pory ponad 21 mln egz. wszystkich generacji tego auta. Jednak na rynku europejskim japońska limuzyna nie ma łatwego życia. W 2004 roku producent zdecydował o wycofaniu tego modelu ze Starego Kontynentu. To był cios dla masy wielbicieli, ale pozostał wielki sentyment i duża rozpoznawalność. Okazało się, że aż 70 proc. polskich kierowców wciąż pamiętało poprzednie wcielenia Camry. Niektórzy traktowali ten samochód jako osobną markę, synonim niezawodności.

Wreszcie po 15 latach suszy przyszedł deszcz – w 2019 roku nad Wisłę wjechała 8. generacja Camry z napędem hybrydowym. Tylko w 2023 roku w Polsce sprzedało się ponad 3 tys. sztuk japońskiego sedana, co w segmencie E i przy modzie na SUV-y jest bardzo dobrym wynikiem. Teraz debiutuje zupełnie nowa Toyota Camry 9. generacji, która będzie dostępna nad Wisłą. Czym chce przekonać do siebie kierowców?

Tak wygląda nowa Toyota Camry. To piękność

Z pewnością stylistyką. Nowa Toyota Camry jako klasyczny sedan z długą maską i kabiną przesuniętą do tyłu zyskała proporcje zbliżone do coupe. Wygląda zjawiskowo, najlepiej w historii. Na świat patrzy przez przymrużone reflektory LED w stylu lamp stosowanych w najnowszych wdaniach Toyoty C-HR i Prius. Za urodę limuzyny odpowiadają amerykańskie biura projektowe japońskiego producenta: w kalifornijskim Newport Beach i po zachodniej stronie Detroit w Ann Arbor (stan Michigan).

Nowa Camry rozpieszcza wnętrzem i dużymi ekranami

Camry od progu wita nowym światem. Wnętrze otula klasyczną elegancją. Toyota radyklanie przeprojektowała kabinę i wykończyła ją materiałami lepszej jakości. Widać większą dbałość o detale. Właściwie wszystko jest ładne dla oka, intuicyjne w obsłudze i – tam gdzie trzeba – miłe w dotyku. Wrażenie ekskluzywności potęguje 12,3-calowy wirtualny kokpit zamiast analogowych zegarów (seryjnie będzie montowany 7 calowy ekran).

Wzorem nowego Priusa ekran systemu informacyjno-rozrywkowego Toyota Smart Connect powędrował na szczyt deski rozdzielczej – teraz może mieć aż 12,3 cala i pozwala sterować nawigacją w chmurze, muzyką oraz klimatyzacją (także za pomocą asystenta głosowego). Przy czym Toyota w erze wszechobecnych ekranów jedzie pod prąd i nie rezygnuje z przycisków.

Nowa Toyota Camry - oto wyposażenie

Opcjonalnie przewidziano system Toyota Smart Connect+ oraz system premium audio JBL z dziewięcioma głośnikami. Camry łączy się bezprzewodowo ze smartfonami przy pomocy Apple CarPlay i Android Auto. We wnętrzu znajduje się aż pięć portów USB, które umożliwiają ładowanie urządzeń i łączność z nimi. Standardem jest bezprzewodowa ładowarka do smartfonów. Auto może zaktualizować multimedia oraz systemy bezpieczeństwa metodą over-the-air (OTA) bez wizyty w serwisie.

Nowe fotele z dłuższym siedziskiem, szyby tłumią hałas

Wizytówką Camry pozostaje przestronność. 9. generacja oferuje wnętrze, które pod względem komfortu podróżowania potrafi uszczęśliwić. Nowe fotele to zmienione wyprofilowanie oparcia oraz dłuższe siedzisko dla lepszego podparcia ud kierowcy i pasażerów.

W obu rzędach siedzi się wygodnie, nie brak przestrzeni na nogi i nad głową. Na życzenie, z tyłu element baśniowy wprowadzi kanapa z dwoma osobnymi fotelami (podział 40:20:40). Plus na konto inżynierów od wyciszenia kabiny – wykonali bardzo dobrą robotę. A posłużyli się m.in. rozwiązaniem stosowanym w autach luksusowych – przednie boczne szyby standardowo skrywają warstwę tłumiącą hałas.

Toyota Camry i nowy napęd 5. generacji 2.5 Hybrid. Jaka moc?

Pod maską nowej Camry Toyota postawiła na najnowszy napęd 5. generacji 2.5 Hybrid. Po modyfikacjach silnik benzynowy pracujący w ekonomicznym cyklu Atkinsona i dwa silniki elektryczne charakteryzują się większą efektywnością. Układ korzysta z nowej bipolarnej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Najważniejsze elementy napędu jak przekładnia, silniki elektryczne oraz inwerter zostały przeprojektowane, by ograniczyć wewnętrzne straty oraz zredukować masę i rozmiary. Osiągi?

Nowa Toyota Camry i hybryda 5. generacji - niskie zużycie benzyny i lepsze przyspieszenie

Nowa hybryda generuje 231 KM, to o 6 procent mocy więcej niż w poprzedniku. Nowy układ szybciej reaguje na gaz. Stąd Camry 9. generacji ma lepiej przyspieszać - sprint od 0 do 100 km/h poprawił się z 8,3 s na 7,9 s.

Maksymalna moc jest dostępna już od ok. 40 km/h, a nie przy 140 km/h jak w hybrydach dostępnych do tej pory. Obroty silnika pozostają niskie przy wysokich prędkościach, co umożliwia cichą pracę oraz niskie zużycie paliwa - producent obiecuje 5,1 l/100 km. Dostępna obecnie w Polsce Toyota Camry 8. generacji wykorzystuje poprzednią 2,5-litrową hybrydę o mocy 218 KM.

Nowa Camry skrywa także przeprojektowane zawieszenie. Z przodu zastosowano kolumny MacPhersona, a z tyłu podwójne wahacze.

Bezpieczeństwo? Tu Toyota stawia na nowy zestaw radarów i kamer. Camry rozpoznaje większą liczbę zagrożeń i pomaga uniknąć kolizji w większej liczbie scenariuszy, a także stale monitoruje, czy kierowca jest skupiony na prowadzeniu. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia jest jeszcze skuteczniejszy w trakcie poruszania się po mieście, a także wykrywa niebezpieczeństwo zderzeniem czołowym. W trakcie manewru skrętu monitorowany jest teraz ruch na dwóch pasach oraz pojazdy i rowerzyści nadjeżdżający z boku.

Kiedy nowa Toyota Camry trafi do Polski? Cena?

Nowa Toyota Camry w Polsce trafi do sprzedaży w drugim kwartale 2024 roku. Za ile? Obecna generacja kosztuje od 163 500 zł. Wyższa cena następcy nie powinna dziwić.