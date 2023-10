Suzuki wprowadzi pięć nowych modeli, w tym SUV-y i auta segmentu B

Suzuki sprzedaje rocznie ponad 3,2 mln samochodów i niemal 2 mln motocykli. Obok sześciu fabryk w Japonii ma też 28 ośrodków produkcyjnych w 20 krajach. Największy wzrost popularności auta marki z Hamamatsu zanotowały w Europie – przyrost o ponad 48 proc. Zdecydowała o tym m.in. dostępność modeli Vitara i S-Cross produkowanych w węgierskim zakładzie. Teraz przyszła pora na wrzucenie wyższego biegu…

Suzuki w nowej strategii przewiduje, że do 2030 roku 80 proc. sprzedaży marki w Europie będą stanowić auta elektryczne, motocykle na prąd i elektryczne silniki zaburtowe. Żeby dopiąć celu na rynku samochodowym Japończycy wprowadzą aż pięć nowych modeli EV, w tym lista premier obejmuje SUV-y oraz auta segmentu B. Pierwszy z nich pojawi się w 2024 roku i już wiemy, czego mogą spodziewać się kierowcy w Polsce…

Suzuki eVX to nowy SUV większy niż Vitara, prosto z Tokio

Suzuki eVX zapowiada pierwszy samochód elektryczny marki z Hamamatsu. Tym samym w Tokio podczas Japan Mobility Show pada ostatni japoński bastion opierający się przed elektromobilnością. Wcześniej skapitulowała Toyota, Mazda i Subaru.

eVX pierwszy raz pokazali w styczniu 2023 roku. Od tamtego czasu samochód przeszedł metamorfozę. Dziś debiutuje w nowej odsłonie. Jednocześnie SUV Suzuki zdradza wygląd przyszłej gamy tej firmy słynącej z niezawodnych i nieskomplikowanych samochodów oraz wydajnego napędu 4x4.

Suzuki eVX - pierwszy samochód elektryczny japońskiej marki

Solidne nielakierowane osłony progów, czarne poszerzone nadkola i podcięte po bokach zderzaki sprawiają, że nie wyprze się rodzinnego zamiłowania do grasowania po bezdrożach. A propos rodzeństwa…

Suzuki eVX ma 4,3 m długości, to ok. 20 cm więcej od Vitary będącej koniem pociągowym biznesu Japończyków w Polsce i tyle samo, co zmodernizowany S-Cross. Także szerokość i wysokość – odpowiednio 1,8 m i 1,6 m – są niemal identyczne jak w modelu S-Cross.

Suzuki eVX to nowy styl i przestronne wnętrze

eXV ma proporcje niespotykane dotąd w samochodach Suzuki. Do tego koła rozstawione niemal na rogach nadwozia podpowiadają większy rozstaw osi niż we współczesnych modelach spalinowych. W efekcie można spodziewać się, że pierwsze elektryczne Suzuki zaoferuje we wnętrzu poziom przestronności spotykany zwykle w autach klasy średniej.

Kolejnymi korzyściami z zamknięcia akumulatorów pod nogami są obniżony środek ciężkości oraz lepsze rozłożenie masy. Oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych.

Suzuki zmienia stylistykę wnętrza

Suzuki w Tokio pierwszy raz odsłoniło też stylistykę wnętrza eVX. Japończycy stawiają na minimalizm. Ekran zajmuje ok. 75 proc. kokpitu. Za sterowanie multimediami czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane dotykowe przełączniki pojemnościowe (haptyczne). Takie same przyciski są na kierownicy w zasięgu palców kierowcy.

Suzuki eVX - jaki zasięg i akumulator?

Wreszcie najważniejsze, czyli napęd. Suzuki eXV skrywa układ 4x4 z elektronicznym sterowaniem oraz zespół akumulatorów umożliwiający przejechanie do 500 km na jednym ładowaniu.

Suzuki eVX jako Vitara nowej generacji? Kiedy w Polsce i jaka cena?

Suzuki eVX w wersji produkcyjnej wjedzie na rynki całego świata na przełomie 2024 i 2025 roku. Wcześniej poznamy szczegółowe dane techniczne, koszty i wyposażenie.

Nieoficjalnie mówi się o cenie startującej z poziomu 160 tys. zł. Za podobne pieniądze jest sprzedana Mazda MX-30 z zasięgiem ok. 200 km.

Czy tak będzie wyglądać Suzuki Vitara nowej generacji? Prototyp obecnego wcielenia w 90 proc. oddawał auto seryjne. Nie ma powodu by w tym przypadku Japończycy zmienili strategię…

Suzuki eVX - dane techniczne, wymiary, napęd, zasięg