Suzuki eVX zapowiada pierwszy samochód elektryczny marki z Hamamatsu. Tym samym padł ostatni japoński bastion opierający się przed elektromobilnością. Wcześniej skapitulowała Toyota, Mazda i Subaru. Czego powinni spodziewać się kierowcy po nowości Suzuki?

Pod względem stylistycznym Suzuki eVX zdradza wygląd przyszłej gamy tej firmy słynącej z niezawodnych i nieskomplikowanych samochodów oraz wydajnego napędu 4x4. Solidne nielakierowane osłony progów, czarne poszerzone nadkola i podcięte po bokach zderzaki sprawiają, że nie wyprze się rodzinnego zamiłowania do grasowania po bezdrożach. A propos rodzeństwa…

Suzuki eVX ma większe wymiary niż Vitara, to pierwszy samochód elektryczny japońskiej marki

Suzuki eVX ma 4,3 m długości, to ok. 20 cm więcej od Vitary będącej koniem pociągowym biznesu Japończyków w Polsce i tyle samo, co zmodernizowany S-Cross. Także szerokość i wysokość – odpowiednio 1,8 m i 1,6 m – są niemal identyczne jak w modelu S-Cross.

Suzuki eVX, czyli takiej urody auta Japończycy jeszcze nie mieli

eXV ma proporcje niespotykane dotąd w samochodach Suzuki. Do tego koła rozstawione niemal na rogach nadwozia podpowiadają większy rozstaw osi niż we współczesnych modelach spalinowych. W efekcie można spodziewać się, że pierwsze elektryczne Suzuki zaoferuje we wnętrzu poziom przestronności spotykany zwykle w autach klasy średniej.

Kolejnymi korzyściami z zamknięcia akumulatorów pod nogami są obniżony środek ciężkości oraz lepsze rozłożenie masy. Oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych.

Suzuki eVX przestronne we wnętrzu, a jaki zasięg i akumulator?

Wreszcie najważniejsze, czyli napęd – tu Japończycy nie są zbyt wylewni. Wiadomo, że Suzuki eXV skrywa w sobie akumulator o pojemności 60 kWh i napęd na przednią oś. Taka konfiguracja ma zapewnić ok. 400 km zasięgu.

Suzuki uczy się samochodów elektrycznych od Toyoty i współpracuje z Kanadyjczykami

Prezes firmy, Toshihiro Suzuki, powiedział podczas prezentacji, że wiedzę dotyczącą samochodów elektrycznych czerpie od strategicznego partnera, Toyoty. A ta marka w 2022 roku wprowadziła w 100 proc. bateryjny model bZ4X. Stąd nie można wykluczyć transferu rozwiązań technicznych.

Z drugiej strony Suzuki na dzień przed premierą eVX podpisało umowę z kanadyjską spółką Inmotive. Obie firmy mają wspólnie opracować najbardziej wydajną przekładnię do aut eklektycznych, która może poprawić przyspieszenie i zasięg nawet o 15 proc.

Suzuki eVX, kiedy w Polsce i jaka cena?

Suzuki eVX w wersji produkcyjnej wjedzie na rynki całego świata w 2025 roku. Wcześniej poznamy szczegółowe dane techniczne, koszty i wyposażenie. Nieoficjalnie mówi się o cenie startującej z poziomu 160 tys. zł. Za podobne pieniądze jest sprzedana Mazda MX-30 z zasięgiem ok. 200 km.