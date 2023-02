Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet to rozsądna alternatywa w klasie SUV

1/25 Suzuki S-Cross w nowym wcieleniu zadebiutował na polskim rynku oficjalnie na początku 2022 roku. Marka wspomina o nowej generacji, ale tak naprawdę mamy tu do czynienia z gruntownie odświeżonym modelem. Dzięki temu zabiegowi zyskał on nową energię do rywalizacji z konkurentami w jednym z najbardziej zatłoczonych segmentów rynku.