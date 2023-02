Reklama

Suzuki Swace dołączył do oferty japońskiej marki w 2020 roku i jest owocem współpracy z Toyotą. Swace bazuje na Corolli, ale w przeciwieństwie do niej dostępny jest tylko z nadwoziem kombi i napędem hybrydowym.

Wraz z odświeżeniem Corolli podobne zabiegi w wariancie Suzuki stały się tylko kwestią czasu, a Swace po liftingu już niebawem trafi do salonów dilerskich w Polsce. Co się zmieniło w tym modelu?

Suzuki Swace ma nowy napęd, a jakie osiągi?

Tak jak Corollą także Swace dostał zmodyfikowany układ hybrydowy 5. generacji z benzynowym silnikiem 1.8. W układzie tym zwiększono moc jednostki elektrycznej z 72 do 94 KM, w efekcie łączna moc systemowa wzrosła o 15 proc. do poziomu 140 KM (poprzednik dysponował mocą 122 KM), a moment obrotowy ze 163 do 185 Nm. To z kolei pociągnęło za sobą poprawę osiągów. Suzuki zapewnia, że hybrydowe kombi przyspiesza teraz do setki o 1,7 szybciej i robi to w 9,4 s, a co ważne, ma zadowalać się taką samą ilością paliwa jak model, który zastępuje. Średnia WLTP to tylko 4,5 l/100 km przy emisji CO 2 na poziomie 103 g/km.

Swace oferuje trzy tryby jazdy do wyboru: Normalny, Eco lub Sport oraz na krótkich dystansach także tryb EV, w którym do napędu wykorzystywany jest tylko silnik elektryczny.

Suzuki Swace – co w wyposażeniu

Suzuki stawia na kompleksowe wyposażenie w kompaktowym kombi i tak też jest w odświeżonej palecie Swace’a. Auto może być wyposażone m.in. w system Emergency Driving Stop z poprawionym zakresem wykrywania kolizji, tylne lampy LED, siedem poduszek powietrznych, dwustrefową automatyczną klimatyzację, ośmiocalowy kolorowy ekran dotykowy, podgrzewane przednie fotele, podgrzewaną kierownicę, smart phone link do bezprzewodowej łączności z urządzeniami Apple CarPlay i przewodowej Android Auto, tylną kamerę parkowania, nowy cyfrowy zestaw wskaźników z trzema trybami wyświetlania, port USB typu C i dynamiczny tempomat. W topowej wersji znajdziemy dodatkowo zmodyfikowane projektorowe reflektory Bi-LED, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, monitor martwego pola, układ ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu, wewnętrzne oświetlenie ambientowe oraz tackę na konsoli środkowej z bezprzewodową ładowarką.

Nowością jest system Exit Assist ostrzegający pasażerów przed otworzeniem drzwi i wyjściem z auta, jeśli grozi to kontaktem z nadjeżdżającym z tyłu innym samochodem lub rowerzystą.

Suzuki Swace – w wyglądzie kosmetyka

Trzeba się dobrze przyjrzeć, by dostrzec, co zmieniło się w stylistyce modelu, bo zmiany są rzeczywiście niewielkie. Ograniczają się w zasadzie do lekko zmodyfikowanego tylnego zderzaka i ledowych lamp z tyłu. W topowej wersji nową sygnaturę świetlną dostały też ledowe reflektory.

Suzuki Swace w Polsce, jaka cena?

Auto można już zamawiać w Polsce. Dostępne jest z pakietem wyposażenia Premium Plus w cenie od 125 900 zł lub z pakietem Elegance za minimum 135 900 zł.