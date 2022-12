Reklama

Volkswagen ID.3 jest z nami od 2020 roku. Na drogi wyjechało już ponad 500 tys. sztuk tego auta. Kierowcy zdążyli się już z nim obyć i wysłać swoje uwagi do producenta. Teraz na podania użytkowników zareagowali ludzie w Wolfsburgu...

ID.3 na zewnątrz zyska lekko zmieniony pas przedni z wlotami powietrza w kształcie litery C. Największą rewolucją są materiały użyte w kabinie. O ile te stosowane do tej pory były zbyt twarde i trąciły tandetą, to w nowa odsłona ID.3 ma być bardziej przytulna. Pod względem stylistycznym zmiany będą delikatne.

Volkswagen ID.3 w nowej odsłonie, taki będzie elektryczny VW

Poprawiony Volkswagen ID.3 dostanie oprogramowanie najnowszej generacji, które podniesie wydajność systemu i może być aktualizowane zdalnie (over-the-air). Wyposażenie standardowe będzie bogatsze o m.in. 12-calowy ekran systemu infotainment (dziś 10 cali), podwójną podłogę bagażnika oraz konsolę środkową z dwoma uchwytami na napoje. Poziom użytkowania mają poprawić takie funkcje jak Plug&Charge oraz inteligentne planowanie trasy, uwzględniające stacje ładowania.

Reklama

Volkswagen zastosuje też najnowszą generację w pełni zintegrowanych systemów wspomagających kierowcę. Lista przewiduje np. system Travel Assist z danymi inteligencji zbiorowej oraz Park Assist Plus z funkcją pamięci.

Kierownica jest obecnie obszyta skórą. W nowym modelu zastąpi ją tworzywo przypominające w dotyku skórę. Producent zapowiada także różnice na poziomie 2 proc. w zużyciu energii i zasięgu.

Volkswagen ID.3 z nowym wyposażeniem seryjnym

– Polscy klienci już wkrótce będą mogli zamawiać wstępnie skonfigurowane wersje aktualnej generacji modelu ID.3: Life, Business, Style, Max i Tour. Ich specyfikacja jak i ceny zostaną przedstawione na przestrzeni pierwszej połowy grudnia – powiedział dziennik.pl Hubert Niedzielski, kierownik ds. PR marki VW.

Jednak kiepska dostępność półprzewodników i pęczniejący portfel zamówień Volkswagena powodują, że pierwsze egzemplarze modeli ID.3 Pro: Life, Business, Style, Max oraz ID.3 Pro S Tour nie zostaną dostarczone kupującym przed czwartym kwartałem 2023 roku.

Nowy Volkswagen ID.3 zamiast starego, trzy fabryki mają sprostać zamówieniom

– Plan zakłada, że do tego czasu rozpocznie się produkcja nowej generacji wersji ID.3. Może to oznaczać, że dostarczony pojazd nie będzie tym, który widnieje w konfiguratorze lub na umowie w momencie składania zamówienia; zamiast tego klient otrzyma ulepszoną wersję ID.3. Samochód może różnić się od zamówionego, ale wszelkie różnice będą korzystne dla klienta – wyjaśnił Niedzielski.

Volkswagen ID.3 w nowej odsłonie oficjalnie zadebiutuje wiosną 2023 roku. Obecnie produkowany model ID.3 zjeżdża z taśmy zakładów w Zwickau i Dreźnie w Niemczech. W przyszłym roku do tej pary dołączy główna fabryka Volkswagena – w Wolfsburgu. Trzy ośrodki produkcyjne mają zaspokoić rosnący popyt.