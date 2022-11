Reklama

Skoda Enyaq iV szybko podbiła serca kierowców. Przestronność, komfort jazdy i cisza w kabinie połączone z dużym zasięgiem podziałały jak magnes. Wystarczyło dwa lata od debiutu i na drogi trafiło już 100 tys. sztuk tego auta.

Teraz stawka idzie w górę. Oto rodzinę Skody w Polsce powiększa eleganckie coupe. Jednocześnie obok nowego SUV-a ze ściętym tyłem debiutuje pierwszy w historii elektryczny niespełna 300-konny Enyaq Coupe RS iV i to w soczystej Zieleni Mamba. Wiemy już, na co mogą liczyć kierowcy…

Skoda Enyaq Coupe iV to nowy SUV z większym zasięgiem

Enyaq Coupe iV to nowy pomysł czeskiej marki na najładniejszy samochód elektryczny. Już od słupka B linia dachu zaczyna szybko opadać. Projektanci duży nacisk położyli na sportowy sznyt i dopracowanie aerodynamiki. Tu każdy element pełni ważną funkcję w osiągnięciu opływowej sylwetki. Przecież jedną z największych przeszkód w walce o elektryczny zasięg podczas szybkiej jazdy jest opór powietrza. Na jego przezwyciężenie typowy EV poświęca niemal 2/3 energii. Enyaq Coupe iV ma znacznie łatwiej - jego świetny współczynnik oporu powietrza Cd wynosi tylko 0,234 (dla porównania Mercedes EQS: 0,20). Jeszcze we wrześniu Czesi podawali wartość 0,247, czyli nastąpił postęp. To ważne, ponieważ redukcja Cd o zaledwie 0,01 zwiększa zasięg auta elektrycznego o około 2,5 proc. Stąd Enyaq Coupe iV pojedzie dalej na jednym ładowaniu niż SUV z tradycyjnym nadwoziem. Jednak zanim zakręcą się koła, warto zajrzeć do środka…

Skoda Enyaq Coupe iV, wymiary, wyposażenie i pojemność bagażnika

Enyaq Coupe iV na szeroko rozstawionych 20-calowych kołach odważnie rozpycha się w walce o tytuł najjaśniejszej gwiazdy w klasie. Wypełniając całe miejsce parkingowe wśród innych samochodów wygląda jakby przeskoczył o dwie klasy wyżej. Wnętrze również zaskakuje udogodnieniami. Mimo wcześniej opadającego dachu przestronność kabiny jest więcej niż satysfakcjonująca. Z tyłu prześwit między głową pasażera a sufitem dorównuje temu w Octavii kombi – miejsca z powodzeniem wystarczy osobom o wzroście ok. 190 cm. Przyczynia się do tego seryjny panoramiczny czarny szklany dach; większej tafli nie znajdziemy w żadnej innej Skodzie.

Bagażnik coupe również nie zmusza do wyrzeczeń – zapewnia 570 l pojemności wobec 585 l, które oferuje klasyczny Enyaq. Funkcjonalność podnoszą schowki, pojemnik na przewody oraz solidne haki na torby z zakupami.

Przytulnie wykończone miejsce kierowcy rozpieszcza ergonomią podlaną dodatkami premium. Standard to 13-calowy centralny ekran intuicyjnie rozbudowanej stacji multimedialnej i 5,3-calowy cyfrowy kokpit. Komfort prowadzenia podnosi wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, wówczas wskazówki nawigacji są nakładane na widok drogi za szybą. Sprawdzają się super! Poza tym wszystkie wersje wyposażono w dwustrefową klimatyzację Climatronic czy wielofunkcyjną kierownicę z manetkami do regulacji stopnia rekuperacji.

Skoda Enyaq Coupe RS iV to dwie opcje wykończenia wnętrza

Topowy Enyaq Coupe RS iV występuje w dwóch opcjach stylistycznych, zarezerwowanych wyłącznie dla tego wariantu. W obu standardowe wyposażenie obejmuje ozdobne paski z efektem Carbon na desce rozdzielczej i poszyciu drzwi, nakładki na pedały oraz sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami i emblematem RS. W Design Selection "RS Lounge" siedzenia są pokryte czarną mikrofibrą Suedia z limonkową lamówką i kontrastującymi szwami. Ten akcent powtarza się na dywanikach oraz na ogrzewanej, skórzanej, wielofunkcyjnej sportowej kierownicy z trzema ramionami i emblematem RS. Deska rozdzielcza również jest pokryta czarną tapicerką Suedia z ozdobnym ściegiem. Drugi opcjonalny pakiet Design Selection "RS Suite" to fotele z czarnej perforowanej skóry z szarą lamówką. Szara nić biegnie też po skórzanej wielofunkcyjnej sportowej kierownicy z logo RS. Deskę rozdzielczą pokrywa skóropodobny materiał pasujący do siedzeń.

Skoda Enyaq Coupe iV mocno różni się od zwykłego SUV-a

Enyaq Coupe iV od klasycznego SUV-a różni się też bardziej agresywnym zderzakiem i bocznymi progami w kolorze nadwozia. Na świat patrzy przez matrycowe reflektory Full LED Matrix, które witają efektowną animacją. Pojedynczy moduł lamp ma 24 diody sterowane indywidualnie, dzięki temu światła drogowe mogą być włączone przez cały czas bez oślepiania innych użytkowników drogi. Kamera umieszczona na przedniej szybie wykryje nadjeżdżające pojazdy oraz odbijające światło osoby i obiekty, a inteligentna technologia automatycznie wyłączy poszczególne segmenty wiązki światła, zapewniając jednocześnie dobrze oświetloną trasę. Dodatkowo nowe coupe błyszczy i świeci. Wszystko przez 131 diod podświetlających cały przedni pas między reflektorami – ten szpanerski detal styliści nazwali Crystal Face, a wdrożyli go z prototypu Vision iV pokazanego w 2019 roku. Wysmukloną sylwetkę zamyka spoiler i wielki napis SKODA.

Skoda daje seryjnie felgi 20 cali, ale mogą być większe

Z kolei Enyaq Coupe Sportline oraz RS z seryjnymi reflektorami Full LED Matrix wyglądają jeszcze ostrzej. Listwy boczne na przednim zderzaku mają kształt litery C w modelu Sportline, a w RS tworzą literę E. Wyposażone standardowo w sportowe zawieszenie są o 15 mm niższe z przodu i 10 mm z tyłu. Zestaw wyróżników obejmuje czarne, błyszczące obramowanie osłony chłodnicy, listwy okiennej i tylnego dyfuzora. Czarne są też oznaczenia modeli, napis na tylnej klapie czy listwy na przednim zderzaku. Głębiej profilowane fotele ze zintegrowanymi zagłówkami oraz akustyczne przednie i tylne boczne szyby wykonane z laminowanego szkła zapewniają wyższy komfort podróży. Zamiast seryjnych 20-calowych kół można zażyczyć obręcze o średnicy 21 cali.

Skoda Enyaq Coupe iV w Polsce, moc, zasięg i dane techniczne

Nowa Skoda Enyaq Coupe iV w Polsce jest dostępna akumulatorem o pojemności 82 kWh (77 kWh netto) w trzech wariantach mocy. Każda wersja wyróżnia się niskim zużyciem energii, a to w dużej mierze zasługa doskonałej aerodynamiki i dopracowanych detali.

Tylnonapędowy Enyaq Coupe iV 80 zapewni nawet 552 km zasięgu, to o 17 km więcej niż deklarowano wcześniej. W przypadku tego modelu producent postawił na silnik elektryczny o mocy 204 KM (310 Nm). Sprint od zera do 100 km zajmie 8,7 s.

Enyaq Coupe iV 80x to dwa silniki i napęd na cztery koła

Skoda Enyaq Coupe iV 80x to już SUV z napędem 4x4. Przy tylnej osi pracuje silnik synchroniczny (PSM), a z przodu zamontowano jednostkę asynchroniczną (ASM). Taki duet dostarcza pod nogę 265 KM i 425 Nm! Od zera do 100 km/h nowy SUV coupe przyspiesza w 6,9 s. Zamknięty między osiami akumulator o pojemności użytecznej 77 kWh zapewni prądu na przejechanie ok. 522 km (ponad 20 km lepiej wobec poprzednich deklaracji).

Enyaq Coupe RS iV to 300 KM, czyli najmocniejsza Skoda

Wreszcie królową gamy jest Skoda Enyaq Coupe RS iV. To nie tylko najmocniejszy model elektryczny, ale też najmocniejszy samochód czeskiej marki. Auto wyposażono w akumulator 77 kWh netto i dwa silniki elektryczne, a co za tym idzie - napęd na wszystkie koła. Enyaq Coupe RS iV zapewnia niemal 300 KM mocy systemowej (299 KM) i osiąga maksymalny moment obrotowy 460 Nm. W rezultacie pierwszy całkowicie elektryczny model RS przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,5 sekundy. Zmodyfikowane podwozie w połączeniu z nisko położonym środkiem ciężkości to gwarancja zwinnego i precyzyjnego prowadzenia. Prędkość maksymalna to 180 km/h, czyli o 20 km/h więcej niż jakikolwiek inny wariant nowego coupe. To wszystko przy zasięgu 522 km. Wersje RS i 80x mają maksymalny uciąg 1400 kg.

Skoda Enyaq Coupe iV oraz Enyaq Coupe RS iV i ładowanie akumulatorów

Enyaq Coupe iV oferuje szybkie ładowanie prądem stałym DC o mocy do 135 kW – wówczas uzupełnienie energii w akumulatorze od 5 do 80 proc. pojemności trwa zaledwie 36 minut. W domowych warunkach ładowanie do pełna prądem zmiennym AC z mocą do 11 kW potrwa ok. 8 godzin (przewidziano trzy rodzaje walboxów ze względu na ilość funkcji).

Skoda Enyaq Coupe iV z nowym oprogramowaniem

Jednak nie tylko zgrabniejsza karoseria zdobi elektryczną nowość Skody. Enyaq Coupe debiutuje z najnowszym oprogramowaniem ME 3. Zaaplikowany soft poprawia zarządzanie akumulatorem oraz zwiększa wydajność i żywotność, inicjując kontrolę temperatury przy niższych wartościach niż wcześniej i nie tylko włączając go i wyłączając, ale stale monitorując i regulując. Stąd bateria szybciej osiąg idealne "okno temperatury". Zapewnia to zoptymalizowaną moc wyjściową i rekuperację. Pojawiły się również nowe układy systemu infotainment, a menu główne zawiera teraz ikonkę ładowania auta, a także nowe ikony funkcji rozszerzonej rzeczywistości. Ponadto zwiększono jasność i kontrast wyświetlacza kamery cofania. Oprogramowanie ME 3 oferuje ulepszony planer trasy z wieloma przystankami i nowy system asystujący Travel Assist 2.5. Ucieszy również asystent zautomatyzowanego parkowania Park Assist z funkcją Trained Parking, który zapamiętuje drogę do często używanego miejsca parkingowego i potrafi ją samodzielnie powtórzyć wstawiając tam samochód samodzielnie.

Skoda Enyaq Coupe iV i Enyaq Coupe RS iV, ceny w Polsce

Skoda Enyaq Coupe iV w bazowej wersji kosztuje w Polsce od 249 950 zł. Łącznie producent przewidział pięć wariatów – topowy to wydatek niemal 300 tys. zł. Odmiana Sportline rządzi się własnymi prawami – tu podstawowe auto wymaga przynajmniej 274 750 zł. Z kolei najmocniejsza Skoda Enyaq RS iV i Enyaq Coupe RS iV występuje w Polsce w trzech wersjach. Wyjściowo trzeba przygotować odpowiednio: 287 500 zł i 295 900 zł.

Skoda Enyaq Coupe iV, cennik, dane techniczne i wersje wyposażenie

Skoda Enyaq Coupe iV Pojemność akumulatora brutto Zasięg maksymalny WLTP Moc maksymalna Przyspieszenie 0-100 km/h Rodzaj napędu Wersja wyposażenia Enyaq Wersja wyposażenia Clever Wersja wyposażenia Plus Wersja wyposażenia Advanced Wersja wyposażenia Maxx 80 82 kWh 552 km 204 KM (150 kW) 8,7 s Tylny 249 950 zł 266 250 zł 277 100 zł 288 500 zł 299 500 zł

Cennik Skoda Enyaq Sportline iV

Enyaq Sportline iV Pojemność akumulatora brutto Zasięg maksymalny WLTP Moc maksymalna Przyspieszenie 0-100 km/h Rodzaj napędu SPORTLINE SPORTLINE ADVANCED SPORTLINE MAXX 80 82 kWh 533 km 204 KM (150 kW) 8,6 s Tylny 274 750 zł 285 450 zł 294 550 zł 80 Coupe 82 kWh 535 km 204 KM (150 kW) 8,7 s Tylny 283 950 zł 294 650 zł 303 750 zł 80x 82 kWh 510 km 265 KM (195 kW) 6,9 s 4x4 285 200 zł 295 900 zł 305 000 zł 80x Coupe 82 kWh 512 km 265 KM (195 kW) 6,9 s 4x4 294 400 zł 305 100 zł 314 200 zł

Skoda Enyaq RS iV i Enyaq Coupe RS iV