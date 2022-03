Honda Civic w nowym wcieleniu to radykalna zmiana stylistyki i napędu. Japoński kompakt będzie dostępny wyłączenie jako hybryda. Oto szczegóły…

Z przesuniętą do tyłu kabiną, większą powierzchnią szyb, obniżoną o 25 mm linią maski i gładką karoserią hatchbacka o nowych proporcjach styliści zbliżyli się do urody pięciodrzwiowego coupe. Civic pierwszy raz w historii dostał klapę bagażnika z żywic polimerowych. Dzięki zastosowaniu nowej technologii, zmniejszono masę całego elementu o 20 proc. Ułatwia to otwieranie i zamykanie.

Honda Civic i wnętrze

W środku minimalistyczna deska rozdzielcza z pokaźnym ekranem skupia się na wygodzie kierowcy. Dłuższy o 35 mm rozstaw osi pozwolił projektantom stworzyć przestronniejszą i wygodniejszą kabinę.

Honda chce by nowy Civic we wnętrzu dawał poczucie użytkowania auta premium, stąd w środku nowoczesne tkaniny i przyjemne w dotyku materiały. Mistrzem pierwszego wrażenia jest metalowa kratka nawiewu powietrza o wzorze plastra miodu poprowadzona przez całą szerokość deski rozdzielczej. W wersji Advance wyświetlacz kierowcy jest wyposażony w 10,2-calowy kolorowy ekran LCD HD. System jest przygotowany do obsługi Android Auto i bezprzewodowej komunikacji poprzez Apple CarPlay. W wersji Sport producent oferuje 8 głośników, zaś w wersji Advance aż 12 głośników BOSE klasy premium.

Honda zamierza do końca 2022 r. zelektryfikować wszystkie swoje modele wprowadzone na europejskie rynki. Dlatego nowy Civic będzie czwartą hybrydą, po HR-V, Jazzie i CR-V. W skrócie e:HEV "e:" oznacza elektryfikację, a "HEV" – technologię hybrydową opartą na zasilaniu energią elektryczną.

Honda Civic e:HEV, czyli nowy silnik benzynowy i dwie jednostki elektryczne

Honda Civic jako hybryda e:HEV wykorzystuje 72-ogniwowy zespół akumulatorów litowo-jonowych i dwa niewielkie, ale mocne silniki elektryczne. Połączone je z nowym 2-litrowym silnikiem benzynowym pracującym w oszczędnym cyklu Atkinsona (sprawność energetyczna sięga 41 proc.). Sumaryczna moc zespołu napędowego wynosi 135 kW (ponad 180 KM), a maksymalny moment obrotowy 315 Nm.

Nowa Honda Civic i zużycie paliwa

Zespół napędowy e:HEV korzysta z trzech różnych trybów, wybieranych automatycznie, w zależności od warunków i sytuacji drogowej. Honda deklaruje, że przechodzenie z jazdy elektrycznej w hybrydową (gdy potrzeba wysokiego momentu obrotowego) i tryb spalinowy (wyższe prędkości) odbywa się niezauważalnie. Do tego kierowca może ustawić tryb sportowy, normalny, ekonomiczny i indywidulany, a tryb B z silniejszą rekuperacją powinien zapewnić wrażenie jazdy samochodem elektrycznym. Poziom odzyskiwania energii i stopień opóźnienia można dostosować przełącznikiem za kierownicą. Nowy Civic ma zapewnić zużycie paliwa poniżej 5 l/100 km.

Honda Civic 11. generacji i wyposażenie

Civic 11. generacji jest też na czasie pod względem systemów bezpieczeństwa i rozwiązań wspomagających kierowcę. Honda zapewnia, że nowa przednia kamera o szerokim kącie widzenia 100 stopni oraz poprawione układy rozpoznawania obiektów potrafią lepiej wykrywać pieszych, krawędzie jezdni, oznakowanie poziome drogi oraz inne pojazdy, w tym motocykle i rowerzystów. Po raz pierwszy Civic został wyposażony w czujniki ultradźwiękowe – po cztery z przodu i z tyłu pojazdu. Oprócz udoskonalonych rozwiązań minimalizujących skutki ewentualnej kolizji, systemu utrzymywania na pasie ruchu czy tempomatu adaptacyjnego, wprowadzono monitorowanie martwego pola i ruchu poprzecznego oraz asystenta jazdy w korku.

Honda Civic od chwili debiutu w 1972 roku sprzedała się w ponad 27,5 mln sztuk w 170 krajach. Nowy Civic e:HEV w Europie pojawi się jesienią 2022 roku. Ceny i wyposażenie pozostają tajemnicą. Także na przyszły rok Japończycy zapowiadają debiut sportowej odmiany Type R.