Toyota Corolla istnieje od 55 lat, w tym czasie jej globalna sprzedaż przekroczyła 55 mln sztuk, czyniąc z niej najpopularniejszy samochód w historii motoryzacji. Teraz producent oferuje 12. generację.

W Polsce Corolla jest zamawiana co 11 minut. To najczęściej kupowany nowy samochód nad Wisłą. Konkurencja jednak nie śpi. Stąd Japończycy ogłosili, że Corolla na 2022 rok zostanie odświeżona.

Toyota Corolla i nowe multimedia to nie wszystko

Corolla 2022 dostanie nowy system multimedialny Toyota Smart Connect. W środku urządzenia pracuje mocniejsza jednostka sterująca CPU, która działa ponad dwa razy szybciej niż w obecnych multimediach (dokładnie x 2,4). W efekcie sprawniej reaguje na polecenia użytkownika. Ale na tym nie koniec...

Dotychczas stosowana stacja była wyposażona w osiem przycisków-skrótów do poszczególnych funkcjonalności i pokrętło do strojenia stacji radiowych. Teraz przy 8-calowym ekranie dotykowym została jedynie regulacja głośności audio. Wyświetlacz daje za to dostęp do wielu usług internetowych, w tym do nawigacji w chmurze ze stale aktualizowanymi informacjami o sytuacji na drogach. Nowy system jest standardem w wersjach GR Sport i Executive oraz w pakiecie dla odmiany Comfort.

Toyota Corolla z własnym internetem

Corolla 2022 ma własny bezprzewodowy dostęp do internetu poprzez moduł DCM, dlatego nie trzeba parować systemu multimedialnego z telefonem kierowcy, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji i informacji opartych na połączeniu z siecią. Korzystanie z modułu DCM i transmisja danych nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Do tego system multimedialny jest aktualizowany bezprzewodowo przez internet, a zamknięty gdzieś w środku "nowy agent głosowy" rozpoznaje polecanie dotyczące muzyki czy nawigacji oraz innych funkcji, takich jak otwieranie i zamykanie okien. Wystarczy powiedzieć słowo…

Alternatywą jest bardziej rozbudowany system multimedialny Toyota Smart Connect Pro z nawigacją Connected z bezpłatną subskrypcją na 4 lata w cenie auta. Nawigacja oparta na chmurze wyświetla m.in. informacje o parkingach czy zdarzeniach na drodze, reaguje na polecenia głosowe oraz jest aktualizowana zdalnie przez internet.

Toyota Corolla w nowej konfiguracji

Odświeżona Corolla będzie dostępna w nowych kolorach karoserii – do wyboru pojawi się lakier Platinum White Pearl i Shimmering Silver. Oba będą możliwe także w dwukolorowej kompozycji z czarnym dachem w wersji GR Sport – pierwszy dla wszystkich typów nadwozia, zaś drugi dla Corolli Sedan. Urodę sedana podkręcą nowe 10-ramienne, 17-calowe polerowane alufelgi (w wersji Executive oraz Comfort z pakietem Style).

Toyota Corolla 2022 i jaka cena w Polsce?

Toyota Corolla z rocznika 2022 jest już dostępna w przedsprzedaży. Pięciodrzwiowy hatchback kosztuje od 82 900 zł (1.2 Turbo/116 KM).

Cena hybrydy 1.8/122 KM to przynajmniej 95 500 zł. Topowy napęd 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT jest oferowany od wersji Comfort za 102 400 zł.

Corolla TS kombi wymaga 3 tys. zł dopłaty do ceny wersji 5d. Z kolei odmłodzona Corolla sedan kosztuje od 81 900 zł (silnik 1.5/125 KM). Hybryda 1.8/122 KM wymaga 97 500 zł.

Pierwsze sztuki trafią do kierowców pod koniec stycznia 2022 roku.