Suzuki SX4 S-Cross w nowej odsłonie jest już dostępne w Polsce. Samochód zyskał ostry styl i wyposażenie, którego wcześniej próżno było szukać. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Zniknęły wytrzeszczone światła i potężny, ociekający chromem grill. Nowy S-Cross wyróżnia się teraz osłoną chłodnicy w kolorze fortepianowej czerni. Do tego są jeszcze ostro ukształtowane przednie i tylne lampy w technologii LED. Logo japońskiej marki wkomponowano w błyszczącą listwę.

Suzuki SX4 S-Cross - wnętrze i pojemność bagażnika

Za drzwiami SX4 S-Cross przestronna kabina, lepsze materiały i nowy kokpit. Mistrzem pierwszego wrażenia jest 9-calowy ekran ustawiony na szczycie deski (w najbogatszej wersji Elegance). Stacja multimedialna rozpoznaje polecenia głosowe i zapewnia zestaw głośnomówiący Bluetooth oraz technologię łączności Apple CarPlay i Android Auto. Standardowe rozwiązania obejmują tuner radiowy oraz możliwość podłączenia zewnętrznych nośników muzyki czy plików filmowych (np. przez port USB).

Wyświetlacz prezentuje również komunikaty dotyczące zużycia paliwa, zasięgu, stanu pracy systemu mild hybrid (SHVS) czy ostrzeżeń. Na ekranie można także obserwować obraz z kamery cofania i tylnych czujników parkingowych oraz widok z kamer 360o.

Bagażnik o pojemności 430 litrów można zwiększyć od 1230 l po złożeniu asymetrycznie dzielonego oparcia kanapy (60:40). A jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to swój skarb może schować pod podwójną podłogą kufra. Na pokładzie przewidziano też szereg skrytek na drobiazgi.

S-Cross miękka hybryda 1.4 na już i nowy napęd hybrydowy w 2022 roku

- Wersja europejska nowego S-Cross będzie standardowo wyposażona w technologię mild hybrid, model z nowym napędem hybrydowym zostanie wprowadzony w drugiej połowie 2022 roku by wzmocnić nasze globalne wysiłki na rzecz ochrony środowiska - powiedział podczas prezentacji Toshiro Suzuki, prezydent Suzuki Motor Corporation.

Pod karoserią nowego SX4 S-Cross elektryfikacja, czyli 48-woltowy układ miękkiej hybrydy. Zelektryfikowany napęd to autorska konstrukcja Suzuki, która ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik spalinowy 1.4 BoosterJet/129 KM. A głównym elementem 48-woltowego systemu jest napędzane paskiem urządzenie ISG (13,6 KM) łączące w sobie funkcję rozrusznika i generatora. Dzięki niemu podczas wytracania prędkości silnik nie zużywa paliwa, a odzyskana energia ładuje chłodzony powietrzem akumulator litowo-jonowy. ISG pełni też funkcję silnika elektrycznego – wtedy wykorzystuje zebrany prąd i wspomaga jednostkę benzynową zatykając turbodziurę dodatkowym zastrzykiem momentu obrotowego. Co więcej, po wciśnięciu sprzęgła ISG utrzymuje obroty silnika powyżej prędkości obrotowej biegu jałowego – bez konieczności spalania benzyny.

Nowy S-Cross i napęd na cztery koła ALLGRIP

System napędu na cztery koła ALLGRIP SELECT oferuje możliwość wyboru jednego z czterech dostępnych trybów pracy w zależności od warunków drogowych. Korzystając z pokrętła można ustawić: auto, sport, snow lub lock. Elektronicznie sterowany układ 4x4 dostosowuje ilość momentu obrotowego dostarczanego na tylne koła i wykorzystuje ESP, moc silnika, wspomaganie kierownicy oraz inne systemy pokładowe do realizacji poszczególnych trybów.

Nowe SX4 S-Cross, osiągi i spalanie?

Nowe Suzuki SX4 S-Cross z przednim napędem od 0 do 100 km/h ma przyspieszać w 9,5 s. Spalanie w cyklu mieszanym to 5,3 l/100 km (5,7 l z 6-biegowym automatem).

S-Cross z napędem ALLGRIP powinien zużywać 5,8-6,1 l benzyny na 100 km i przyspieszać do "setki" w 10,2 sekundy.

Suzuki dodało systemów bezpieczeństwa

Nowy S-Cross jest też na czasie jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa. Lista asystentów obejmuje m.in. układ Dual Sensor Brake Support (DSBS), który wykorzystując kamerę jednoobiektywową i czujnik laserowy wykrywa pojazd lub pieszego przed samochodem. W przypadku ryzyka kolizji ostrzega kierowcę lub inicjuje automatyczne hamowanie (w zależności od sytuacji).

Z kolei adaptacyjny tempomat ACC z systemem Stop & Go i sześciobiegową skrzynią automatyczną pomaga utrzymywać zadaną prędkość, stale zachowując ustaloną odległość od poprzedzającego pojazdu. Układ może nawet całkowicie automatycznie zatrzymać samochód, a następnie ruszyć za poprzedzającym pojazdem (jeśli ruszy w ciągu 2 sekund) na przykład podczas jazdy w korkach.

Widok 360 stopni ma zapewnić kierowcy dodatkowe bezpieczeństwo. Cztery kamery (przednia, tylna i po obu bokach) tworzą różne widoki na 9-calowym wyświetlaczu w kabinie, w tym widok 3D przydatny przy ruszaniu lub widok z lotu ptaka ułatwiający parkowanie.

Suzuki SX4 S-Cross i ceny w Polsce

Nowe Suzuki SX4 S-Cross w Polsce kosztuje od 97 500 zł za podstawowy model w wersji Comfort (1.4 BOOSTERJET i układem mild hybrid 48 SHVS).

– Pierwsze dostawy nowego S-Cross ruszyły już do dilerów – powiedział dziennik.pl Sebastian Kościółek, manager ds. PR i produktu Suzuki Motor Poland. – W ciągu następnych dni kolejne auta będą sukcesywnie pojawiać się w salonach autoryzowanych dilerów Suzuki. Obecnie samochody są dostępne od ręki. Zapraszamy na jazdy testowe – dodał.

Oto ceny nowego Suzuki SX4 S-Cross w Polsce:

Nowe Suzuki SX4 S-Cross Comfort Premium Elegance Elegance Sun 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS 2WD 6MT 97 500 zł 102 500 114 500 - 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS 2WD 6AT - 110 500 122 500 - 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS 4WD 6MT - 111 500 123 500 - 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS 4WD 6AT - 119 500 - 136 500

Nowy S-Cross jest dostępny w ośmiu kolorach nadwozia - Titan Dark Gray Pearl Metallic, Cosmic Black Pearl Metallic, Canyon Brown Pearl Metallic, Energetic Red Pearl, Sphere Blue Pearl, Cool White Pearl, Silky Silver Metallic oraz White.

Suzuki SX4 S-Cross i różnice w wyposażeniu vs stary model

Nowe Suzuki SX4 S-Cross w podstawowej wersji Comfort w porównaniu do poprzednika jest bogatsze o: automatyczną klimatyzację, regulację wysokości fotela kierowcy, relingi dachowe, przednie światła przeciwmgłowe, czujnik deszczu i światła, 17-calowe felgi aluminiowe, kolorowy wyświetlacz 4,2 cala, 7 calowy ekran stacji multimedialnej, kamerę cofania, układ reagowania przedkolizyjnego, ostrzeganie o zjeżdżaniu z pasa ruchu, przeciwdziałanie zjeżdżaniu z pasa ruchu, ostrzeganie o niestabilności kierunku jazdy (zygzakowaniu), rozpoznawanie znaków drogowych.

NowyS-Cross Premium w zestawieniu ze starą wersją różni się o adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go (ze skrzynią automatyczną), czujniki parkowania przód/tył, monitorowanie martwego pola w lusterkach, ostrzeganie o ruchu poprzecznym pojazdów z tyłu.

Nowa wersja Elegance w porównaniu do poprzedniego odpowiednika to stacja multimedialna z 9-calowym ekranem i nawigacją, kamera 360o, skórzana tapicerka. Odmiana Elegance Sun, czyli ze szklanym dachem zmieniła się o te same elementy.