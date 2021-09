Suzuki Vitara ma na karku trzy dekady z małym haczykiem. Od 1988 roku na rynek wyjechało już cztery pokolenia tego modelu. Obecna generacja trafiła nad Wisłę w 2015 roku jako modny SUV i z miejsca przyjęła się wśród indywidualnych kierowców. Jednak od tamtej chwili w segmencie B-SUV zrobiło się tłoczno niczym w tokijskim metrze, w którym niemal każdy producent jak oshija w białych rękawiczkach upychający ludzi do pociągów dokłada coraz bardziej wymyślne modele. Ale jak się okazuje polski kierowca nie jest aż tak łasy na fajerwerki – w czasach kiedy wszystko próbuje wyglądać jak SUV stawia na tradycjonalizm.

Tu na scenę wjeżdża Suzuki Vitara Hybrid. Japońska propozycja to pełnokrwisty SUV wśród miękkich crossoverów, który wygrywa w starciu z młodszymi rywalami i jest w pierwszej trójce najczęściej rejestrowanych aut tej klasy. Do tego chwali się najwyższym wzrostem popularności w porównaniu do 2020 roku – wzięcie wśród polskich kierowców poszybowało o niemal 140 proc.! A najczęściej wybierany model to konfiguracja silnika benzynowego 1.4 BoosterJet/129 KM i napędu na przednie koła. Jak na co dzień sprawuje się to połączenie z nową automatyczną skrzynią biegów?

Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid – nadwozie i bagażnik

Suzuki Vitara w wersji Elegance z czarnym dachem i resztą w czerwieni Bright Red, na 17-calowych polerowanych felgach i ze światłami LED wygląda drożej niż to wynika z cennika. We wnętrzu wysoko ustawiony fotel ułatwia wsiadanie i gwarantuje dobrą widoczność – dzięki temu codzienna jazda po mieście to pestka. Szczególnie, że w manewrach pomaga seryjna kamera cofania. Z przodu przestronnie, z tyłu dwie osoby dorosłe nie będą narzekać na ciasnotę. Czterech rosłych mężczyzn bez problemu zmieści się w kabinie. Bagażnik o pojemności od 375 do 1120 l to także mocna karta Vitary. Ma podwójną podłogę, co podnosi jego funkcjonalność, a po złożeniu tylnej kanapy w całości połknie nawet duży rower.

Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid – systemy wsparcia

Atutem japońskiego auta już w bazowej wersji jest automatyczna klimatyzacja, podgrzewanie przednich foteli, relingi dachowe czy przednie lampy przeciwmgłowe. Vitara jest również na czasie w dziedzinie układów wspomagających człowieka za kółkiem. Nawet podstawowy model potrafi automatycznie zahamować, kiedy prowadzący nie zauważy pieszego czy rowerzysty lub zagapi się w korku.

Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid – silnik

Jednak najciekawsze Japończycy ukryli pod blachą. Vitara wykorzystuje 48-woltowy układ miękkiej hybrydy. Zelektryfikowany napęd to autorska konstrukcja Suzuki, która ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra nowy silnik spalinowy 1.4 BoosterJet/129 KM. A głównym elementem 48-woltowego systemu jest napędzane paskiem urządzenie ISG o mocy 10 kW łączące w sobie funkcję rozrusznika i generatora. Dzięki niemu podczas wytracania prędkości silnik nie zużywa paliwa, a odzyskana energia ładuje chłodzony powietrzem akumulator litowo-jonowy (8 Ah). ISG pełni też funkcję silnika elektrycznego – wtedy wykorzystuje zebrany prąd i wspomaga jednostkę benzynową zatykając turbodziurę dodatkowym zastrzykiem 50 Nm momentu obrotowego.

Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid – jak jeździ, spalanie

Tyle teoria. W praktyce zelektryfikowana Vitara z nową automatyczną 6-biegową skrzynią przede wszystkim sprawia wrażenie lekkiej w prowadzeniu. I nie jest zawalidrogą. Dzięki dodatkowemu momentowi obrotowemu udało się ograniczyć skutki wolniejszej reakcji na wciśnięcie pedału przyspieszenia – już po 9,5 s na liczniku mamy "setkę". Prawie 130-konna jednostka ma dobrą kulturę pracy i przyjemnie równomiernie rozwija moc. Cicho i bez wibracji już od niskich obrotów z ikrą reaguje na gaz. A na autostradzie ani przez chwilę nie brakło jej tchu...

Dynamicznej jeździe sprzyja szybko przełączający automat – działa tak sprawnie, że łopatki przy kierownicy wydają się zbędne. W mieście silnik już przy 1900 obr./min generuje solidny ciąg i nie słabnie aż do okolic 5500 obr./min. Okazuje się też niespecjalnie paliwożerny. Podczas spokojnej pozamiejskiej jazdy osiągnięcie ok. 5,5 l/100 km wcale nie stanowiło trudności. W cyklu mieszanym komputer wyświetlał ok. 6,4 l/100 km. A układ Start&Stop nie dość, że działa bezszelestnie to dzięki niemu np. przez dwie godziny lekko zelektryfikowana Vitara potrafi zaoszczędzić nawet 1 l benzyny.

Wszystko to pasuje klimatu praktycznej japońskiej motoryzacji serwowanej przez Suzuki. Podczas zwykłej codziennej jazdy Vitara daje się lubić coraz bardziej. Samochód jest zwinny, dobrze skręca, skrzynia automatyczna działa błyskawicznie a z wnętrza mamy widok jak na dłoni. Obsługa jest prosta i nie irytuje żadnymi udziwnieniami. Fotel okazuje się bardzo wygodny, a przestrzeń w sam raz. Do tego zawieszenie dzięki swojej sprężystości, na którą przepis zna tylko Suzuki, izoluje dziury bez szarpania czy dobijania – pracuje miękko i ze spokojem.

Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid – jakie ceny w Polsce i wyposażenie?

Suzuki Vitara Hybrid z napędem na przednią oś w bazowej wersji Comfort Plus według cennika promocyjnego kosztuje od 79 500 zł. Auto oferuje reflektory LED (dla świateł mijania i świateł drogowych), system wykrywania pieszych i samochodów, rozpoznawanie znaków, tempomat adaptacyjny, klimatyzację automatyczną, przednie lampy przeciwmgłowe, funkcję automatycznego włączania wycieraczek, tempomat adaptacyjny (ACC) z ogranicznikiem prędkości

Bogato, ale naszym zdaniem rozsądniejszym wyborem w późniejszym użytkowaniu może okazać się Vitara Hybrid Premium za 85 500 zł. To 6 tys. zł różnicy, ale taki samochód zapewnia dodatkowo m.in.: system multimedialny z 7-calowym ekranem dotykowym i kamerą ułatwiającą cofanie, kierownicę z przyciskami do sterowania audio i tempomatem, połączenie ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink), 17-calowe alufelgi, srebrne relingi, przyciemniane szyby, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, pakiet zimowy (podgrzewane fotele przednie + nawiew na nogi pasażerów z tyłu) czy pojemny schowek między przednimi fotelami z podłokietnikiem. Bezpieczeństwo podnosi monitorowanie martwego pola i ostrzeganie o ruchu poprzecznym za pojazdem. Auto z napędem 4x4 ALLGRIP to wydatek od 94 500 zł.

Vitara Hybrid Elegance kosztuje od 93 500 zł. Sześciobiegowa skrzynia automatyczna – jak w testowej wersji – podnosi cenę do 101 500 zł, ale różnica w komforcie jazdy jest na tyle duża, że warto choćby porównać podczas jazdy próbnej. Poza tym Suzuki w tej odmianie zaaplikowało najlepsze wyposażenie, a lista obejmuje: nawigację, system bezkluczykowy, tapicerkę skórzano-zamszową, czujniki parkowania przednie i tylne, 17-calowe polerowane alufelgi, elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami, bezkluczykowy system dostępu i zapłonu. Jeśli komuś to nie wystarczy zawsze może zamówić szklany dach i napęd 4x4 – za takie kompletne cacko z automatem zapłaci przynajmniej 115 500 zł.

Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid – opinia

Warto? Suzuki twierdzi, że z Vitarą można spędzić całe życie. Udany stosunek gabarytów zewnętrznych do przestrzeni w kabinie sprawia, że tak samo pasuje dla pary, jak i rodziny 2+2. Z pewnością nie ogranicza w zwiedzaniu świata. Ma nowoczesny i dynamiczny napęd, szybki "automat", prześwit o wysokości 18,5 cm i można ją kupić z porządnym napędem 4x4 AllGrip. Poza tym – jak na SUV-a klasy B – oferuje bagażnik o przyzwoitej pojemności 375 l, który można powiększyć przez złożenie foteli. Cena także jest atutem japońskiej konstrukcji. Konkurencja potrafi brać więcej i dawać mniej. dlatego uznajemy Vitarę Hybrid za godny poważnego rozważenia pomysł na oszczędnego przyjaciela rodziny. To twarda i doświadczona sztuka.

Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid – dane techniczne