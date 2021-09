Suzuki GSX-S1000GT to nowy turystyk ze sportową żyłką. W ofercie japońskiej marki zastępuje oferowany od 2015 roku model GSX-S1000F. I już wiadomo, na co mogą liczyć fani dalekich wypraw w pojedynkę lub z pasażerem.

GSX-S1000GT pod względem technicznym łączy najlepsze cechy z różnych światów: osiągi zwycięskiego motocykla klasy superbike z litrowym silnikiem, zwarte i lekkie podwozie, komfort jazdy i stateczność przy prędkościach autostradowych, wysoką funkcjonalność i bogate wyposażenie. To prawdziwy motocykl klasy GT (Grand Tourer), czyli złoty środek nastawiony na dalekie podróże z temperamentem typowo sportowej maszyny. Ale po kolei...

Suzuki GSX-S1000GT kradnie duszę swoją prezencją. Na świat patrzy wyzywająco przez podwójne, poziomo osadzone światła LED firmy Koito. Przód to połączenie wysuniętego dziobu, nowego kształtu lusterek i zamontowanych na bokach kierunkowskazów. Styliści stworzyli odlotowy projekt i naprawdę pięknie nas urządzili. Być może też dlatego, że kształtując aerodynamiczne nadwozie spoglądali na design maszyn Suzuki z królewskiej kategorii wyścigowej MotoGP oraz urodę samolotu myśliwskiego stealth.

Elementy połączone z nową konstrukcją siedziska, wąskim tyłem i krótkim, zwartym tłumikiem, tworzą elegancki wygląd. Nowy zbiornik paliwa, zachowując podobny kształt, ma zwiększoną pojemność do 19 litrów. Do wyboru przewidziano trzy kolory: Metallic Triton Blue to kolor od lat wykorzystywany w motocyklach Suzuki startujących w królewskiej klasie MotoGP. Metallic Reflective Blue nawiązuje do pięknego ciemnego nieba. Glass Sparkle Black to połączenie czarnego połysku i matu.

Suzuki GSX-S1000GT - nowa rama z aluminium i wygodniejsza pozycja

Pod nadwoziem kryje się nowa dwubelkowa rama ze stopu aluminium. Ten kręgosłup GSX-S1000GT został zbudowany tak, aby zapewnić dużą zwrotność i doskonałe trzymanie się drogi, nawet podczas jazdy z maksymalnym obciążeniem. Główne belki biegną prosto od główki ramy do osi wahacza. Takie rozwiązanie pomaga uzyskać wysoką sztywność i niską masę. Nowy stelaż siedziska niesie za sobą dwie korzyści. Po pierwsze, zapewnia sztywniejsze i pewniejsze punkty mocowania dla opcjonalnych kufrów bocznych. Po drugie, nowy stelaż ma mniejszą wysokość, dzięki czemu można było zwiększyć grubość poduszki siedziska, zapewniając większy komfort pasażerowi.

Pozycja do jazdy także jest wygodniejsza, a to zasługa przesunięcia końców kierownicy o 14 mm w stronę kierowcy w porównaniu z poprzednim modelem GSX-S1000F. Dzięki temu sylwetka jest bardziej wyprostowana. Nowe, zwężające się chwyty zostały wydłużone o 23 mm, aby zwiększyć szerokość miejsca na dłonie. Do tego jest jeszcze pływająca kierownica. O co chodzi? Gumowe poduszki na górnej półce i wsporniki kierownicy zmniejszają ilość drgań przenoszonych na ręce, to ulży szczególnie podczas turystycznych tras.

Łączność ze smartfonem

Kierowca może podłączyć smartfon z systemem iOS lub Android za pomocą bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth. Przewidziano też gniazdo USB do ładowania telefonu. Wyświetlacz wielofunkcyjny TFT LCD o przekątnej 6,5 cala został tak zaprojektowany, aby mógł połączyć się ze smartfonem, na którym zainstalowana jest aplikacja SUZUKI mySPIN. W przeciwieństwie do konkurencyjnych produktów, które wykorzystują systemy opracowane dla samochodów, w modelu GT zastosowano sprzęt i oprogramowanie zaprojektowane specjalnie dla motocykli. Rezultatem jest sprytny kokpit, który prezentuje informacje na temat jazdy i stanu pojazdu, takie jak m.in. wskazanie prędkościomierza i obrotomierza, z istotnymi informacjami, komunikacją i rozrywką ze smartfona kierowcy.

Suzuki GSX-S1000GT - silnik

Suzuki GSX-S1000GT napędza czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą silnik DOHC o pojemności 999cm3. Jednostka w stosunku do poprzedniej konstrukcji z GSX-S1000F została mocno zmodernizowana. Zmiany obejmujące nowe profile krzywek na wałkach rozrządu, nowe sprężyny zaworowe, nowe sprzęgło i nowy układ wydechowy pozwoliły zwiększyć moc i uzyskać lepszy balans osiągów, a także pozwoliły spełnić wymagania normy Euro 5.

Silnik GSX-S1000GT charakteryzuje się bardziej płaską i wyrównaną krzywą momentu obrotowego, która ma mniej szczytów i dolin. Średnia wartość momentu obrotowego jest wyższa w całym zakresie prędkości obrotowych. Jednostka rozwija wysoki moment obrotowy już w zakresie niskich obrotów, ale w zakresie średnich i wysokich prędkości obrotowych jest najbardziej wyczuwalny.

Wyjaśniając język inżynierów GSX-S1000GT jest mocniejszy, szybszy, bardziej zrywny, a jego reakcja na odkręcenie manetki gazu bardziej liniowa i przewidywalna. Przy tym nowy motocykl nawet z maksymalnym obciążeniem ładunkiem i pasażerem poradzi sobie z jazdą w mieście czy podczas długich, turystycznych wypraw z dużą ilością bagażu.

Suzuki GSX-S1000GT i GSX-S1000F - różnice

GSX-S1000F Nowy GSX-S1000GT Pojemność skokowa 999 cm3 Średnica x skok tłoka 73,4 mm x 59,0 mm Stopień sprężania 12,2:1 Moc maksymalna 1150 KM/10000 obr./min 152 KM/11000 obr./min Maks. moment obrotowy 108 Nm przy 9500 obr./min 106 Nm przy 9250 obr./min Czas rozpędzania (0-200 m) * 6,70 s 6,64 s Czas rozpędzania (0-400 m) * 10,25 s 10,15 s Norma emisji spalin Euro 4 Euro 5

Suzuki GSX-S1000GT - wydech

Układ wydechowy 4-2-1 w modelu GT został całkowicie przeprojektowany, ale ponoć zachował potężne brzmienie swojego poprzednika. Inżynierowie tłumaczą, że nowy system rur za kolektorem, nowa konstrukcja komory rozprężnej i obecność drugiego katalizatora w komorze pozwoliły polepszyć osiągi i spełnić wymagania normy Euro 5. Kolektor został nieznacznie wydłużony, a układ SET (Suzuki Exhaust Tuning) zamontowano inaczej.

Suzuki GSX-S1000GT - przepustnica sterowana elektronicznie

Zastosowanie nowej przepustnicy, sterowanej elektronicznie, pozwoliło uzyskać lepszą równowagę pomiędzy sterowaniem na biegu jałowym a rozwijaniem mocy. W porównaniu do stosowanych wcześniej rozwiązań sterowanych mechanicznie, elektronicznie sterowane są lżejsze i mniejsze. Żeby spełnić wymagania normy Euro 5 średnica gardzieli została zmniejszona z 44 mm do 40 mm.

Jednym ze sposobów utrzymania lub poprawy mocy silnika przy jednoczesnym spełnieniu bardziej rygorystycznych norm emisji zanieczyszczeń jest zwiększenie pojemności skokowej silnika. Inżynierowie Suzuki poszli jednak swoją drogą: zachowując tą samą średnicę i skok tłoka (73,4 mm x 59,0 mm), które gwarantują płynne rozwijanie mocy przy niskich prędkościach obrotowych silnika.

Suzuki GSX-S1000GT - układ wspomagania sterowania sprzęgłem (SCAS)

W nowym GT zastosowano układ wspomagania sterowania sprzęgłem SCAS (Suzuki Clutch Assist System), który oprócz mechanizmu sterowania poślizgiem ma dodatkowo mechanizm wspomagający włączanie sprzęgła. Żeby ograniczyć efekt hamowania silnikiem podczas zmiany biegu na niższy lub podczas zwalniania, sprzęgło zostaje częściowo rozłączone. To zapobiega utracie przyczepności i podskakiwaniu tylnego koła oraz zapewnia płynne zwalnianie, co pozwala kierowcy z większą pewnością zmienić bieg na niższy i lepiej panować nad motocyklem podczas wchodzenia w zakręt.

Układ SCAS wyposażono w mechanizm wspomagania, w którym znajdują się precyzyjnie zaprojektowane skośne wpusty, które podczas rozpędzania powodują szybsze dociskanie tarcz sprzęgła i efektywne przekazywanie momentu napędowego do tylnego koła, mimo zastosowania sprężyn o mniejszej sztywności. Korzyścią wynikającą z tego rozwiązania jest dużo mniejsza siła potrzebna do naciskania dźwigni sprzęgła. To zmniejsza zmęczenie lewej ręki podczas jazdy turystycznej, w korku ulicznym lub w innych sytuacjach, które wymagają częstego "klamkownia".

Mechanizmy wspomagania i sterowania poślizgiem współpracują z dwukierunkowym quickshifterem, łącząc zalety obu rozwiązań. Nowy mechanizm sprzęgła jest lżejszy niż w poprzedniej generacji.

Systemy wspomagające kierowcę

Wśród szeregu rozwiązań nowością na pokładzie jest m.in. tempomat. Rozwiązanie pozwala na automatyczne utrzymywanie prędkości jazdy bez konieczności poruszania manetką gazu. Przyda się szczególnie na długich trasach podczas jazdy ze stałą prędkością. Wybrane ustawienie pojawia się na kolorowym wyświetlaczu TFT LCD zestawu wskaźników, a zadaną prędkość łatwo zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą przełącznika (symbole plus i minus) znajdującego się po lewej strony kierownicy. Układ działa przy prędkościach od 30 km/h do 180 km/h, przy włączonym co najmniej 2. biegu. Funkcja wznowienia działania układu ponownie włącza system i rozpędza motocykl do prędkości zadanej przed wstrzymaniem jego działania.

Suzuki GSX-S1000GT - jaka cena w Polsce?

Suzuki GSX-S1000GT kosztuje w Polsce od 69 900 zł. Wariant Travel Pack od 76 900 zł.

Suzuki GSX-S1000GT - dane techniczne: