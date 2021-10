Toyota bZ4X w wersji produkcyjnej wjeżdża na drogi. Tym samym japońska marka dołącza do elektrycznego wyścigu i wjeżdża do najdynamiczniej rozwijanego się segmentu rynku motoryzacyjnego. Nazwa brzmi jakby kot przebiegł po klawiaturze, ale trzeba się jakoś wyróżniać w gęstniejącym z każdą chwilą tłumie. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Reklama

Toyota bZ4X powstała na specjalnie opracowanej platformie e-TNGA. Z tej samej architektury niebawem skorzystają kolejne auta różnych segmentów i z odmiennymi rozstawami osi oraz wymiarami nadwozia. Do 2025 roku firma planuje wprowadzić 15 modeli w 100 proc. bateryjnych, w tym siedem z linii "bZ" (od strategii beyond Zero), które powstaną wspólnie z Suzuki, Subaru, Daihatsu i chińskim BYD. Łącznie na rynku ma zadebiutować przeszło 70 zelektryfikowanych nowości.

Toyota bZ4X kontra RAV4, Yaris Cross i Corolla

bZ4X pod względem stylistyki właściwie nie odbiega od prototypu pokazanego wiosną 2021 roku. Nowy gracz to układ płaskich powierzchni i ostrych krawędzi. Sylwetka przypomina wyżej zawieszone coupe z piątką drzwi. Przód pozbawiono grilla dobrze znanego z aut spalinowych, a zamiast tego skrywa układ czujników, świateł i elementów aerodynamicznych.

Toyota bZ4X ma niemal 4,7 m długości, czyli o 9 mm więcej niż RAV4. Elektryk jest też o 85 mm niższy (1650 mm wysokości), ma krótsze zwisy, a jego rozstaw osi jest o 160 mm większy (sięga 2850 mm). Linia maski przebiega o 50 mm niżej.

Promień skrętu wynosi 5,7 m, czyli bZ4X jest w stanie zawrócić na niemal 12 m. Niemal tak jak Toyota Yaris Cross czy Corolla.

Toyota bZ4X - pojemność bagażnika

Nowa platforma pozwoliła projektantom zaszaleć z planowaniem wnętrza. Duży rozstaw osi, akumulator zamknięty w podłodze plus przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu przełożyły się na przestronność kabiny na poziomie limuzyny Camry, płaską powierzchnię pod stopami i obniżenie środka ciężkości tak ważnego dla właściwości jezdnych. Producent zapewnia, że dystans między przednimi a tylnymi fotelami na wysokości bioder wynosi aż metr.

Bagażnik z regulowaną podłogą to 452 l pojemności.

Toyota bZ4X - jakie materiały we wnętrzu?

W kabinie króluje wielki tablet. Wnętrze wykończono miękkimi tkaninami, są też satynowe wstawki. Tablica rozdzielcza przebiega nisko, a ekran na linii wzroku ponad kołem kierownicy ma pozwolić odczytać informacje przy niewielkim ruchu oczami. Wśród opcji przewidziano panoramiczny dach.

Toyota bZ4X - moc, osiągi, dane techniczne

Toyota bZ4X w bazowej wersji z napędem na przednią oś to silnik elektryczny o mocy 204 KM (265 Nm momentu obrotowego). Samochód od 0 do 100 km/h przyspieszy w 8,4 s.

Auto z napędem 4x4 to 217 KM oraz 336 Nm momentu obrotowego. Zastosowano tu dwa silniki elektryczne o mocy 80 kW – jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej. Układ XMODE, opracowany razem z Subaru, może być dostosowany do warunków panujących na drodze – jazdy w śniegu i błocie, jazdy w głębokim śniegu i błocie (poniżej 20 km/h) oraz w trybie Grip Control do jazdy w trudniejszym terenie (poniżej 10 km/h). Przyspieszanie bZ4X 4x4 od 0 do 100 km/h trwa 7,7 s.

Toyota bZ4X - zasięg, ładowanie i bateria o znikomej degradacji

Litowo-jonowa bateria o 71,4 kWh pojemności ma zapewnić ponad 450 km zasięgu (zgodnie z normą WLTP). A z takim zapasem można już trochę oddalić się od domu. Do tego jest jeszcze funkcja one-pedal, która pozwala kierowcy przyspieszać i zwalniać (hamowanie rekuperacyjne) głównie przez operowanie pedałem "gazu". Naładowanie do poziomu 80 proc. można osiągnąć w 30 minut przy użyciu systemu szybkiego ładowania o mocy 150 kW (CCS2).

Toyota obiecuje, że po 10 latach lub 240 tys. km (w zależności, co nastąpi pierwsze) bateria utrzyma 90 proc. pierwotnej pojemność, a pomoże w tym m.in. aktywne zarządzanie termiczne z pompą ciepła i chłodzeniem cieczą (pierwsze dla Toyoty) czy proces produkcyjny zabezpieczony tak, by żadne obce ciała nie dostały się do baterii.

Reklama

Panele słoneczne na dachu (opcja) mają zwiększać zasięg bZ4X. Dach solarny pracuje zarówno, gdy zapłon jest włączony, jak i wyłączony. Toyota szacuje, że jest on w stanie zgromadzić w ciągu roku energię pozwalającą przejechać dodatkowe 1800 km.

Koniec kierownicy, złap na wolant

Szoferkę zdominowała nisko poprowadzona deska z wielkim ekranem dotykowym w centrum. Wyświetlacz przed kierowcą odsunięty aż pod szybę prezentuje najważniejsze komunikaty. Jednak największą bombą jest rezygnacja z tradycyjnej, okrągłej kierownicy – zastąpił ją nowy wolant o specjalnie opracowanym kształcie. Jak się tym posługiwać?

bZ4X będzie pierwszym modelem Toyoty z układem kierowniczym łączącym wolant z systemem steer-by-wire. W ocenie konstruktorów, rozwiązanie takie daje prowadzącemu większą kontrolę, eliminując zakłócenia z nierównych nawierzchni i hamowania, a przez to zapewnia większą precyzję, idącą w parze z prędkością auta i kątem skrętu. Inżynierowie utrzymują, że opracowana przez nich technologia eliminuje konieczność odrywania rąk od kierownicy podczas skrętu i daje więcej przyjemności z jazdy. Do osiągnięcia skrajnych położeń kół wystarczy obrót wolantu o 150 stopni.

Toyota bZ4X ochroni przed wypadkiem

bZ4X dostanie trzecią generację systemu Toyota Safety Sense z nowymi oraz udoskonalonymi funkcjami. Zwiększenie zasięgu czujników radarowych oraz jednoobiektywowej kamery pozwoliło na poprawę możliwości każdej z funkcji. Wśród nowinek jest rozpoznawanie pojazdów, które nadjeżdżają z naprzeciwka oraz włączają się do ruchu, tłumienie przyspieszania przy niskich prędkościach oraz wspomaganie hamowania awaryjnego.

Samochód po opuszczeniu fabryki pozwoli na zdalną aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA; Over the air). Dzięki temu nawet po 5 latach jego funkcjonalność będzie lepsza niż na początku. Ciągle udoskonalane softu pozwoli na przykład uruchamiać nowe funkcje wyposażenia czy zwiększyć wydajność elektrycznego napędu...

Toyota bZ4X na rynku w 2022 roku

Toyota bZ4X na rynek Europy będzie produkowana w Japonii. Do sprzedaży trafi w połowie 2022 roku. Rywale? Skoda Enyaq, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Nissan Ariya czy Ford Mustang Mach-E.

Toyota bZ4X – samochód elektryczny w pigułce