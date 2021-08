Volkswagen ID.5 gotowy do debiutu rynkowego. To pierwszy elektryczny SUV coupe oparty na modułowej platformie MEB zaprojektowanej specjalnie z myślą o konstruowaniu milionów aut na prąd. W myśl strategii ACCELERATE, VW chce do 2030 roku zwiększyć udział modeli BEV w sprzedaży do 70 proc., jednocześnie zmierzając do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO 2 do 2050 roku. Stąd do 2025 roku, producent zainwestuje około 16 mld euro w rozwój elektromobilności i digitalizację. A jednym z już dojrzałych owoców jest właśnie ID.5, czyli ładniejsza wersja rodzinnego ID.4. Czego mogą spodziewać się kierowcy w Polsce?

Reklama

Volkswagen ID.5 patrzy na świat przez matrycowe reflektory IQ.Light. Twarz przypomina znany już model ID.4, na którym bazuje, ale jest od niego dłuższy o 3 cm. Wysmukloną sylwetkę zamyka ścięty ostro tył i spoiler. Za drzwiami czeka niemal identycznie urządzona i podobnie przestronna kabina, ale ciut mniejszy bagażnik. Sportowego klimatu dodadzą drobiazgi i głębiej profilowane fotele. VW zaoferuje też sterowanie głosowe. Dzięki połączeniu online system pokładowy wykorzysta informacje zgromadzone w chmurze danych (możliwa zdalna aktualizacja w trybie OTA).

Volkswagen ID.5 - jaka moc i przyspieszenie?

Volkswagen ID.5 początkowo pojawi się w sportowej wersji GTX, czyli jako elektryczny odpowiednik spalinowych odmian: GTI z jednostką benzynową, GTD z sinikiem Diesla czy hybryd GTE. Napęd? Przy tylnej osi pracuje silnik synchroniczny (PSM) o mocy 204 KM, a z przodu zamontowano jednostkę asynchroniczną (ASM). Łącznie ten duet dostarczy pod nogę ok. 300 KM (220 kW), co uczyni ID.5 GTX najmocniejszym przedstawicielem elektrycznej rodziny ID – od zera do 100 km/h przyspieszy w ok 6 s. Kultowy hot hatch, czyli Golf GTI z benzynowym 2.0 TSI/245 KM "setkę" załatwia w 6,3 s.

Elektryczny napęd na cztery koła korzysta ze zmyślnego systemu sterowania. To komputer decyduje w jakich proporcjach rozdzielić dostępne niutonometry momentu obrotowego pomiędzy silniki. Przy czym nowy elektryczny ID.5 w wielu sytuacjach ma zachowywać się jak samochód tylnonapędowy. Przednia jednostka wkroczy do akcji dopiero gdy kierowca zechce zakosztować sportowej jazdy lub gdy jest potrzebna lepsza trakcja.

Kierowca ID.5 GTX dzięki systemowi wyboru trybów jazdy może zmieniać sposób pracy silników elektrycznych, amortyzatorów o zmiennej sile tłumienia nierówności (opcja) oraz układu kierowniczego, wybierając tryby Eco, Comfort, Sport, Individual lub Traction. A jeśli tego mało, to VW za dopłatą dostarczy pakiet obejmujący obniżone o 15 mm sportowe zawieszenie oraz układ kierowniczy o zmiennej sile wspomagania.

Volkswagen ID.5 - jaki zasięg i kiedy w Polsce?

Zasięg ID.5? Z racji bardziej opływowego nadwozia może być nawet większy niż w przypadku bliźniaczego ID.4 GTX. A tym aucie akumulator o pojemności 77 kWh ma zapewnić prądu na przejechanie 480 km (wg WLTP). Na stacji szybkiego ładowania prądem stałym (DC do 125 kW) wystarczy około 30 minut by zdobyć energię potrzebną do przejechania 300 km (wg WLTP). Elektrony można też uzupełnić w domu prądem przemiennym (AC) o mocy do 11 kW. Zużycie prądu na 100 km – 19,1-18,1 kWh (w cyklu mieszanym NEDC).

Volkswagen ID.5 oficjalnie i bez kamuflażu zadebiutuje na początku września w czasie salonu samochodowego w Monachium. W Polsce pojawi się w 2022 roku.