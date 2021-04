Volkswagen ID.4 GTX skradł show. Podczas premiery na historycznym lotnisku Tempelhof w Berlinie nowy SUV dał pokaz możliwości elektrycznego napędu 4x4 – wspiął się na rampę o nachyleniu 37,5 proc. To tak, jakby wjechał na szczyt trasy narciarskiej o wymownej nazwie "Harakiri" w austriackim Mayrhofen w Dolinie Zillertal (Tyrol) – ze względu na stromość zjazdu znawcy zaliczają ją do najniebezpieczniejszych na świecie. ID.4 GTX nie wymiękł. Zaprezentował się godnie, jak przystało na pierwszy z zaplanowanej serii sportowych modeli na prąd z oznaczeniem GTX i bardziej wszechstronnego odpowiednika dla mocniejszych spalinowych odmian: GTI z jednostką benzynową, GTD z sinikiem Diesla czy hybryd GTE. Na co jeszcze mogą liczyć kierowcy?

Volkswagen ID.4 GTX. Co to za auto?

Volkswagen starał się podkreślić wyjątkowy status ID.4 GTX. Stąd bardziej drapieżna stylizacja nadwozia z "diamentowymi" światłami w zderzaku. Listwy na drzwiach polakierowano w kolorze karoserii, a jedynie wąskie elementy w jej dolnej części – na czarno. Również dach i tylny spojler są czarne. Tylny zderzak ma inny, charakterystyczny kształt, dyfuzor jest natomiast szary. Na błotnikach, drzwiach i z tyłu auta znalazły się emblematy GTX. Seryjnie SUV jest wyposażony w 20-calowe koła o specjalnym wzorze Ystad, alternatywnie można wybrać obręcze Narvik o średnicy 21 cali. Opony zamontowane na przednich kołach mają szerokość 235 mm, te na tylnych – 255 mm.

Volkswagen ID.4 GTX to GTI w świecie samochodów elektrycznych

Volkswagen ID.4 GTX może być idealną propozycją dla kierowcy, który chce jeździć elektrycznym samochodem z napędem 4x4. Przy tylnej osi pracuje silnik synchroniczny (PSM) o mocy 204 KM, a z przodu zamontowano jednostkę asynchroniczną (ASM). Łącznie ten duet dostarczy pod nogę ok. 300 KM, co czyni ID.4 GTX najmocniejszym przedstawicielem elektrycznej rodziny ID – od zera do 100 km/h przyspieszy w 6,2 s. Kultowy hot hatch, czyli Golf GTI z benzynowym 2.0 TSI/245 KM "setkę" załatwia w 6,3 s.

Maksymalnie ID.4 GTX pojedzie 180 km/h, czyli inżynierowie przesunęli limit ze 160 km/h w zwykłym ID.4 z tylnym napędem.

Elektryczny napęd na cztery koła ID.4 GTX korzysta ze zmyślnego systemu sterowania. To komputer decyduje w jakich proporcjach rozdzielić dostępne niutonometry momentu obrotowego pomiędzy silniki. Przy czym nowy elektryczny Volkswagen w wielu sytuacjach ma zachowywać się jak samochód tylnonapędowy. Przednia jednostka wkroczy do akcji dopiero gdy kierowca zechce zakosztować sportowej jazdy lub gdy jest potrzebna lepsza trakcja.

Jak jeździ ID.4 GTX? Elektryczny napęd 4x4

Przy sportowym charakterze ID.4 GTX szczególne znaczenie ma nisko położony środek ciężkości. Z racji zamontowania akumulatora (o masie 486 kg) w podłodze samochód powinien przemykać przez zakręty niczym przyciągany magnesem. A kiedy skończy się asfalt także nie będzie dramatu – dobra trakcja i 17 cm prześwitu mają sprawić, że elektryczny SUV poradzi sobie również w lekkim terenie.

Kierowca ID.4 GTX dzięki systemowi wyboru trybów jazdy może zmieniać sposób pracy silników elektrycznych, amortyzatorów o zmiennej sile tłumienia nierówności (opcja) oraz układu kierowniczego, wybierając tryby Eco, Comfort, Sport, Individual lub Traction. A jeśli tego mało, to VW za dopłatą oferuje pakiet obejmujący obniżone o 15 mm sportowe zawieszenie oraz układ kierowniczy o zmiennej sile wspomagania.

Volkswagen ID.4 GTX. Zasięg i czas ładownia

Volkswagen ID.4 GTX jest wyposażony w akumulator o użytecznej pojemności 77 kWh (w zwykłym ID.4 to Pro Performance). Producent deklaruje zasięg do 480 km (wg WLTP). Na stacji szybkiego ładowania prądem stałym (DC do 125 kW) wystarczy około 30 minut by zdobyć energię potrzebną do przejechania 300 km (wg WLTP). Elektrony można też uzupełnić w domu prądem przemiennym (AC) o mocy do 11 kW. Zużycie prądu na 100 km – 19,1-18,1 kWh (w cyklu mieszanym NEDC). Volkswagen gwarantuje, że po 8 latach eksploatacji lub po przebiegu 160 tys. km bateria będzie miała co najmniej 70 proc. swojej pierwotnej pojemności energetycznej.

Volkswagen ID.4 GTX. Jak duży bagażnik?

Wnętrze ID.4 GTX jest niemal identyczne jak w zwykłym ID.4, co też oznacza lepszą jakość materiałów wobec ID.3 Sportowego klimatu dodają drobiazgi i głębiej profilowane fotele. Poza tym kokpit jest schludny, minimalistyczny. Większość funkcji obsługuje się dotykowo. Volkswagen oferuje też seryjnie bardzo dobre sterowanie głosowe. Dzięki połączeniu online system pokładowy może wykorzystywać informacje zgromadzone w chmurze danych (możliwa zdalna aktualizacja w trybie OTA). Bagażnik ma pojemność 543 l, a po złożeniu oparć tylnych siedzeń wzrasta do 1575 l (liczone po dach). Wyposażony w opcjonalny hak holowniczy elektryczny SUV może pociągnąć przyczepę o masie 1200 kg (ciężar hamowany, 12-proc. wzniesienie). Na liście opcji przewidziano też sterowaną elektrycznie klapę bagażnika uruchamianą ruchem stopy pod zderzakiem.

Volkswagen ID.4 GTX. Kiedy w Polsce?

Volkswagen poda cenę ID.4 GTX przed wakacjami. Na rynku najmocniejszy samochód elektryczny marki z Wolfsburga pojawi się latem.

Volkswagen ID.4 GTX w pigułce:

ID.4 GTX napędzają dwa elektryczne silniki, po jednym na każdej osi, łączna moc ok. 300 KM

ID.4 GTX dysponuje napędem na cztery koła

akumulator ID.4 GTX ma pojemność 77 kWh, co wg. VW zapewnia zasięg do 480 km (wg WLTP); maksymalna moc ładowania 125 kW

rodzina ID. GTX to elektryczne samochody o sportowym temperamencie

Volkswagen ID.4 GTX. Dane techniczne