Honda HR-V w nowym wcieleniu to radykalna zmiana stylistyki i napędu. Japoński SUV będzie dostępny wyłączenie jako hybryda. Ale po kolei… Z gładką karoserią projektanci zbliżyli się do urody pięciodrzwiowego coupe zawieszonego seryjnie na 18-calowych kołach. Długa maska sprawia wrażenie przesunięcia kabiny do tyłu. Świeże proporcje to także efekt zabawy z wymiarami – mimo zwiększonego o 10 mm prześwitu nowy HR-V jest o 20 mm niższy wobec poprzedniej generacji. Do tego przednia szyba została mocniej pochylona.

Reklama

Gładko i cicho

Japończycy są dumni z aerodynamiki. Doszlifowali ją bez konieczności stosowania dodatkowych elementów konstrukcyjnych, które często psują stylistykę. Turbulencje zmniejszają: kurtyna wlotu powietrza w przednim zderzaku, tylne krawędzie progów oraz specjalny kształt tylnych świateł, wspomagane przez spojler dachowy redukujący zawirowania powietrza za HR-V. Efektem ma być większa stabilność, cisza w kabinie i oszczędność paliwa przy wyższych prędkościach.

Klimatyzacja bez przeciągów

W środku mistrzem pierwszego wrażenia jest czysta deska rozdzielcza z 9-calowym ekranem i minimum klasycznych przełączników. Honda chce by HR-V dawał poczucie użytkowania auta premium, stąd nowoczesne tkaniny i miękkie w dotyku materiały. Nowy układ klimatyzacji z nawiewami w kształcie litery L ma delikatnie kierować strumień wzdłuż okien bocznych w stronę dachu, tworząc zawirowania powietrza obok i nad pasażerami. Multimedia łączą się ze smartfonem za pomocą Apple CarPlay (bezprzewodowo lub po kablu) oraz Android Auto (tylko przewodowo). Producent przewidział zdalną aktualizację systemu w trybie OTA (Over-the-air). Z przodu i z tyłu znajdują się gniazda USB, a także bezprzewodowa ładowarka.

Mimo podobnych rozmiarów z poprzednikiem na pokładzie nowego HR-V można liczyć na więcej miejsca. Szczególnie dopieszczeni powinni czuć się pasażerowie drugiego rzędu – teraz mają 35 mm dodatkowego luzu na nogi, tylne siedzenia zyskały też dodatkowe dwa stopnie odchylenia od pionu. Sprytnie rozmieszczenie elementów hybrydowego napędu i centralnie umieszczony zbiornik paliwa pozwoliły zastosować znany z wysokiej funkcjonalności system składania tylnej kanapy Magic Seats. To zmyślne rozwiązanie rozsławione przez model Jazz daje możliwość podnoszenia i opuszczania siedzeń w wielu konfiguracjach i elastycznego kształtowania przestrzeni ładunkowej. Dzięki temu zdaniem Hondy w HR-V po zdjęciu przednich kół zmieszczą się pionowo dwa rowery górskie. A pakowanie manatków ułatwi szeroko otwierana klapa (także automatycznie) i niski próg załadunku.

Reklama

Honda zamierza do końca 2022 r. zelektryfikować wszystkie swoje modele wprowadzone na europejskie rynki. Dlatego nowy HR-V będzie trzecią hybrydą, po wprowadzonych do Polski w 2020 roku Jazzie i CR-V. W skrócie e:HEV "e:" oznacza elektryfikację, a "HEV" – technologię hybrydową opartą na zasilaniu energią elektryczną.

Honda HR-V e:HEV, czyli japońska hybryda

Hybrydowy napęd nowego HR-V składa się z dwóch silników elektrycznych współpracujących z benzynową jednostką 1.5 i-VTEC. Moc maksymalna układu wynosi to 131 KM, a maksymalny moment obrotowy 253 Nm osiągany jest przy 4500 obr./min.

Układ napędowy e:HEV korzysta z trzech różnych trybów, wybieranych automatycznie, w zależności od warunków jazdy. Honda deklaruje, że przechodzenie z jazdy elektrycznej w hybrydową (gdy potrzeba wysokiego momentu obrotowego) i tryb spalinowy (wyższe prędkości) odbywa się niezauważalnie. Do tego kierowca może ustawić tryb sportowy, normalny i ekonomiczny, a tryb B z silniejszą rekuperacją powinien zapewnić wrażenie jazdy samochodem elektrycznym. Poziom odzyskiwania energii i stopień opóźnienia można dostosować przełącznikiem za kierownicą.

Honda szczodrze obdarzyła HR-V systemami bezpieczeństwa. Na pokładzie znajdziemy m.in. system minimalizujący skutki potrącenia pieszego, czy też kolizji i pojazdami (w tym rowerami i motocyklami). Nowy tempomat adaptacyjny umożliwia podążanie przy niskich prędkościach za pojazdem poprzedzającym oraz kontrolę hamowania dla utrzymania zadanej prędkości podczas zjazdu ze wzniesienia. System monitorowania martwego pola widzi znacznie dalej – odległość wykrywania wzrosła z 3 m do 25 m. Układ kontroli zjazdu działa od prędkości 3 km/h – to rozwiązanie umożliwia poruszanie się po śliskich nawierzchniach (rampy parkingów czy zaśnieżone drogi).

W Polsce nowa Honda HR-V e:HEV będzie dostępna na początku 2022 roku, ale samochód można już zamawiać na specjalnej stronie internetowej.