Skoda Kodiaq to największy SUV czeskiej marki. Swoje imię wziął od niedźwiedzi kodiak, żyjących na wyspie Kodiak leżącej przy południowym wybrzeżu Alaski. Mierzące do 3 m i ważące około 400 kg osobniki tego gatunku należą do największych i najsilniejszych niedźwiedzi na świecie… Kodiaq jako samochód też imponuje rozmiarami i – jako to Skoda – praktycznością, ponieważ na pokład może zabrać nawet 7 osób. A od debiutu w 2016 roku na drogi 60 rynków wyjechało już 600 tys. sztuk tego modelu. Jednak konkurencja nie śpi, dlatego Skoda zdecydowała się na modernizację. Kodiaq trafił do chirurga plastycznego. Rach-ciach i po zabiegu. Oto efekty operacji…

Skoda Kodiaq po liftingu

Przednia część dostała bardziej pionową, sześciokątną osłonę chłodnicy złożoną z podwójnych, pogrubionych żeber. Długa maska została znacznie podniesiona po bokach, ponad przednimi nadkolami. Nowe spojrzenie to węższe niż u poprzednika reflektory LED, które komponują się z lampami przeciwmgielnymi poniżej. Razem tworzą zespół czterech świateł.

Po raz pierwszy Kodiaq może być wyposażony w reflektory LED Top Matrix - wówczas oba moduły LED, jeden nad drugim, świecą na stałe w trybie jazdy. Technologia ta pozwala zawsze mieć włączone światła drogowe bez oślepiania innych. Kamera na przedniej szybie wykrywa pojazdy, pieszych i przedmioty odbijające światło, a komputer automatycznie wyłącza poszczególne segmenty wiązki światła. Rozwiązanie zapewnia różne tryby oświetlenia w określonych sytuacjach i warunkach pogodowych, takich jak jazda w mieście, na autostradzie, w deszczu lub we mgle.

Z kolei tylne lampy w kształcie wyostrzonego C są teraz wysmuklone i zdaniem projektantów stanowią lustrzane odbicie przednich. Kolejną nowością jest narysowany od nowa przedni pas o szerszym centralnym wlocie powietrza, obramowanym zdobieniami w kształcie litery L po obu stronach oraz metaliczną wstawką.

Odświeżony model będzie dostępny w wersjach wyposażenia Ambition i Style oraz w wariantach Laurin&Klement czyli L&K, SPORTLINE i RS. Wersje Ambition i Style będą miały srebrne wykończenia na przednim i tylnym zderzaku. Producent przewidział też nowe wzory felg aluminiowych od 17 do nawet 20 cali, w tym są obręcze zmniejszające opór aerodynamiczny.

Wnętrze także awansowało o poziom wyżej. Teraz wita nowymi, kontrastowymi, szaro-czerwonymi szwami, które przebiegają poziomo na całej szerokości deski rozdzielczej; można je też znaleźć w panelach drzwi. Deska rozdzielcza i drzwi zdobią paski z efektem muśniętego pędzlem aluminium (Ambition) lub z liniowym wzorem rombu (Style). Klamki w wariantach Style i L&K mają okrągłe chromowane wykończenia.

Po raz pierwszy Kodiaq uraczy kręgosłupy ergonomicznymi fotelami ze skórzaną tapicerką, elektryczną regulacją, wentylacją i funkcją masażu; funkcja pamięci zapisuje ustawienia osobiste i przywraca je po naciśnięciu jednego przycisku. Opcjonalne fotele Eco w wersjach wyposażenia Ambition i Style pokrywają z wegańskie materiały z recyklingu. Kodiaq L&K wyróżnia się dwuramienną kierownicą. Sportowe koło z trzema ramionami i spłaszczeniem u dołu można dołożyć z listy opcji.

Cyfrowe radio DAB jest standardowym wyposażeniem, a stacje radiowe online są dostępne jako opcja. Nowe aplikacje systemów infotainment obejmują wiadomości czy pogodę oraz łączą osobisty kalendarz Google z autem. Smartfony można połączyć z samochodem za pomocą technologii Wireless SmartLink, Android Auto, Apple CarPlay lub MirrorLink. Kodiaqiem można też sterować za pomocą aplikacji MySKODA – rozwiązanie pozwala np. zablokować i odblokować samochód czy wyświetlić lokalizację parkingu na mapie. Pokładowe multimedia mają wbudowaną kartę eSIM, a cyfrowy asystent głosowy Laura rozumie 15 języków i może nawet przetwarzać płynnie wypowiadane zdania.

System dźwiękowy Canton o mocy 575 watów (standard dla L&K) to kolejny opcjonalny dodatek oferujący teraz – oprócz centralnego głośnika w desce rozdzielczej i subwoofera w bagażniku – 10 głośników zamiast 8.

System infotainment Bolero i system nawigacji Amundsen to 8-calowy ekran dotykowy, natomiast wyświetlacz topowego systemu Columbus ma 9,2 cala. Mapy oraz aktualizacje oprogramowania są instalowane bezprzewodowo. Jako opcja dostępny jest Phone Box, który ładuje smartfona indukcyjnie. Do tego jeszcze gniazda USB-C, a dodatkowy port USB-C w lusterku wstecznym (opcja) pozwoli podłączyć kamerkę samochodową.

Wirtualny kokpit z 10,25-calowym wyświetlaczem i czterema różnymi widokami występuje jako opcja dla większości odmian. Seryjnie dostaje go Kodiaq RS. Kierowcy zarówno wersji RS, jak i SPORTLINE mają do wyboru dodatkowy układ – Sport.

Skoda Kodiaq. Silnik benzynowy zamiast diesla

W gamie silnikowej najważniejsza zamiana zaszła pod maską topowego modelu Kodiaq RS. Teraz napęd na cztery koła wprawi w ruch nowa jednostka benzynowa 2.0 TSI/245 KM z rodziny EVO, która zastąpi stosowane wcześniej 2.0 TDI. Świeże serce jest o 5 KM mocniejsze niż diesel biturbo z poprzednika, ale też o ponad 60 kg lżejsze. Również seryjna nowa 7-biegowa przekładania DSG waży o 5,2 kg mniej. Efekt to lepsze przyspieszenie i wyższa kultura pracy.

Najtańszy Kodiaq to czterocylindrowy silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM seryjnie łączony z 6-biegową skrzynią manualną (7-biegowa przekładnia DSG to opcja) i napędem na przednie koła. W tej jednostce przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Przykładowo z Octavii dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy. Nie inaczej powinno być w Kodiaqu.

Napęd 4x4 i przekładnia DSG to standard dla silnika benzynowego 2.0 TSI/190 KM.

Słabszy turbodiesel 2.0 TDI/150 KM oddaje napęd na przód (4x4 w opcji), ale skrzynia DSG to już standard. Automat i układ 4x4 jest seryjny w 200-konnym dieslu.

Skoda Kodiaq w nowej odsłonie w Polsce zadebiutuje latem 2020 roku.