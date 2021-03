Toyota AYGO nowej, trzeciej generacji właśnie zadebiutowała jako AYGO X prologue. Japoński zawodnik nabrał muskułów niczym SUV i zamierza walczyć o względy kierowców w segmencie A. Już na starcie samochód dostał mocne argumenty...

Nowe AYGO X jak SUV

Nowe AYGO X prologue wymyślili styliści Toyoty ze studia ED2 ulokowanego w pobliżu Nicei na francuskim Lazurowym Wybrzeżu. Nic więc dziwnego, że w tak pięknych okolicznościach przyrody powstał odlotowy miejski samochód w stylu SUV. Co prawda to prototyp, ale daje obraz modelu seryjnego. Do tego nic nie stoi na przeszkodzie, by był dostępny także jako zwykły pięciodrzwiowy hatchback. W końcu Yaris też pojawi się w dwóch wcieleniach...

– AYGO X prologue to dowód, że mały samochód może mieć stanowczy, śmiały charakter – podkreślił Ken Billes, jeden z głównych projektantów nowego modelu.

Toyota AYGO X prologue to większy prześwit i większe koła oraz wyższa pozycję za kierownicą. Taki projekt zapewni lepszą widoczność na cztery strony świata.

Z przodu wąziutkie reflektory LED otaczają maskę, tworząc kształt przypominający skrzydła. Duży grill, światła przeciwmgielne i osłona podwozia zostały uformowane w motyw sześciokąta.

W osłonę tylnej części podwozia wbudowano mocowanie na bagażnik rowerowy. Kolejnym gadżetem są sportowe kamery w lusterkach bocznych – ten paten pozwoli nagrywać sytuację przed autem.

Lśniąca papryczka

Lakier? Tu specjaliści sięgnęli po barwy naturalnych przypraw, takich jak chilli, imbir, wasabi i czarny pieprz. Stylistyka dwukolorowego nadwozia została podkreślona metalicznymi płatkami o niebieskim odcieniu. W efekcie powstał wyjątkowy lśniący kolor Sparkling Chilli Red.

Nowe AYGO będzie trzecią Toyotą po Yarisie i Yarisie Cross zbudowanym na platformie GA-B. Inżynierowie zapowiadają, że ta architektura zapewni znacznie lepsze właściwości jezdne, pewniejsze prowadzenie i wyższy poziom bezpieczeństwa.

Nowa Toyota AYGO jak Yaris i Yaris Cross

Toyota przewiduje, że Yaris, Yaris Cross oraz nowe AYGO pozwolą osiągnąć roczną produkcję samochodów opartych na platformie GA-B w Europie na poziomie 500 tys. egzemplarzy. Auta będą produkowane w Kolinie. Japończycy podkreślają, że tak znaczny wolumen pozwoli obniżyć koszty dzięki efektowi skali i przyczyni się do utrzymania ceny najmniejszego nowego modelu na niskim poziomie.

Niska cena, silnik benzynowy

Jeśli chodzi o napęd, to Toyota bierze pod uwagę preferencje kierowców zainteresowanych małymi samochodami miejskimi. Obecnie segment A jest zdominowany przez auta z silnikami spalinowymi, co wynika z tego, że w tej klasie cena jest jednym z głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe. Prognozy potwierdzają utrzymanie tej tendencji w nadchodzących latach, stąd nowa Toyota AYGO dostanie pod maskę silnik benzynowy. Maluch japońskiej marki zadebiutuje w 2022 roku.