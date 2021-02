CUPRA Formentor VZ5 to najnowszy drapieżnik, który wykluł się z jaja dokładnie w trzecią rocznicę powstania hiszpańskiej marki należącej do Seata. Skrót VZ pochodzi od słowa Veloz (z hiszp. szybki). Z kolei "5" oznacza pięciocylindrowy rzędowy silnik 2.5 TSI z półki Audi, czyli konstrukcję od lat uznawaną za najlepszą w swojej kategorii przez kapitułę konkursu International Engine of the Year. Na co mogą liczyć kierowcy? A raczej wybrańcy?

Reklama

CUPRA Fermentor VZ5 w dedykowanym dla tego modelu lakierze Taiga Grey, z detalami z włókna węglowego i na 20-calowych alufelgach wygląda świetnie. W porównaniu z innymi odmianami Formentora wersja VZ5 ma też zmniejszony o 10 mm prześwit. Zwieńczeniem agresywnej sylwetki są cztery rury wydechowe o miedzianej barwie. Wnętrze VZ5 otula kubełkowymi fotelami ustawionymi nisko na podłodze. Ich skórzana tapicerka może być czarna lub w kolorze petrol blue. Armia elektronicznych asystentów obejmuje m.in. adaptacyjne zawieszenie DCC zapewniające 15 różnych ustawień, adaptacyjny tempomat ACC, programy Exit Assist, Travel Assist czy Emergency Assist. Standardem jest też system multimedialny współpracujący z Apple CarPlay i Android Auto z 12-calowym ekranem dotykowym.

CUPRA Fermentor VZ5. Ognisty temperament

Wreszcie osiągi. Formentor VZ5 z pięciocylindrowym silnikiem 2.5 TSI dysponuje mocą 390 KM i momentem obrotowym 480 Nm. To tylko 10 KM mniej niż Audi RS Q3 Sportback. Asfalt za pośrednictwem 7-stopniowej skrzyni dwusprzęgłowej DSG zwijają cztery koła jednoczenie. Sprint od 0 do 100 km/h trwa ledwie 4,2 s. Z takim wynikiem można stawać w szranki np. z Porsche Macan Turbo (4,3 s do "setki"), który kosztuje góry pieniędzy więcej. Prędkość maksymalną ograniczono elektronicznie do 250 km/h.

Wreszcie łamiąca wiadomość. Na samochód załapią się tylko wybrańcy - powstanie jedynie 7000 egzemplarzy modelu Fermentor VZ5. Premierę rynkową zaplanowano na IV kwartał 2021 roku. Cena? Z pewnością wyższa od topowej dziś odmiany VZ o mocy 310 KM, na którą trzeba mieć minimum 194 500 zł. Ale raczej nie zbliży się do sufitu ustawionego przez Audi na poziomie 284 tys. zł.

CUPRA Born, pierwszy samochód elektryczny

Razem z urodzinową premierą spalinowego modelu Formentor VZ5 Hiszpanie ogłosili, że pierwszy produkcyjny, w pełni elektryczny model marki CUPRA będzie nosił imię Born. Nawa prototypu el-Born brzmiała bardziej seksy... W każdym razie samochód będzie ładniejszym bliźniakiem VW ID.3. Nowy model rozpędzi się do 50 km/h w 2,9 sekundy, a dzięki akumulatorowi o pojemności 82 kWh, zapewni zasięg do 500 km. Funkcja szybkiego ładowania oznacza, że Born skumuluje energię potrzebną do pokonania 260 km w 30 minut.