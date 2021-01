Dacia i Łada w ciągu najbliższych pięciu lat mają współpracować, ciąć koszty i wprowadzać nowe modele samochodów, które będą dzielić te same komponenty, silniki czy elektronikę. Tak zdecydował koncern Renault będący właścicielem rumuńskiej i rosyjskiej marki. A szczegóły Francuzi podali w planie zatytułowanym Renaulution.

Dacia i Łada. Jedna platforma

Francuska rewolucja przewiduje, że gama dostępnych wersji nadwoziowych zmniejszy się z 18 do 11, a zamiast 4 platform będzie stosowana jedna. W efekcie nowe samochody wyposażone w silniki zasilane alternatywnymi paliwami lub hybrydowe powstaną na architekturze CMF-B, z której już korzysta nowe Renault Clio, Nissan Juke czy Dacia Logan i Sandero. Pierwszym owocem tej reformy będzie Dacia Bigster i to z nowym logo marki.

Dacia Bigster o 26 cm większa niż Duster

Dacia Bigster to nowy SUV segmentu C, który zadebiutuje w 2024 roku. Samochód od przedniego do tylnego zderzaka mierzy aż 4,6 m. To oznacza, że jest niemal 26 cm dłuższy od modelu Duster. Do napędu przewidziano silniki na paliwa alternatywne (gaz LPG) i układy hybrydowe. Tuż po w Rosji pojawi się nowa Łada Niva technicznie spokrewniona z autem rumuńskiej marki.

– Dacia zawsze będzie Dacią i nadal będzie oferować niezawodne samochody, które spełniają racjonalne potrzeby klientów – Denis Le Vot, dyrektor generalny marek Dacia i Łada podczas prezentacji planu Renaulution. – To inteligentny wybór, który zapewnia najlepszy stosunek ceny do realnej wartości samochodu. Wraz z utworzeniem business unit Dacii i Łady maksymalnie wykorzystamy potencjał modułowej platformy CMF-B, zwiększymy efektywność i atrakcyjność naszych produktów. Mamy w ręku wszystkie karty, aby mierzyć jeszcze wyżej. Bigster Concept przeciera drogę – ocenił.

W ocenie producenta Bigster jest idealny na wyprawy w teren i piaszczyste drogi. Przy tym auto oferuje wszystko, co konieczne w SUV-ie z tego segmentu bez zbędnych gadżetów. Próżno w nim szukać takich zbytków jak chrom czy imitacje aluminium. Postawiono za to na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. Nowy model ma być także przepisem Dacii na zaoferowanie przystępnego samochodu klasy C w cenie modelu z niższej klasy.

Jeszcze w tym roku do sprzedaży trafi pierwsza elektryczna Dacia Spring, która ma być najtańszym tego typu autem na rynku. W latach 2022 i 2024 wejdą kolejne dwie nowości z segmentu B, czyli klasy modeli Logan i Sandero.