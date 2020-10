Opel Crossland X – najpopularniejszy SUV niemieckiej marki - odmłodniał duszą i ciałem. W nowym wcieleniu stracił literkę X, ale zyskał szeroki grill o nazwie Vizor, który po raz pierwszy otrzymała Mokka. To rozwiązanie stylistyczne niczym szyba w kasku motocyklowym zakrywa twarz auta. Za lśniącym czernią panelem zgrupowano czujniki elektronicznych asystentów oraz reflektory z charakterystycznym motywem skrzydła rozdzielone logo z błyskawicą.

Opel razem ze zmianą stylistyki wprowadza nową wersję GS Line. Taki dynamiczny pakiet obejmuje 17‑calowe alufelgi, czarny dach i czerwone obramowanie bocznych szyb. Do kompletu są jeszcze przednie fotele z atestem niemieckiego stowarzyszenia na rzecz zdrowych pleców AGR, tylne światła w technice LED czy relingi dachowe.

Nowy Opel Crossland z układem IntelliGrip

Crossland zmienił się też pod względem technicznym. Trakcję na śliskim i poza asfaltem ma poprawiać system IntelliGrip. To elektroniczne rozwiązanie znane z modelu Grandland X, które poprzez ESP dopuszcza uślizg kół i symuluje blokadę dyferencjału. Układ sterowany pokrętłem pracuje w pięciu trybach: domyślny Normal/On-road; zimowy Snow poprawiający trakcję na oblodzonej nawierzchni; błotny Mud, dopuszczający większy poślizg podczas przyspieszania; Sand, zapobiegający ugrzęźnięciu na luźnej nawierzchni oraz ESP Off, w którym ESP i kontrola trakcji są wyłączone (działa do 50 km/h). Taki zastęp pomocników powinien wystarczyć na wyjechanie z zaspy czy rozmiękłej leśnej drogi.

Silniki? Tu Opel oferuje benzynowe trzycylindrowe jednostki 1.2/83 KM i 1.2 Turbo 110 KM oraz 130 KM (także z 6-biegowym automatem). Silnik Diesla 1.5 to 110 KM i 120 KM.

Crossland w nowej odsłonie zyskał na wyposażeniu – lista wspomagaczy kierowcy wzbogaciła się o m.in.: wyświetlacz head-up, alarm przedkolizyjny z automatycznym wyhamowaniem auta i wykrywaniem pieszych, ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu, asystent martwego pola, system wykrywania senności kierowcy, kamerę cofania obejmująca pole widzenia 180 st., system automatycznego parkowania i tempomat z ogranicznikiem prędkości wraz z funkcją rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości.

Nowy Opel Crossland. Ceny w Polsce

Tak odmłodzony Opel Crossland jest już dostępny w Polsce. W najtańszej wersji z silnikiem 1.2/83 KM kosztuje od 72 300 zł.

Jednak rozsądniejszym wyborem wydaje się być Crossland Business Edition (od 77 600 zł). W tej odmianie SUV oferuje ergonomiczny fotel kierowcy certyfikowanym przez AGR, który zapewni znacznie wyższy komfort jazdy. Seryjne wyposażenie obejmuje również reflektory LED, kamerę cofania, czujniki parkowania przód/tył oraz system Multimedia z 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto.

Sportowa stylistyka to Crossland GS Line (od 77 900 zł). Nowa wersja wyposażenia obejmuje m.in. czarne 17‑calowe alufelgi, czarny dach, czerwone obramowanie bocznych szyb, przedni fotel kierowcy z atestem AGR oraz światła LED z przodu.

Opel Crossland Ultimate to maksymalny komfort. Najbogatszy wariant kosztuje od 97 400 zł. Samochód wyposażono we flagowy system Multimedia Navi z 8-calowym kolorowym ekranem dotykowym, dwustrefową automatyczną klimatyzację i przyciemniane szyby SolarProtect z tyłu. Opcjonalnie dostępne są również usługi OpelConnect. Ergonomiczne fotele kierowcy i pasażera z przodu mają tapicerkę z czarnej alcantary i atest AGR, dodatkowo można je wyposażyć w regulowane podgrzewanie. System Keyless Start and Go umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie silnika bez używania kluczyka. Ponadto opcjonalnie dostępny jest m.in. asystent parkowania z monitorowaniem martwej strefy, wyświetlacz projekcyjny (head‑up) i kamera cofania obejmująca kąt 180 stopni.