Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm – to nowy duet, który legendarna marka z Mediolanu postanowiła sprezentować kierowcom. Tym samym włoski producent odwołał się do tradycji. Przypominamy, że skrót GTA oznacza "Gran Turismo Alleggerita" i powstał w 1965 roku wraz z Giulią Sprint GTA, specjalną wersją stworzoną na bazie odmiany Sprint GT.

Wtedy nadwozie Giulii Sprint GT zastąpiła lżejsza o 205 kg aluminiowa konstrukcja o masie 745 kg (w stosunku do 950 kg wersji cywilnej). Druga modyfikacja objęła silnik 1570 cm3 z dwoma wałkami i podwójnym zapłonem, który w "zwykłej" konfiguracji osiągał moc 115 KM. Inżynierowie Autodelty, oficjalnego zespołu wyścigowego Alfy Romeo, pracowali nad nim aż do osiągnięcia 170 KM. Sukces w zawodach był błyskawiczny. Od tamtego czasu nazwa GTA weszła do zbiorowej świadomości jako ikona Alfy Romeo i kojarzyła się ze wszystkimi sportowymi samochodami tej stajni.

Teraz producent z Italii odwołuje się do czasów świetności by uczcić 110. urodziny. Alfa Romeo od 1910 roku uwodzi stylem. Nie inaczej jest w przypadku nowych modeli – Giulia GTA i GTAm miażdżą wyglądem i popisują się techniką prosto z Formuły 1, którą dostarczył Sauber Engineering. A pod nazwą Sauber Aerokit kryje się od nowa opracowana aktywna aerodynamika obu modeli, która ma zapewnić "docisk" do asfaltu. Tę samą funkcję pełnią spoilery progowe, specjalny spojler tylny i wysuwany spoiler przedni (aerosplitter).

Nowy jest także tytanowy układ wydechowy Akrapovic zintegrowany z tylnym dyfuzorem z włókna węglowego oraz 20-calowe alufelgi ze śrubą centralną. O 50 mm zwiększono rozstaw kół przednich i tylnych. Zawieszenie to nowa kompozycja sprężyn, amortyzatorów oraz tulei. GTAm wyróżnia powiększony spoilera przedni i tylne skrzydło z włókna węglowego. Za wyzywającą urodą podąża ogromny potencjał tych samochodów…

Giulia GTA i GTAm zawrócą w głowie osiągami jeszcze bardzie niż najmocniejsza obecnie odmiana Quadrifoglio (510 KM), na której powstały. Inżynierowie Alfy, wzorem kolegów z lat 60., odchudzili konstrukcję z zielonym listkiem koniczyny aż o 100 kg. Tak rekordowe ścięcie masy było możliwe dzięki wykorzystaniu hurtowej ilości włókna węglowego, z którego powstał wał napędowy, maska silnika i dach, zderzak przedni, nadkola przednie i elementy nadkoli tylnych oraz szkielet foteli.

W oknach bocznych i tylnych zastosowano Lexan – żywicę poliwęglanową szeroko stosowaną w świecie sportów motorowych. Efektem tych kombinacji jest masa własna auta równa 1520 kg. A jeśli do tego dodamy skonstruowany z Ferrari aluminiowy benzynowy silnik 2.9 V6 Bi‑Turbo, którego moc zwiększono do 540 KM, to wychodzi doskonały stosunek masy do mocy, wynoszący 2,82 kg/KM. Możliwości? Z wykorzystaniem procedury startowej Launch Control sprint do 100 km/h zajmie 3,6 s!

Popisem fantazji konstruktorów Alfy jest nowa Giulia GTAm. To limuzyna stworzona specjalnie na tor, ale z homologacją dopuszczającą do ruchu drogowego. W kabinie nie ma tylnej kanapy i paneli drzwi. Przewidziano za to fabrycznie montowany pałąk, dwa fotele kubełkowe i sześciopunktowe pasy Sabelt. Jak dawniej w świecie wyścigów przy wysiadaniu trzeba pociągnąć za specjalny pasek zamiast klamki.

Alfa Romeo Giulia GTA i jej ekstremalna wersja, Giulia GTAm, zostaną wyprodukowane w limitowanej edycji 500 sztuk. Każdy samochód dostanie tabliczkę z numerem i specjalny certyfikat. Dzięki temu już za życia auta staną się kolekcjonerską gratką, podobnie jak ich słynny prekursor z 1965 roku.

Rezerwacje aut już ruszyły. Po zabukowaniu ostatniego z 500 egzemplarzy, proces sprzedaży będzie miał formę one-to-one, a specjalista sprzedaży Alfy zajmie się indywidualną obsługą każdego kupującego, od chwili składania zamówienia aż do wydania samochodu.

Właściciel nowego samochodu otrzyma także przygotowany dla niego zestaw powitalny, zawierający kask Bell w kolorze nadwozia GTA, zestaw odzieży rajdowej Alpinestars (kombinezon, rękawce i buty) oraz spersonalizowany pokrowiec na samochód Goodwool. Oprócz sprzętu przewidziano także specjalny kurs bezpiecznej jazdy przygotowany przez Alfa Romeo Driving Academy. Mamma Mia!