Hyundai i10 nowej generacji dotarł do Polski. Najmłodszy model koreańskiej marki zadziornie patrzy na świat i sprawia wrażenie dojrzalszego. To zasługa bardziej dynamicznych kształtów oraz delikatnie zmienionych wymiarów, które wymyślili inżynierowie w centrum badawczo-rozwojowym w Rüsselsheim w Niemczech. Przy niemal identycznej jak model poprzedni długości 367 cm (plus 5 mm) jest od niego o 2 cm niższy i o tyle samo szerszy. Rozstaw osi rozciągnięto o 4 cm do prawie 240 cm. To wystarczyło, by we wnętrzu swobodnie poczuło się czterech dorosłych. Bagażnik zapewnia 252 l pojemności i można go powiększać przez składanie oparć tylnej kanapy (Volkswagen up! mieści 251 l). W kufrze przewidziano także haczyki, siatkę do mocowania pakunków oraz dwupoziomową podłogę.

Wszystkie wersje i10 wyposażono w asystenta utrzymywania pasa ruchu, asystenta świateł drogowych i asystenta zapobiegania kolizjom czołowym, który wykrywa nie tylko samochody, lecz także pieszych. Auto skrywa również system monitorowania poziomu uwagi kierowcy. Ponadto każda odmiana gwarantuje 6 poduszek bezpieczeństwa w tym przednie, boczne i kurtynowe oraz system ratunkowy e-call.

Hyundai i10 Access w konfiguracji czteromiejscowej z 3-cylindrowym 1-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 67 KM (96 Nm momentu obrotowego) to najtańsza odmiana tego auta. Kosztuje od 42 100 zł. Taki samochód oferuje tempomat z ogranicznikiem prędkości, komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem, centralny zamek i immobilizer, światła do jazdy dziennej, przednie szyby elektryczne oraz 14-calowe felgi stalowe z kołpakami. Wersja Access dostępna jest także w wersji pięciomiejscowej oraz z płatnym pakietem Cool&Sound (1900 zł zamiast 3900 zł). Pakiet obejmuje klimatyzację manualną, radio z RDS wraz z możliwością sterowania z kierownicy, a także regulację wysokości fotela kierowcy.

Bogatsza odmiana Comfort dostępna jest od 49 400 zł w konfiguracji pięciomiejscowej z litrowym napędem i manualną przekładnią. Jako alternatywę Hyundai oferuje silnik 1.2/84 KM – mocniejszy i10 jest droższy o 2500 zł. Za dopłatą 4 tys. zł do obu jednostek napędowych można zamówić 5-biegową zautomatyzowaną skrzynię.

Wyposażenie wersji Comfort jest lepsze m.in. o system wspomagania ruszania pod górę, klamki i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, kierownicę i dźwignię zmiany biegów obszyte skórą, system Bluetooth, także wszystkie elementy pakietu Cool & Sound w standardzie. Opcjonalnie oferowane są 15-calowe alufelgi za 1500 zł oraz pakiet Tech (radio z 8-calowym kolorowym wyświetlaczem, tylne głośniki, system Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym oraz tylne czujniki parkowania; całość za 2600 zł).

Najbogatsza odmiana Premium występuje tylko z jednostką 1.2 i kosztuje od 63 300 zł (automat droższy o 4 tys. zł). W tym wcieleniu Hyundai i10 jest wyposażony dodatkowo w automatyczną klimatyzację, kamerę cofania, dostęp bezkluczykowy, przyciemniane tylne szyby, chromowane klamki zewnętrzne, czarne błyszczące wykończenie grilla, światła LED do jazdy dziennej oraz 16-calowe alufelgi. We wnętrzu (w jasnym kolorze Shale Gray lub Brass Metal) można liczyć na podgrzewane przednie fotele i podgrzewaną kierownicę oraz podłokietnik dla kierowcy.

Hyundai przewidział do wyboru 10 kolorów nadwozia, w tym trzy nowe: Dragon Red, Brass i Aqua Turquoise. Pozostałe barwy to Phantom Black, Star Dust, Sleek Silver, Champion Blue, Slate Blue, Tomato Red i Polar White. Dwa ostatnie nie wymagają dopłaty. Pozostałe lakiery metaliczne lub perłowe kosztują dodatkowo 1900 zł. Dwukolorowe nadwozie wersji Comfort i Premium to 1500 zł ekstra. Hyundai i10 będzie chroniony 5-letnią gwarancją.

Hyundai przewidział też wprowadzenie bardziej pikantnej odmiany i10 N Line. Sercem usportowionego auta będzie turbobenzynowy 3-cylindrowy silnik 1.0 T-GDI o mocy 100 KM (172 Nm momentu obrotowego). Jako alternatywę przewidziano 4-cylindrową jednostkę 1.2/84 KM i 118 Nm. Obie konstrukcje łączone są z pięciobiegową przekładnią manualną.