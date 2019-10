Nowa Toyota Yaris to pierwszy samochód japońskiej firmy w segmencie B zaprojektowany na nowej platformie GA-B. Szkielet ten powstał w ramach technologii Toyota New Global Architecture (TNGA), która pozwala Japończykom tworzyć kilka modeli aut na bazie jednej architektury. Inżynierowie podkreślają, że zastosowanie tej podstawy pozwoliło im skrócić nadwozie o 0,5 cm do 3,94 m, zarazem zwiększając rozstaw osi o 5 cm. Auto stało się też szersze o 5 cm i niższe o 4 cm. Dla kierowców może to oznaczać lepszą zwinność niż w dotychczasowym modelu oraz bardziej przestronne wnętrze.

Toyota wprowadza technologię TNGA do mniejszych samochodów miejskich. Debiutująca platforma GA-B posłuży jako szkielet nowej Toyoty Yaris, która w swojej klasie ma brylować wysokim komfortem prowadzenia / Toyota

Pod względem designu w debiutującym Yarisie można wskazać cechy nowej Corolli. Z przodu najbardziej widoczny jest duży grill. Nowe przednie lampy wykorzystują technologię LED, zaś kierunkowskazy i światła do jazdy dziennej zostały zintegrowane w jeden moduł diodowy.

Toyota Yaris / Toyota

We wnętrzu pojawiły się nowe materiały. Toyota szczególnie dumna jest z zastosowania innowacyjnej odmiany filcu na panelach drzwi i miękkiego tworzywa na desce rozdzielczej. "Panowanie" nad nowym Yarisem mają zapewnić trzy uzupełniające się wyświetlacze: ekran dotykowy Toyota Touch na konsoli centralnej, wyświetlacz Multi-Information Display między zegarami oraz 10-calowy, kolorowy wyświetlacz Head-up na przedniej szybie. Na pokładzie przewidziano też bezprzewodową ładowarkę indukcyjną, podgrzewanie kierownicy czy podświetlenie ambientowe.

Toyota Yaris przypomina Corollę / Toyota

Dzięki nowej platformie GA-B nowy Yaris ma zachowywać się na drodze stabilnie i precyzyjnie wykonywać polecenia kierowcy. Fotel szofera zamontowano bliżej asfaltu i dalej od kierownicy (o 60 mm do tyłu w porównaniu z obecnym Yarisem) – taki zabieg pozwolił obniżyć środek ciężkości auta o 15 mm, prowadzący łatwiej też odnajdzie wygodną pozycję. Toyota zapewnia, że auto zostało także lepiej wyważone – zarówno między przodem i tyłem, jak i prawą i lewą stroną. Zasługą zastosowania nowego szkieletu ma być również większa sztywność nadwozia.

NOWA Toyota Yaris - z napędem hybrydowym 4. generacji

Wiadomo też, że w przednim zawieszeniu opartym na kolumnach MacPhersona zamontowano amortyzatory o małym tarciu i różne rodzaje sprężyn. Z tyłu jest możliwe zastosowanie belki skrętnej lub zawieszenia wielowahaczowego w zależności od typu i charakteru samochodu (napęd hybrydowy, czysto elektryczny, wariant sportowy).

Nowego Yarisa testował sam prezydent japońskiej marki Akido Toyoda / Toyota

Nowy napęd 1.5 Hybrid Dynamic Force. Z Polski

Nowy Yaris będzie dostępny jako hybryda, a układ napędowy do tego auta wyprodukują zakłady Toyoty w Polsce. Z Wałbrzycha zostaną dostarczone przekładnie, a z fabryki w Jelczu-Laskowicach nowe trzycylindrowe silniki benzynowe 1.5 Dynamice Force. Japończycy twierdzą, że sprawność tej jednostki pracującej w cyklu Atkinsona sięga 40 proc., co pomogło w obniżeniu zużycia paliwa i emisji CO 2 aż o 20 proc. w porównaniu z aktualnym Yarisem. Jednocześnie moc układu wzrosła o 15 proc. Prąd z rekuperacji będzie magazynowany w nowych litowo-jonowych bateriach trakcyjnych o wyższej mocy. W porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 27 proc.

Na początku 2019 roku na polskie drogi wjechały układy elektryczno-spalinowe najnowszej 4. generacji z serii obejmującej hybrydy 2.0 i 2.5 (Corolla, RAV4 i Camry). Producent zapewnia, że napęd ten potrafi pracować w trybie elektrycznym przez niemal 80 proc. czasu jazdy po mieście. Wraz z nowym Yarisem Toyota kontynuuje hybrydową sagę.

Toyota Yaris / Toyota

Toyota spodziewa się, że udział wersji hybrydowych w sprzedaży nowego modelu wzrośnie do 60 proc. w porównaniu z obecnym. Poza hybrydą producent przewidział też 3-cylindrowe silniki benzynowe 1.5 i 1.0.

Toyota Yaris / Toyota

Na pokładzie nowego Yarisa nie zabraknie systemów dbających o bezpieczeństwo, a lista seryjnego wyposażenia obejmuje m.in. wszczepiany z Corolli inteligentny tempomat adaptacyjny działający w pełnym zakresie prędkości oraz asystenta utrzymania pasa ruchu. Toyota twierdzi, że jej najnowsze dzieło spełnia ostrzejsze wymogi ochrony pasażerów zapowiedziane na rok 2020. Dlatego na przykład, aby lepiej chronić ludzi w razie zderzenia bocznego, Yaris jako pierwszy miejski samochód oferuje centralne poduszki powietrzne.

Toyota Yaris / Toyota

Nowy Yaris będzie produkowany we Francji. Japoński koncern zainwestował tam ponad 300 mln euro. W Polsce zadebiutuje w 2020 roku, a dotychczasowy model będzie dostępny jako Yaris Classic.

Od wprowadzenia do sprzedaży pierwszego Priusa w 1997 roku, Toyota sprzedała na całym świecie ponad 14 mln aut hybrydowych – w tym 2,5 mln w Europie. Yaris Hybrid, pierwszy samochód z pełnym napędem hybrydowym w segmencie B, miał premierę w 2012 roku. Od tego czasu znalazł 500 tys. chętnych na Starym Kontynencie.

Toyota Yaris / Toyota

Toyota Yaris / Toyota

Toyota Yaris / Toyota

Toyota Yaris / Toyota

Toyota Yaris - cztery pokolenia / Toyota