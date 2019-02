SCALA to najważniejsza premiera Skody na przestrzeni ostatnich lat - jest pierwszym modelem produkcyjnym stworzonym według nowego języka stylistycznego. Nadwozie po dokonaniu niewielkich zmian odziedziczyło sportowe linie, proporcje oraz kształty, które pokazał światu prototyp Vision RS ujawniony jesienią 2018 roku w czasie salonu samochodowego w Paryżu. To również pierwsza Skoda stworzona na platformie MQB A0 – tej samej, z której korzysta Volkswagen Polo. Scala jednak przerosła go pod względem rozmiarów – jest o 31 cm dłuższa i mierzy 4,36 m (rozstaw osi – 2,65 m). Nawet Golfowi brakuje do niej 10 cm. Stawiana przez Skodę za konkurenta Kia CEED to 4,31 m długości przy identycznym rozstawie osi. Także możliwości transportowe to mocna strona czeskiej nowości – Scala zapewnia regularnie ukształtowany bagażnik o pojemności 467 l (1410 l po złożeniu tylnych siedzeń). Przy piątce pasażerów na pokładzie zabierze do kufra o 87 litrów więcej niż Golf.

Skoda SCALA / Skoda / Ronen Topelberg

Na polskim rynku lista wyposażenia standardowego bazowej, najtańszej wersji Active obejmuje takie systemy bezpieczeństwa jak: LANE ASSIST - asystent pasa ruchu, FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania a także system umożliwiający połączenie alarmowe i wezwanie pomocy w razie wypadku. W podstawowej odmianie nie zabraknie klimatyzacji manualnej, producent zaoferuje Radio Swing z kolorowym ekranem dotykowym 6,5-calowym oraz dwoma gniazdami USB-C, Bluetooth czy podłokietnik z przodu. O widoczność zadbają reflektory LED Basic z przodu oraz tylne światła LED Basic.

W wersji Ambition SCALA będzie bogatsza o m.in. 16-calowe alufelgi, reflektory przeciwmgielne z przodu, czujniki parkowania z tyłu, 4 dodatkowe głośniki, skórzaną, wielofunkcyjną kierownicę (z obsługą radia i telefonu) oraz elektrycznie sterowane tylne szyby.

Nazwa Scala pochodzi z łaciny i oznacza schody lub drabinę. Skoda traktuje sprawę dosłownie. Mówi się o tym, że w dziedzinach designu i techniki marka stawia teraz wielki krok w górę. Świadczą o tym choćby systemy wsparcia kierowcy i w pełni cyfrowy 10,25-calowy kokpit zamiast zegarów analogowych, który pozwoli kierowcy na personalizację ustawień i wybór jednego z pięciu dostępnych widoków / Skoda

SCALA w topowej wersji Style, oprócz wyposażenia odmiany Ambition, zaoferuje 17-calowe alufrlgi, tylne światła FULL LED z dynamicznymi kierunkowskazami, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Radio Bolero z ekranem o przekątnej 8 cali i funkcją SmartLink+ pozwalającą na obsługę aplikacji mobilnych z poziomu systemu multimedialnego. Ponadto w najbogatszej odmianie o komfort pasażerów zadbają podgrzewane przednie fotele, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna oraz przyciemniane tylne szyby.

Skoda SCALA / Skoda / Ronen Topelberg

Pakiety do seryjnych wersji

Niespodzianką dla kupujących mogą być promocyjne pakiety wyposażenia przewidziane dla wersji Ambition oraz Style.

Wybierając Pakiet Comfort dla wersji Ambition będzie można wzbogacić auto o radio Bolero z wyświetlaczem o przekątnej 8 cali i funkcją SmartLink+, dwustrefową klimatyzację automatyczną oraz przyciemniane tylne szyby. Pakiet Tech dla wersji Ambition zawierać będzie LIGHT ASSIST z czujnikiem deszczu, tempomat, podgrzewane przednie fotele i kamerę cofania.

Pakiet Comfort dla wersji Style obejmuje LIGHT ASSIST z czujnikiem deszczu, reflektory przednie FULL LED, Pakiet Image - przedłużana szyba pokrywy bagażnika oraz składane lusterka.

Skoda umie dbać o komfort użytkownika i nową Scalę może wyposażyć w podgrzewaną przednią szybę, podgrzewaną kierownicę oraz podgrzewane tylne miejsca / dziennik.pl

Pakiet Tech dla wersji Style to dodatkowo cyfrowy zestaw wskaźników zamiast analogowych zegarów, Bluetooth Plus umożliwiający połączenie z anteną zewnętrzną oraz bezprzewodowe ładowanie smartfona, skórzana, podgrzewana kierownica oraz aktywny tempomat, który nie tylko utrzymuje stałą prędkość pojazdu, ale także zachowuje odpowiednią odległość od poprzedzających pojazdów.

Który silnik?

Skoda stawia kierowców przed wyborem z pięciu jednostek napędowych. Do codziennych zastosowań większości odbiorcom wystarczyć powinien bazowy 3-cylindrowiec 1.0 TSI o mocy 95 KM (175 Nm) połączony z 5-biegową skrzynią manualną.

Skoda SCALA / dziennik.pl

Mocniejszy wariant litrowej doładowanej konstrukcji to 115 KM i 200 Nm. Najlepsze osiągi zapewni silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM (250 Nm) - kultura pracy tej konstrukcji z układem odłączania dwóch środkowych cylindrów (ACT) w innych Skodach jest bardzo dobra, dlatego też i Scala z tym sercem powinna spisywać się na podobnym poziomie. Obie jednostki seryjnie wyjadą w duecie z 6-biegowym manualem, który na życzenie fabryka zastąpi 7-stopniowym dwusprzęgłowym automatem DSG.

Turbodiesel 1.6 zapewni 115 KM i 250 Nm. Do tej odmiany również zamiast seryjnej 6-przełożeniowej skrzyni ręcznej można zamówić 7-biegowe DSG.

Producent w 2019 roku wprowadzi też wersję ekonomiczno-ekologiczną z silnikiem 1.0 G-TEC zasilaną gazem ziemnym CNG (auto może jeździć także na benzynie). Jednostka produkuje 90 KM, a do oszczędnej jazdy ma przyczynić się 6-biegowa skrzynią manualna.

Skoda SCALA została tak oszlifowana w tunelu aerodynamicznym, że oferuje bardzo korzystny współczynnik oporu powietrza - na poziomie 0,29. To przełoży się m.in. na komfort akustyczny w kabinie i ekonomiczne spalanie / Skoda / IvoHercik.com

Cena?

Polski cennik Skody Scala poznamy w ostatnim tygodniu lutego. Czego mają spodziewać się kierowcy? Rapid Spaceback obecnie w promocji kosztuje od 48,5 tys. zł (przed obniżką od 58 tys. zł). Scala nie może mocno zdrożeć żeby się sprzedawać i dodatkowo zachować dystans od Golfa oraz Octavii. Jeśli przepowiednie się spełnią, wówczas Skoda zaoferuje technikę Polo opakowaną w nadwozie przestronniejsze od Golfa, ale taniej niż Volkswagen.