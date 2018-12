Kia Soul nowej, trzeciej generacji oficjalnie odkryła swoje wdzięki w czasie salonu samochodowego w Los Angeles i jest już gotowa na podbój dróg. Jak twierdzi producent, auto przyciągnie uwagę odważnym, natychmiast rozpoznawalnym stylem, wszechstronnością i… zabawną osobowością. Projektanci zachowali charakterystyczną pudełkowatą sylwetkę. Jednak samochód jest całkowicie nową konstrukcją od asfaltu po czubek dachu - po poprzedniku nie dosł w spadku żadnego z paneli karoserii.

Nowa Kia Soul wygląda rewelacyjnie w porównaniu do starego modelu / PAP/EPA / MIKE NELSON

W efekcie kierowcy mogą liczyć na modny wygląd, nową jakość materiałów i wykonania oraz więcej miejsca w kabinie, bo koreański producent skonstruował kolejną odsłonę modelu Soul na platformie, którą wykorzystuje obecna Kia Ceed. Koncern zaoferuje też szeroką możliwość indywidualizacji auta. Słowem hulaj dusza…

Kia Soul w Europie tylko na prąd

Ale zaszaleć nie będzie można jeśli chodzi o wybór napędu. O ile globalnie Kia przewiduje dostępność kilku zespołów napędowych, w tym silników z turbodoładowaniem i o zerowej emisji spalin. To jednak na rynku europejskim (także w Polsce) koreańska marka stawia wyłącznie na całkowicie wersję Soul EV - auto będzie oferowane tylko jako "elektryk" i trafi do sprzedaży w 2019 roku. W ocenie konstruktorów ten model dla milionów kierowców stanie się prawdziwą alternatywą wobec pojazdów z silnikiem spalinowym. Osiągi?

W środku też jej niczego nie brak. Skrywa baterię o pojemności 64 kWh, jest szybka i można ją ładować mocą nawet 100 kW / KIA

I niech ktoś powie, że Koreańczycy nie potrafią zrobić samochodu elektrycznego. Soul EV napędza silnik o mocy 204 KM (maksymalny moment obrotowy - 395 Nm; w porównaniu do 285 Nm w modelu poprzedniej generacji). Do wyboru są cztery tryby jazdy – Eco, Comfort, Sport i Eco+. W zależności od wybranego ustawienia zmienia się intensywność odzysku energii hamowania, sposób pracy układu klimatyzacji czy ogrzewania. Możliwe jest także ustawienie ograniczenia prędkości, aby kierowca mógł lepiej zarządzać wydajnością akumulatora w różnych trybach.

Soul EV ma nowe przednie i tylne zderzaki, które poprawiają aerodynamikę. Gniazdo ładowania wkomponowano nad srebrną ramką przypominającą słynny tygrysi nos, czyli znak rozpoznawczy marki Kia. Reflektory wykonano w technologii LED / KIA

Konstruktorzy przewidzieli też możliwość zmiany siły hamowania przy pomocy łopatek za kierownicą. Im wyższa jest siła hamownia rekuperacyjnego, tym wyższy jest odzysk energii kinetycznej, który przekłada się na dodatkowy zasięg. Prowadzący auto może wybrać jeden z czterech poziomów hamowania (od 0 do 3). System potrafi dostosować siłę hamowania do prędkości samochodu, który znajduje się przed Soulem EV, aby zapewnić bardziej płynną jazdę w trybie "żeglowania" szczególnie podczas stromego zjazdu. Układ hamulcowy wyposażony w odzysk energii ma także system "Brake and Hold", który pozwala łopatkami całkowicie zatrzymać auto podczas odzysku energii kinetycznej.

Kia Soul EV / Newspress

Nowa elektryczna Kia Soul jest wyposażona w chłodzony cieczą akumulator litowo-jonowy o pojemności 64 kWh, który ma zapewnić znacznie większy zasięg w porównaniu z pierwszym elektrycznym Soulem. Większy zasięg przekłada się na mniejszą częstotliwość ładowania, a możliwość szybkiego ładowanie za pośrednictwem seryjnego portu ładowania prądem stałym (CCS) oznacza krótsze postoje na stacjach ładowania i możliwość szybkiego ładowania akumulatora. Ile przejedzie na pełnej baterii? Soul EV przechodzi obecnie homologację i oficjalny zasięg auta po jednokrotnym naładowaniu akumulatora na 100 proc. poznamy na początku 2019 r.

Kia Soul EV / Newspress

Ponad 600 km zasięgu

Pewną wskazówką dla niecierpliwych może być to, że w modelu Soul EV producent zastosował identyczny akumulator jak w e-Niro. A to pozwala spodziewać się przynajmniej 485 km zasięgu w cyklu mieszanym (europejska homologacja według normy WLTP) i do 615 km w mieście, czyli więcej niż wiele aut z silnikiem benzynowym pod maską.

Kia Soul EV / Newspress

Na pokładzie na kierowcę czeka przesuwana dźwignia typu "shift-by-wire" zmiany trybów pracy przekładni oraz kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,25 cala systemu multimedialnego zintegrowany z kamerą cofania i wskazówkami dotyczącymi parkowania. System multimedialny działa z aplikacjami Apple CarPlay i Android Auto i jest wyposażony w bezprzewodową łączność Bluetooth z rozpoznawaniem głosu. System audio obejmuje sześć głośników, wejście USB i sterowanie na kierownicy.

Kia Soul EV / KIA

Samochód może być wyposażony w maksymalnie siedem poduszek powietrznych (przednie, boczne i kurtynowe oraz kolanową po stronie kierowcy), a także w systemy wspomagające prowadzenie samochodu – ABS, kontrolę trakcji, elektroniczną kontrolę stabilności, kontrolę wspomagania ruszania pod górę, monitorowanie przestrzeni przed autem z funkcją rozpoznawania pieszych i kontrolę ciśnienia powietrza w oponach.

Kia Soul EV / KIA

Nowy Soul będzie również dostępny z armią aktywnych układów bezpieczeństwa wspierających kierowcę. Lista obejmuje systemy: ostrzegania o potencjalnym zderzeniu (FCW), zapobiegania kolizjom (FCA), ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW), asystent pasa ruchu (LKA), ostrzegania o zmęczeniu kierowcy (DAW), aktywny tempomat z funkcją zatrzymania i ruszania, ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterek (BSW), ostrzegania przed kolizją podczas cofania i ostrzegania o odległości do przeszkody podczas cofania.

Kia Soul EV / Newspress

Specjalnie na potrzeby elektrycznego Soula zmodernizowano system "UVO" łączności z samochodem za pośrednictwem smartfona, który zapewnia kierowcy dostęp do informacji o stanie naładowania akumulatora, postępie procesu ładowania w czasie rzeczywistym i zdalnego planowania ładowania. Soul EV może powiadomić właściciela o próbie włamania do samochodu, automatycznie połączyć rozmowę ze służbami ratunkowymi i przekazać informację o pozycji samochodu za pomocą danych GPS. Dzięki transmisji "na żywo" pracownicy służb ratunkowych mogą komunikować się z pasażerami Soula. System "UVO" umożliwia zaplanowanie trasy na komputerze w domu i wygodne przesłanie jej do systemu nawigacyjnego Soula EV.

Kia Soul EV / Newspress

Produkcja w Korei, początek sprzedaży w 2019 roku

Nowy elektryczny Soul jest produkowany w fabryce Gwangju w Korei. Do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Europie samochód trafi w pierwszej połowie 2019 roku, a później zadebiutuje również na innych rynkach. Ceny poznamy bliżej terminu rozpoczęcia sprzedaży.

Kia Soul EV / KIA

Kia Soul EV / Newspress