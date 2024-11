Mandat za zbyt szybką jazdę w 2024

Zbyt szybka jazda wciąż jest problemem na polskich drogach. Mizerne statystyki wypadków, poszkodowanych i zabitych od lat plasują Polskę w niechlubnej czołówce Europy. Nie mamy powodów do dumy i szczególnie często, również na tle innych narodów, zdarza nam się jeździć z nadmierną prędkością. Jak pokazał raport Instytutu Transportu Samochodowego przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, tego wykroczenia dopuszcza się aż 9 na 10 kierowców.

Badanie dowiodło, że polscy kierowcy jeżdżą zbyt szybko zarówno w terenie zabudowanym jak i poza nim. W 2019 roku, w miastach i małych miejscowościach, gdzie dopuszczalna prędkość to 50 km/h, przekraczało ją aż 85 proc. kierowców dojeżdżających do przejścia dla pieszych. Jeszcze gorzej ta statystyka wyglądała poza miastem, na drogach z ograniczeniem prędkości do 70 km/h. Według danych zebranych przez ITS, na 100 m przed przejściem dla pieszych za szybko jeździło aż 90 proc. kierowców.

Reklama

Choć mówiąc o przekroczeniu prędkości mowa najczęściej o jeździe z szybkością o 10-15 km/h większą od dopuszczalnej, nie brakuje również kierowców, którzy łamią prawo wpadając w najwyższe "widełki" taryfikatora. W ich przypadku mandat jest najlżejszą z potencjalnych konsekwencji. Jak wskazują policyjne statystyki, niedostosowanie prędkości do warunków jazdy jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadku. Nawet jeśli uznamy, że ta pojawiająca się w raportach przyczyna pozostawia dość szerokie pole do interpretacji i nie określa rzeczywistego powodu wypadku zbyt precyzyjnie, obraz, który wyłania się ze statystyk i tak wskazuje, że Polakom na drogach nieobca jest brawura, a kierowcy zbyt rzadko wątpią we własne umiejętności.

Reklama

Taryfikator 2024 - ile punktów za zbyt szybką jazdę?

O bezpieczeństwie i statystykach dotyczących wypadków drogowych można rozprawiać długo, ale pewne jest, że nic nie działa na zmotoryzowanych tak skutecznie jak wizja kar. Te są już naprawdę wysokie, bowiem stopniowe zmiany w taryfikatorze i dokręcanie śruby kierowcom sprawiły, że dziś maksymalna kara za przekroczenie prędkości wynosi już 5000 zł. Osiągnięcie tego pułapu wymaga nieco "pracy" i popełnienia wykroczenia wielokrotnie. O tym, jak działa obowiązujące prawo pokazują przykłady z życia wzięte.

Policjanci drogówki regularnie raportują o osiągnięciach kierowców, przyłapanych na zbyt szybkiej i nieostrożnej jeździe. Najczęściej jest to kwestia szeregu popełnionych wykroczeń - tak było w przypadku 21-letniego kierowcy Golfa R, który parę miesięcy temu spotkał na drodze nieoznakowany radiowóz. Funkcjonariusze z Krapkowic przyłapali kierowcę Volkswagena gdy ten wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Po wszystkim, kierujący kontynuował jazdę i poruszał się z prędkością 132 km/h w miejscu, w którym dozwolone jest 50 km/h. Zarejestrowane wykroczenia stanowiły podstawę do ukarania kierującego mandatem karnym za przekroczenie prędkości (5 000 złotych i 15 punktów karnych), za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych (1 500 złotych i 15 punktów) oraz za używanie pojazdu w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu drogowego (200 złotych i 15 punktów karnych).Za taki wyczyn 21-latek otrzymał łącznie 6700 zł kary i 45 punktów karnych.

Przekroczenie prędkości - takie mandaty w 2024

Skąd wzięła się tak pokaźna suma? Kluczowe jest tu prawo tzw. recydywy. Według zasad obowiązujących od 2022 roku, kary za wybrane wykroczenia mogą zostać podwojone. Dzieje się tak wtedy, gdy kierujący dopuści się przewinienia dwukrotnie na przestrzeni 12 miesięcy. Dotyczy to najwyżej punktowanych i najbardziej kosztownych przedziałów w taryfikatorze. Jakie kwoty mandatów obowiązują w 2024 roku?

przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 6 punktów karnych;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł) i 9 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i 11 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie) i 13 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) i 14 punktów karnych

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej - mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych.

Mandaty i kontrole drogowe. Tak policja radzi sobie z piratami drogowymi

Nie tylko tradycyjne kontrole drogowe z wykorzystaniem laserowego miernika prędkości są dziś "zmartwieniem" kierowców. Coraz liczniej występujące przy drogach fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości są sposobem na dyscyplinowanie tych, którzy jeżdżą zbyt szybko. Sieć urządzeń pracuje jednak w ramach CANARD, pod nadzorem GITD. Po jakie rozwiązania sięga policja, by pilnować porządku na drogach?

Coraz więcej wykroczeń jest rejestrowanych przez policyjne drony. To stosunkowo nowy, ale bardzo skuteczny sposób na walkę z kierowcami, którzy mają na sumieniu popularne przewinienia. Choć dron wyposażony w kamerę póki co nie mierzy prędkości, mandat z powietrza staje się rzeczywistością w przypadku wielu innych wykroczeń. Najpopularniejsze z nich to rozmowa przez słuchawkę i jazda bez zapiętych pasów. Jakie jeszcze wykroczenia mogą skończyć się mandatem w razie kontroli dronowej? Oto lista: