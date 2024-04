Serwis klimatyzacji. Wiosna to najlepszy czas

Klimatyzacja jest bez wątpienia jednym z najbardziej przydatnych elementów wyposażenia w samochodach. Układ, który pozwala dostosować temperaturę we wnętrzu auta składa się z kilku kluczowych komponentów i podzespołów. Od ich sprawności zależy, czy klimatyzacja działa i czy jest narażona na usterki.

Zaniedbana klimatyzacja może mieć nawet wpływ na nasze zdrowie. Oto dlaczego wiosną warto zadbać o układ, któremu kierowcy rzadko poświęcają dostatecznie dużo czasu i uwagi.

Klimatyzacja wraca do łask - o czym pamiętać?

W większości nowych aut klimatyzacja używana jest przez cały czas - automatyczny tryb jej pracy dostosowuje działanie całego układu tak, by poszczególne podzespoły pracowały w zależności od zapotrzebowania, wilgotności czy temperatury zewnętrznej. Klimatyzacja manualna sprawia, że przez większość roku sprężarka pozostaje bezczynna, co może negatywnie wpłynąć na jej żywotność. Cały układ klimatyzacji nie przepada zresztą za długimi przerwami i premiuje regularne korzystanie.

Jeśli dawno nie włączaliśmy klimatyzacji w aucie, dobrze będzie sprawdzić, czy po jej uruchomieniu z nawiewów oraz spod maski nie dobiegają nietypowe odgłosy i czy nie pojawia się nieprzyjemny zapach. Niepożądane, niesłyszane wcześniej dźwięki mogą świadczyć o problemach ze sprężarką (najczęściej zatarciem łożysk), a woń stęchlizny z reguły oznacza, że układ należy wyczyścić i zdezynfekować. To zadanie najlepiej oddać w ręce profesjonalistów.

Sprawna klimatyzacja w kilku krokach

Zadbany układ klimatyzacji nie powinien bowiem powodować problemów zdrowotnych, chorób czy przeziębień. Oczywiście, z dobrodziejstw wyposażenia należy korzystać z umiarem i skierowanie na siebie strumienia mroźnego powietrza nawet w nowym aucie może być przyczyną bólu gardła. W większości przypadków, choroby i reakcje alergiczne biorą się po prostu z drobnoustrojów, czyhających w zaniedbanym układzie wentylacji.

Czyszczenie, sprawdzenie szczelności i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego to podstawowe czynności wchodzące w skład serwisu układu, który przeprowadzi większość warsztatów lub wyspecjalizowane punkty. Początek wiosny to dobry moment na wizytę w takim zakładzie, bo wraz z pierwszymi gorącymi dniami będziemy wręcz skazani na kolejki. Na ten moment, większość serwisów wykonuje usługę od ręki i oferuje wiosenne promocje. Przy okazji wiosennego serwisu dobrze jest również wymienić filtr kabinowy - zimą jest on narażony na wymagające warunki pracy (filtruje smog i jest narażony na zawilgocenie), a wiosną jego właściwe parametry pozwolą odfiltrować jak najwięcej alergenów i pyłków. Kierowcy, którym wiosna kojarzy się z kichaniem i dusznością, powinni zwrócić na to szczególną uwagę.

Zaniedbana klimatyzacja może słono kosztować

Wszystkie wymienione wyżej czynności warto wykonać profilaktycznie. Zatarty kompresor, mała ilość czynnika czy nieszczelności prędzej czy później doprowadzają do poważnych awarii, których usunięcie zawsze sporo kosztuje. Sprawna i "nabita" klimatyzacja w mniejszym stopniu obciąża też silnik - układ, który jest w dobrej kondycji nie powinien zwiększać zużycia paliwa o więcej niż 0,2-0,3 l/100 km. Także w tym przypadku prawdziwe jest stwierdzenie "lepiej zapobiegać niż leczyć".

Co najgorszego może się stać, jeśli całkowicie zaniedbamy klimatyzację w aucie?

W większości przypadków, zaniedbana, brudna klimatyzacja będzie dmuchać do kabiny nieprzyjemnie pachnącym, letnim powietrzem. Najczęstszą przyczyną braku efektu chłodzenia jest niewystarczająca ilość czynnika, ale lista możliwych usterek jest oczywiście dłuższa.

Gdy dojdzie do zatarcia kompresora, konsekwencje mogą być poważne dla całego zespołu napędowego. Rzadki przypadek, w którym sprężarka ulegnie całkowitemu uszkodzeniu może spowodować jej spalenie (wskutek zwiększonego tarcia), pęknięcie paska napędzającego układ, a nawet pęknięcia i wycieki oleju z obudowy kompresora. Wszystkie te awarie mogą narobić poważnych szkód w komorze silnika - przy odrobinie pecha rachunek za naprawę będzie naprawdę wysoki.

Jak korzystać z klimatyzacji, by się nie przeziębić?

Gdy serwis klimatyzacji masz już z głowy, a układ jest w dobrej kondycji, pozostaje zadbać o to, by wykorzystywać go z sposób bezpieczny dla zdrowia. Najlepiej unikać dużych różnic temperatur i mocnego, intensywnego chłodzenia. Jeśli nawiew w trybie "auto" szaleje i ustawia najwyższy możliwy bieg, oznacza to z reguły, że próbujemy schłodzić wnętrze samochodu zbyt szybko i do zbyt niskiej temperatury. Przed jazdą zawsze wskazane jest też porządne przewietrzenie wnętrza. Dzięki temu szybciej osiągniemy pożądaną temperaturę w środku.