Na drodze poganiasz innych? Policja może nałożyć mandat

Poganiasz innych? Sam jesteś poganiany? A może starasz się jeździć tak, by nie uprzykrzać innym życia i nie łamać przepisów? Niezależnie od tego, do której grupy kierowców należysz, jest spora szansa, że widziałeś kiedyś jak samochód jadący lewym pasem próbuje "przegonić" innego uczestnika ruchu, wywierając presję na różne sposoby.

Miganie "długimi", podjeżdżanie pod zderzak, jazda od lewej do prawej krawędzi pasa - niecierpliwość ma niejedno oblicze. Zarówno poganianie jak i uporczywa jazda lewym pasem to wykroczenia, za które można dostać mandat.

Mandat za miganie długimi

Najczęstszym scenariuszem jest ten, w którym kierowca jadący lewym pasem zbliża się do drugiego, który (zdaniem tego pierwszego) w nieuprawniony sposób zajmuje pas lewy. Oczywiście czasami frustratowi nie podoba się po prostu, że ktoś jedzie wolniej od niego, ale czasami chodzi też o wyprzedzającego wbrew przepisom TIR-a czy kierowcę, który jedzie bardzo powoli i zajeżdża innym drogę, nie do końca patrząc w lusterka. To irytujące i często niezgodne z przepisami, ale nie możemy na własną rękę wymierzać sprawiedliwości czy "karać" innych oślepiającym snopem światła.

Miganie "długimi" wymierzone w takich kierowców jest wykroczeniem. Oczywiście bez dowodu w postaci nagrania z kamery lub bez obecności funkcjonariuszy policji w pobliżu trudno, by błyskanie światłami drogowymi skończyło się mandatem. Zdarza się jednak, że naszą niecierpliwość ktoś nagra, wyśle mundurowym, a ci zdecydują się ukarać nas mandatem. Takie sytuacje są możliwe - nie tylko teoretycznie.

Za błyskanie światłami, które służą tylko do oświetlania ciemnej drogi w określonych przypadkach, policjanci mogą wystawić mandat w wysokości 3000 zł. Jest on nakładany na podstawie art. 97 Kodeksu wykroczeń:

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Jazda na zderzaku - mandat

Agresja drogowa może przybierać również formę jazdy "na zderzaku" czyli w bardzo niewielkiej odległości od poprzedzającego samochodu. To wyjątkowo niebezpieczny sposób na pokazanie swojej frustracji - szczególnie na autostradzie, przy dużych prędkościach.

O konieczności zachowania odstępu od poprzedzającego auta mówi Art. 19. ustawy Prawo o ruchu drogowym. W punktach 1. i 2. czytamy:

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Niestosowanie się do powyższych może skutkować mandatem w wysokości od 300 do 500 zł.

Co grozi za "szeryfowanie"?

Nikt nie lubi być poganiany na drodze, ale nawet przytoczone wyżej przepisy wskazują, że tak jak poganiacz zasługuje na karę, tak poganiany powinien trzymać nerwy na wodzy. Gwałtowne hamowanie czy celowe utrudnianie ruchu mogą również skutkować mandatem - mówi o tym m.in. punkt 2. Art. 19. ustawy Prawo o ruchu drogowym. W tym przypadku mandat również wynosi od 300 do 500 zł.

Drogowa kultura w Polsce jest znacznie lepsza niż przed laty. Wzrost świadomości i upowszechnienie się wideorejestratorów sprawiły, że jazda jest bezpieczniejsza i przyjemniejsza. Policja walczy z przejawami agresji drogowej i regularnie nakłada kary na kierowców, których niebezpieczne lub nieprzepisowe zachowanie zostało zarejestrowane przez innego uczestnika ruchu. Gdzie można wysłać takie zgłoszenie np. wtedy, gdy na drodze ktoś poważnie zajdzie nam za skórę? Materiał dokumentujący wykroczenie lub agresję można wysłać na podane przez wojewódzkie komendy adresy mailowe: