Narty za granicą: jakie opłaty drogowe?

Zima w polskich górach bywa nieprzewidywalna. Czasem warunki są lepsze niż w Alpach, czasem narciarze i snowboardziści muszą jeździć w deszczu, po trawie i kamieniach. Część osób woli więc nie ryzykować i udaje się na urlop nieco dalej, bo za granicę. Najpopularniejsze kierunki – te same od lat. Czyli Słowacja, Austria, Włochy, Francja i Szwajcaria, ale coraz więcej osób wybiera też np. Czechy. A że w większości tych krajów autostrady (gdzieniegdzie też drogi ekspresowe) są płatne, to sprawdzamy, jakich cen spodziewać się w 2024 r. i w jakiej formie opłaty są pobierane.

Zasadniczo obowiązują dwie formy: winietki i e-winiety (elektroniczne) oraz klasyczne bramki, takie jakie znamy z naszych autostrad. W przypadku winiet mamy podział między tymi klasycznymi, przyklejanymi na szybę, a tzw. winietami elektronicznymi – numer tablic auta trafia do bazy i potem jest weryfikowany np. za pomocą kamer ustawionych przy trasie. Ogólnie winiety uchodzą za formę najwygodniejszą, bo nie powodują np. korków na bramkach. Taką formę opłat stosują m.in.: Austria, Czechy, Słowacja i Szwajcaria. Pamiętaj: klejona winieta musi być umieszczona we wskazanym miejscu, niekiedy dodatkowo należy też nanieść na nią numer tablic – inaczej może zostać uzna za nieważną. A kary za brak winiet bywają dotkliwe.

Reklama

Opłata na bramkach czy winiety?

Reklama

Bramki spotkacie m.in. we Włoszech i Francji, choć warto też podkreślić, że w obu tych państwach opłaty za korzystanie z dróg są jednymi z najwyższych w Europie.

Dodatkowo w wybranych krajach płatne mogą być niektóre tunele i przełęcze górskie. W takim wypadku opłatę niekiedy da się uiścić z góry (np. Austria), w innym wypadku trzeba odstać swoje na bramkach. Informacje o wybranych opłatach dodatkowych prezentujemy poniżej. Uwaga: winiety najlepiej kupować na miejscu lub przez internet, na oficjalnych witrynach operatorów. A to z tego względu, że choć da się je kupić też w Polsce (np. przygraniczne stacje paliw), to niekiedy do opłaty bazowej dorzucana jest (zbyt) wysoka marża.

Dane podane poniżej dotyczą samochodów osobowych do 3,5 tony.

Austria: ceny winiet w 2024 r.

Ten kraj od lat stosuje winiety (autostrady i większość dróg ekspresowych), choć od pewnego czasu kierowcy mają wybór między klasyczną naklejką na szybę oraz winietą elektroniczną (www.asfinag.at). Ceny w 2024 r.: winieta jednodniowa (dostępna tylko w formie elektronicznej) – 8,60 euro, 10-dniowa – 11,50 euro, dwumiesięczna – 28,90 euro, roczna – 96,40 euro. Dodatkowo płatne są m.in. autostrada A13 Brennerautobahn (Innsbruck-Brenner; granica z Włochami) – 11 euro, Tauern- i Katschbergtunnel w ciągu A10 oraz tunel Karawankentunnel w ciągu A13 (8,20 euro).

Uwaga: jeśli chodzi o winiety elektroniczne, to ze względu na przepisy konsumenckie winiety 2-miesięczna i roczna są ważne dopiero na 18 dzień po zakupie. Dobra wiadomość: nie dotyczy to już e-winiet jedno- i 10-dniowych, bo te ważne są od razu. Wybrane przygraniczne fragmenty autostrad są wolne od opłat, np. A1 od przejścia granicznego Walserberg do węzła Salzburg-Nord oraz A14 od przejścia granicznego Kiefersfelden do węzła Kufstein-Süd.

Czechy: ceny winiet w 2024 r.

Tak jak i Austriacy, również Czesi stosują winiety. Do niedawna dostępne były tylko te klejone na szybę, od pewnego czasu nasi południowi sąsiedzi stosują wyłącznie winiety elektroniczne. Ceny w 2024 r.: 10-dniowa – 310 CZK (ok. 56 zł), 30-dniowa – 440 CZK (ok. 79 zł), roczna – 1500 CZK (ok. 270 zł). ADAC podaje też, że od marca 2024 r. ma zostać wprowadzona winieta ważna na jeden dzień. Uwaga: m.in. dla aut na CNG ceny są niższe o 50 proc., zwolnione z opłat są m.in. auta elektryczne, zasilane wodorem i hybrydy, ale te ostatnie pod warunkiem, że emitują poniżej 50 g CO 2 /100 km. Winiety kupujemy albo on-line (www.edalnice.cz), albo na miejscu (np. stacje paliw). Wybrane odcinki są darmowe, np. od przejścia granicznego z Polską w Gorzyczkach do skrzyżowania dróg D1 i 11 pod Ostrawą.

Słowacja: ceny winiet w 2024 r.

Winieta elektroniczna, dostępna na www.eznamka.sk lub na miejscu (np. stacje paliw). Ceny w 2024 r.: 10-dniowa – 12 euro, 30-dniowa – 17 euro, roczna – 60 euro. W przypadku e-winiet (dotyczy zresztą każdego państwa) ważne jest to, by nie pomylić się np. podczas podawania kraju, w którym dane auto jest zarejestrowane. W takim wypadku nawet jeśli numer tablic będzie poprawny, to i tak dostaniemy wezwanie do zapłaty mandatu.

Szwajcaria: ceny winiet w 2024 r.

Klasyczna winieta klejona na szybę lub jako nowość – także e-winieta, problem w tym, że dostępna jest tylko jedna. Czyli roczna. Cena? 40 CHF. Elektroniczną winietę kupisz pod adresem www.e-vignette.ch, dodatkowo płatne są niektóre tunele, np. Tunnel du Grand-Saint-Bernard. Uwaga: przed potwierdzeniem zakupu e-winiety sprawdź poprawność wszystkich danych – jeśli popełnisz jakiś błąd, koszty nie zostaną zwrócone i trzeba będzie kupować kolejną winietę.