Rejestracja auta - zmiany od 1 stycznia 2024

Prawo nałoży na kierowców nowy obowiązek. Zapomnisz i nie znajdziesz chwili na wycieczkę do urzędu? Zapłacisz karę nawet do 2000 zł. Nowe przepisy, które wynikają z ustawy dotyczącej ograniczania skutków kradzieży tożsamości, wprowadzają istotne zmiany dla zmotoryzowanych. Kluczowa dotyczy obowiązku rejestracji, której nie zastąpimy już zgłoszeniem nabycia.

Obowiązkowa rejestracja w 2024 - jakie terminy?

Reklama

Do tej pory sprawa była prosta. Zakup używanego, zarejestrowanego w Polsce samochodu wiązał się z obowiązkiem zgłoszenia nabycia. Wystarczyło wysłać skan umowy i odpowiedni dokument przez internet, by uniknąć kary, a sprawę można było załatwić bez wychodzenia z domu. Formalności trzeba było dopilnować w ciągu 30 dni co w praktyce oznaczało, że kary za niezgłoszenie nabycia należały do rzadkości. Taka możliwość odchodzi jednak do lamusa - teraz nie obędzie się bez wychodzenia z domu…

Reklama

Nowelizacja wprowadza obowiązkową rejestrację zakupionego auta. Do tej pory było to konieczne jedynie w przypadku samochodów nowych i sprowadzonych z innego kraju Unii Europejskiej, a więc takich, dla których nie był wydany polski dowód rejestracyjny. Od 1 stycznia 2024 roku rejestracja jest konieczna dla każdego auta - również dla samochodów z USA, Kanady, Japonii oraz Szwajcarii.

Reklama

Ustawa określa również terminy na dopełnienie obowiązku. Osoby prywatne będą miały na to 30 dni a handlarze - przedsiębiorcy zajmujący się obrotem pojazdami używanymi - 90 dni.

Kara za nieprzerejestrowanie auta w 2024

Co w przypadku spóźnienia? Kara może sięgnąć nawet 2000 zł, choć większość kierowców stanie "jedynie" przed koniecznością zapłaty kwoty w wysokości 500 zł.

Niedotrzymanie terminu 30 dni wiąże się z nałożeniem kary w wysokości 500 zł. Jeśli spóźnienie będzie dłuższe niż 180 dni, kara wyniesie 1000 zł.

Większe kwoty dotyczą przedsiębiorców - handlarzy. W ich przypadku przekroczenie terminu 90 dni oznaczać będzie 1000 zł kary, a przekroczenie 180 dni - 2000 zł kary.

Nowe przepisy dla kierowców - zgłaszanie sprzedaży auta

Zmiany w zasadach rejestracji wprowadzają więc nowe obowiązki i nie przewidują wyjątków, co może stanowić problem w przypadku niektórych (np. uszkodzonych lub niesprawnych) aut. Podobnie jak przed zmianami, obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu pozostaje w mocy. O zbyciu auta musimy poinformować starostę w terminie 30 dni, a jeśli tego nie zrobimy, możemy zapłacić karę w wysokości 250 zł.

Zasady, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku nie dotyczą rzecz jasna samochodów kupionych przed tym terminem. Umowa kupna - sprzedaży lub inny dokument transakcji z datą z roku 2023 oznacza więc, że wystarczające będzie zgłoszenie zakupu. Ewentualne postępowanie będzie toczyć się na zasadach obowiązujących w 2023 roku.

Obowiązkowa rejestracja samochodu 2024

Zmiany szykowane przez ustawodawcę to część pakietu przyjętego przez rząd w lato 2023 roku. Z pewnością nie spodobają się one tym, którzy nie planowali wycieczki do wydziału komunikacji. Choć zgodnie z obowiązującym prawem, przerejestrowanie auta nie wymaga już wymieniania tablic rejestracyjnych, nowe przepisy oznaczają, że sprawy nie da się już załatwić bezpłatnie i bez wychodzenia z domu.

Nowe prawo dotyczące rejestracji aut i zlikwidowanie możliwości zgłoszenia nabycia pojazdu budzi również wątpliwości w przypadku samochodów powypadkowych i takich, które są odbudowywane bądź naprawiane - do rejestracji samochodu jest bowiem niezbędne ważne badanie techniczne. Do tej pory wystarczyło zgłosić sprzedaż i "dłubać" do ukończenia naprawy lub doglądać prac blacharza. Teraz trzeba będzie pospieszyć się z pracami, zdobyć pieczątkę od diagnosty i pędzić do urzędu… lub zapłacić karę.

Rejestracja aut w 2024 - jakie dokumenty są wymagane?

Zestaw dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu nie ulega zmianie. Podobnie jak w 2023, potrzebne są:

wniosek o rejestrację (można go pobrać ze strony urzędu lub wypełnić na miejscu)

zgoda na przetwarzanie danych osobowych (to najczęściej odbieramy "w okienku")

dowód własności pojazdu (czyli w praktyce umowa sprzedaży, darowizny, faktura VAT, lub rzadziej - umowa zamiany, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności czy też umowa przewłaszczenia)

dokument tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość)

dotychczasowe tablice rejestracyjne (w przypadku auta zarejestrowanego w Polsce)

dowód rejestracyjny (jak wyżej)

dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności (np. umowa kupna przez poprzedniego właściciela jeśli ten nie przerejestrował samochodu na siebie - wymagana jest bowiem "ciągłość umów")

W przypadku aut sprowadzonych zza granicy konieczne jest również dołączenie dowodu odprawy celnej przywozowej (jeśli auto zostało sprowadzone z państwa niebędącego państwem członkowskim UE) oraz dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.

Ile kosztuje rejestracja auta w 2024?

Rejestracja samochodu w 2024, w większości przypadków kosztuje 160 zł. Dotyczy to aut używanych zarejestrowanych w Polsce, a także aut nowych bądź używanych sprowadzonych zza granicy. W przypadku pozostawienia tablic rejestracyjnych opłata jest jeszcze niższa, bo wynosi 80 zł. Indywidualne tablice rejestracyjne kosztują niezmiennie 1000 zł.

Na koszt rejestracji samochodu w 2024 roku składają się następujące opłaty: