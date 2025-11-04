Leapmotor idzie na rekord. Sprzedaje 1700 aut dziennie

Chińska marka to jeden z młodszych producentów aut na rynku. Zamiast długich tradycji i bogatej historii - startupowa kultura, pieniądze europejskiego koncernu i szybka ekspansja. Leapmotor z chińskiego Hangzhou na szerokie wody wypłynął za sprawą Stellantisu. To europejsko-amerykański koncern powołał do życia przez spółkę Leapmotor International, w której gigant ma 51 proc. udziałów i decydujący głos. Dzięki tej transkacji Stellantis zyskał wyłączne prawa do eksportu oraz produkcji aut Leapmotor na cały świat, a kolejne dane dowodzą, że biznes rozwija się w imponującym tempie.

Przez ostatnie kilka lat powstało już ponad 700 punktów sprzedaży i serwisu w 30 krajach. Gama modelowa rozwija się w przyzwoitym tempie, a choć to duże SUV-y są pokazem możliwości chińskiego R&D, triumfy święci również mały, prosty, a przede wszystkim tani model...

Szósty miesiąc rekordów Leapmotor

Najświeższe dane spółki pokazują też, że Leapmotor zmierza ku rekordowi i w 2025 roku dostarczy klientom pół miliona pojazdów. W październiku producent ponownie pobił swój własny rekord sprzedaży, odnotowując wynik 70 289 pojazdów, obejmujący zarówno sprzedaż krajową w całych Chinach, jak i eksport. Październikowe wyniki pokazują wzrost o 5,45% względem wrześniowych 66 657 sztuk, oraz aż 84-procentowy skok w porównaniu z październikiem 2024 roku.

Od stycznia do października 2025 roku Leapmotor dostarczył łącznie 465 805 pojazdów, co rok do roku przekłada się na wzrost o 120,7%. To ponad 1700 aut dziennie, które prosto z salonów trafiają w ręce klientów.

Premiery Leapmotor. Chińska marka rozszerza gamę

Leapmotor także w Polsce świętuje sukces. We wrześniu licznik przekroczył 1000 sprzedanych samochodów, licząc od debiutu w styczniu 2025. W gamie jest dziś SUV C10, rynkową premierę zalicza właśnie mniejszy B10, ale bestsellerem jest najtańszy model T03 – na drogi wyjechało już ponad 700 egzemplarzy tego auta, co czyni go najpopularniejszym elektrykiem segmentu A.

Leapmotor T03 to pięciodrzwiowy hatchback o długości 3,62 m. Wnętrze jest odrobinę ciaśniejsze niż w Dacii Spring. Mniejszy jest również bagażnik, bo zmieści co najwyżej walizkę kabinową i niewielką torbę. Chińska propozycja zapewnia jednak bogatsze wyposażenie i szerszy zestaw nowych technologii, w tym 10 systemów wspomagania prowadzenia (adaptacyjny tempomat, czujnik martwego pola, utrzymanie pasa ruchu itp.). Do tego 6 poduszek powietrznych, 3 kamery i 5 radarów. Silnik elektryczny o mocy 95 KM zamontowany przy przedniej osi pozwala przyspieszyć od zera do 50 km/h w 5 sekund, a całkiem pokaźny akumulator 37,3 kWh gwarantuje zasięg 265 km w cyklu mieszanym i 395 km w mieście. Standardem jest także gniazdo CCS, za pomocą którego można ładować baterie z maksymalną mocą 45 kW.

To cena czyni jednak cuda - Leapmotor T03 kosztuje od 84 900 zł. W efekcie po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł i T03 ostatecznie będzie kosztować 44 900 zł. Oferta finansowania zakładająca wykorzystanie dopłaty pozwala użytkować T03 za 99 zł netto miesięcznie.

Leapmotor B10 już w Polsce

Najnowszym dodatkiem do gamy modelowej, a przy okazji autem, z którym marka wiąże spore nadzieje, jest Leapmotor B10. Samochód ma 4515 mm długości, 1885 mm szerokości i 1655 mm wysokości, przy rozstawie osi 2735 mm. B10 został oparty o najnowszą platformę LEAP 3.5, która pozwoliła wprowadzić m.in. 17 funkcji systemów wspomagania kierowcy ADAS, konfigurowalny cyfrowy kokpit 3D, centralny 14,6-calowy ekran dotykowy 2,5K z chipem Snapdragon 8155, Apple CarPlay i Android Auto, bezprzewodowe aktualizacje OTA czy wsparcie autonomicznej jazdy (stąd m.in. kamery wbudowane przy przednich nadkolach).

Silnik elektryczny o mocy 218 KM pozwala przyspieszyć do setki w 8 sekund. Prędkość maksymalna wynosi 170 km/h. Przewidziano dwie wersje akumulatorów. Podstawowy PRO o pojemności 57,2 kWh zapewni zasięg do 361 km. Wariant długodystansowy PROMAX skrywa baterie 67,1 kWh, stąd można przejechać do 434 km. Oba modele obsługują ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW oraz ultraszybkie ładowanie prądem stałym. Większy 67,1 kWh przyjmuje nawet do 168 kW mocy maksymalnej, dlatego uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. potrwa 20 minut.

Oto nowy Leapmotor B10. Cena?

W gamie będzie dostępna również wersja REEV, czyli elektryk z silnikiem benzynowym służącym do generowania prądu. Naładowany akumulator o pojemności ponad 28 kWh powinien zapewnić ponad 140 km zasięgu w rybie elektrycznym (cykl WLTP). Całkowity zasięg w cyklu mieszanym przekracza 950 km, a to już wartość rodem z klasycznego Diesla. Zużycie paliwa na poziomie 0,4 l/100 km w trybie mieszanym zakłada regularne ładowanie baterii do pełna.

Podobnie jak w przypadku T03, to cena ma być mocną kartą przetargową. Leapmotor B10 kosztuje w Polsce minimum 119 900 zł - to kwota dotycząca podstawowej wersji wyposażenia Life z akumulatorem PRO 57,2 kWh. Najwyższa, 40-tysięczna rządowa dopłata w ramach programu NaszEauto sprawi, że B10 może stanieć nawet do 79 900 zł.

Nowy Leapmotor wjeżdża do Polski

Leapmotor C10 4x4 to najnowszy i najmocniejszy model marki dostępny w Polsce. Auto oferuje silniki o mocy 598 KM, baterię 82 kWh i przestronne wnętrze, a wszystko to w cenie dobrze wyposażonego auta kompaktowego. 4,7-metrowe nadwozie jest zgrabne i skrywa niezwykle pojemne wnętrze. Kokpit został narysowany w minimalistycznym stylu. Mimo zastosowania dużego okna dachowego, nad głowami pozostaje sporo miejsca. Płaska podłoga sprawia, że pod dostatkiem jest też miejsca na nogi - tak z przodu, jak i z tyłu. Główny bagażnik ma pojemność 435 l i praktyczny schowek pod podłogą. Po złożeniu siedzeń uzyskujemy przestrzeń 900 l do linii szyb i 1410 l do dachu.

Oprócz topowej, 598-konnej wersji, która do setki przyspiesza w 4 sekundy, w gamie dostępne są też 218-konna wersja EV PRO i 215-konny wariant REEV, czyli elektryk z range extenderem. Ten pierwszy przyspiesza do setki w 7,5 s, a ten drugi potrzebuje na to 8,5 s. Zasięg? C10 4x4 przejedzie 437 km, wariant 218-konny zapewnia 424 km w cyklu mieszanym, a wersja REEV może pochwalić się zasięgiem 145 km na prądzie i całkowitym 974 km.

Najlepsze na koniec - niemal 600-konny Leapmotor C10 AWD, który pomieści rodzinę i do setki rozpędza się w 4 sekundy wyceniony został w promocyjnej ofercie na 171 900 zł, a bazowa wersja EV Pro kosztuje 147 200 zł.

Leapmotor szykuje nowości

Marka Leapmotor szykuje się do kolejnej premiery. 7 listopada w Chinach ruszy przedsprzedaż swojego nowego hatchbacka B05 (nazwanego na rynku chińskim Lafa 5), którego światowa premiera odbyła się na targach motoryzacyjnych IAA Mobility w Monachium, w Niemczech, na początku września. Model ten ma zawitać również nad Wisłę. Co o nim wiadomo?

To kompaktowy hatchback z nadwoziem o długości 4430 mm. Szerokość 1880 mm, wysokość 1520 mm i pokaźny rozstaw osi 2735 mm mają gwarantować wyjątkowo przestronne wnętrze. Napęd? Producent zastosował znany z większego modelu, 218-konny (240 Nm) silnik elektryczny. Według deklaracji, podstawowy akumulator pozwoli przejechać na jednym ładowaniu do 515 km, a większa bateria - do 605 km. Cenę B05 poznamy bliżej daty rynkowego debiutu auta.