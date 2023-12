Co to jest mObywatel?

mObywatel to rządowa, bezpłatna aplikacja, która oferuje mobilne i cyfrowe wersje dokumentów osobistych. Skorzystać z oprogramowania mogą wszyscy mający aktywny profil zaufany– jest to konieczny warunek, by bezpiecznie zalogować się na swoje konto.

Aplikacja jest szczególnie wygodna dla każdego, kto nie jest fanem noszenia wszystkiego w portfelu. Zamiast tego, najważniejsze informacje utrzymujecie w smartfonie, a fizyczne wersje dokumentów możecie zostawić w szufladzie w domu. Obecnie na terytorium RP możecie posługiwać się zawartymi w aplikacji informacjami w dokładnie ten sam sposób, co wersją papierową.

mObywatel dla kierowców. Jakie funkcje?

Poza podstawowymi dokumentami, które znajdziecie w mObywatelu (takimi jak właśnie legitymacje, czy dowód osobisty), aplikacja oferuje cyfrową wersję wielu informacji przydatnych dla kierowców. Wśród nich, przede wszystkim, jest wasze prawo jazdy.

mPrawo jazdy

Zakładka mPrawo jazdy to mobilne "prawko" każdego kierowcy, które możecie dodać do swojej aplikacji. Zawiera w sobie wszystko to, co plastikowy dokument: numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, kategorie, którymi może poruszać się kierowca, datę wydania i datę ważności, status, numer dokumentu, ograniczenia i organ wydający. Co ważne, znajduje się też potwierdzenie, czy prawo jazdy jest obecnie ważne: nie istnieje więc opcja niezaktualizowanych informacji cyfrowego prawka.

Warto zaznaczyć też, że w mObywatelu dostępne jest również tak zwane tymczasowe prawo jazdy, czyli elektroniczny dokument otrzymany już po zdaniu egzaminu, ważny do momentu odbioru prawidłowego "plastiku" i nie dłużej niż przez 30 dni. To ułatwienie dla każdego nowego kierowcy, który potrzebuje legalnie przejechać samochodem jeszcze przed wyprodukowaniem fizycznego dokumentu.

Punkty karne

Bezpośrednio z mPrawa jazdy lub z oddzielnej zakładki możecie sprawdzić również status waszych punktów karnych. To punkty, które otrzymujecie wraz z mandatem za wykroczenia drogowe. Należy pamiętać, że jest limit punktów do utraty prawa jazdy: dla kierowcy z długim stażem będzie to 24, a dla kierowcy ze stażem do roku już tylko 20.

mObywatel pozwala na bieżąco śledzić wasze punkty karne, dzięki czemu nie musicie iść na komisariat, by sprawdzić, czy wasze wykroczenia już wygasły, czy są jeszcze aktywne na koncie.

Mandaty

To nie jest funkcja tylko dla kierowców – wszak mandat może dostać również pieszy – ale kierowcom jest szczególnie przydatna. W mObywatelu możecie bez przeszkód sprawdzić waszą historię mandatów, zobaczyć, które z nich są nieopłacone, a które opłacone. Możecie też wyczytać dokładne informacje o wykroczeniu: gdzie i kiedy miało miejsce, a nawet informacje o samochodzie, w którym mandat dostaliście.

Moje pojazdy

Kolejną bardzo wygodną i przydatną funkcją jest zakładka "Moje pojazdy", która pozwala na odczytanie informacji o posiadanych samochodach. To szczególnie istotne dla zapominalskich: znajdziecie tutaj dokładne terminy badań technicznych i ważności ubezpieczenia OC, dokładny numer rejestracyjny, normę Euro 2 i numer VIN (z możliwością szybkiego skopiowania w razie potrzeby) i szczegóły pojazdu. Krótko mówiąc: jest to prawdziwy cyfrowy dowód rejestracyjny, w którym zawarto dosłownie wszystko, co najważniejsze.

To jednak nie koniec: możecie tutaj sprawdzić też dokładne szczegóły waszej polisy OC (dane ubezpieczyciela, serię i numer polisy, datę zawarcia umowy i zakończenia ubezpieczenia) i informacje odnośnie waszego badania technicznego: kto i gdzie wykonywał przegląd, jaki wówczas był przebieg i kiedy dane zostały wprowadzone do systemu.

Historia pojazdu

Poza wszystkimi danymi na temat swojego samochodu, z aplikacji mObywatel możecie również na podstawie numeru VIN i numerów rejestracyjnych sprawdzić historię każdego innego samochodu, na przykład takiego, którego zakup właśnie rozważacie. To dokładny rzut z bazy CEPiK, tylko w wersji mobilnej.