Reklama

Warszawa: prawie 100 zł więcej za holowanie. Postój na parkingu dozorowanym też drożeje

Reklama

Od nowego roku w Warszawie wzrosły opłaty związane z usuwaniem pojazdów z dróg, a także koszty związane z przechowywaniem ich na strzeżonych parkingach. Właściciele pojazdów, które zostały usunięte zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym, teraz płacą wyższe kwoty: 697 zł za samochód osobowy (wcześniej było to 606 zł), 324 zł za motocykl (wcześniej 281 zł), oraz 166 zł za elektryczne hulajnogi, motorowery i rowery (wcześniej 144 zł).

Dodatkowo wzrosły równieżopłaty za przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym: teraz to 60 zł za dobę w przypadku samochodu osobowego (wcześniej 52 zł), 43 zł za motocykl (wcześniej 37 zł) i 32 zł za motorower, elektryczną hulajnogę lub rower (wcześniej 27 zł).

W jakiej sytuacji grozi mi odholowanie pojazdu?

Usunięcie pojazdu z drogi zgodnie z art. 130a Prawa o ruchu drogowym może nastąpić, gdy:

- pozostawiono go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

- pozostawiono go bez oznakowania kartą parkingową, uprawniającą do postoju na miejscu dla niepełnosprawnych (tzw. niebieska koperta);

- pozostawiono go w miejscu gdzie obowiązuje znak wskazujący na to, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

W 2023 r. warszawska straż miejska wydała 16 651 zleceń usunięcia pojazdów, z czego 12 606 pojazdów zostało faktycznie usuniętych, a w 4 045 przypadkach doszło do odwołania lub odstąpienia od usunięcia.

Odstąpienie od usunięcia jest możliwe, jeśli właściciel pojazdu zjawi się przed faktycznym usunięciem pojazdu. Dodatkowo, oprócz opłat za usunięcie, kierowcy mogą ponieść konsekwencje prawne w postaci mandatu lub punktów karnych za naruszenie przepisów drogowych.