– W nadchodzącym tygodniu mamy szansę na dalsze obniżki paliw na stacjach. Przy czym w przypadku benzyn spodziewamy się obniżek o 2-3 grosze, a jeżeli chodzi o diesla to tutaj wyniosą one ok 5-7 groszy na litrze. W przypadku gazu LPG przecena może wynieść ok. 2 groszy – wyliczyła Magdalena Robak.