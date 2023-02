Reklama

Volvo Concept Recharge dotarł do Polski na pierwszy i jedyny show. Szwedzi swój niezwykle cenny ładunek na ten specjalny pokaz w Warszawie przywieźli pod osłoną nocy. Samo wstawienie auta na pierwsze piętro salonu przy ul. Marszałkowskiej 89 było koronkową robotą. Wykorzystano do tego specjalnie zaprojektowany podnośnik. Operacja trwała kilka godzin i kosztowała parę średnich krajowych.

Skarb Volvo zapowiada styl i technologię, które częściowo już są wdrażane do produkcji. Nic więc dziwnego, że obchodzili się z nim jak z jajkiem (wideo niżej). Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Volvo Concept Recharge już w Polsce, oto przyszłość szwedzkiej marki (wideo)

Volvo Concept Recharge to tak naprawdę techniczny i stylistyczny ojciec nowego Volvo EX90, które jest następcą XC90. Ustawiony na 23-calowych (!) kołach, z długą nisko poprowadzoną maską i kabiną przesuniętą do tyłu imponuje niecodziennymi proporcjami 5-metrowej sylwetki.

Tradycyjny grill zastąpiła jednolita tarcza. Przedni i tylny zderzak oraz listwy progowe powstały z kompozytu lnianego – to dla zmniejszenia zużycia tworzyw sztucznych. Reflektory ukształtowane w słynny już młot Thora skrywają technologię HD, dzięki czemu mogą zmieniać układ graficzny i świetlny. Przy włączeniu samochodu lampy oraz logo marki witają efektowną animacją. Podobną sztuczkę potrafią także tylne światła w kształcie litery L. Kliknięcie i drzwi otwierają się automatycznie zapraszając do podróży w nowe czasy, do przyszłości...

Volvo i nowa filozofia wnętrza, koniec skórzanej tapicerki w wyposażeniu

Pierwsze zaskoczenie - nie ma środkowego słupka, stąd wsiadanie jest bajecznie wygodne. Sztywna struktura baterii zamontowanych w podwoziu pozwoliła zrezygnować ze słupka B. We wnętrzu mnóstwo miejsca z płaską podłogą.

Materiały wykorzystane w Volvo Concept Recharge są pochodzenia naturalnego lub z recyklingu. Z ekologicznej, szwedzkiej wełny stworzono naturalną, oddychającą tkaninę bez sztucznych dodatków. Ten ciepły i miękki materiał został wykorzystany w oparciu fotela oraz w górnej części deski rozdzielczej. Wełniany dywan pokrywa też dolne części drzwi i podłogę.

Poduszki siedzeń i powierzchnie drzwi powstały z przyjaznego dla środowiska materiału, który zawiera włókna Tencel z celulozy. Ta tkanina ma dużą wytrzymałość i jest miękka dla skóry. W najnowszych modelach Volvo - od EX90 zaczynając - skórzanej tapicerki nie będzie można kupić za żadne pieniądze.

Volvo Concept Recharge warte 4 mln euro to ojciec Volvo EX90

Kierowca i pasażerowie siedzą wysoko. Kokpit zdominował duży, pionowy ekran dotykowy o przekątnej 15 cali, który stanowi centrum dowodzenia funkcjami auta. Monitor daje też dostęp do systemu informacyjno-rozrywkowego nowej generacji, do którego rękę przyłożyło Google. O bezpieczeństwo zatroszczy się między innymi LiDAR firmy Luminar zamontowany na dachu i układ jazdy autonomicznej oparty o procesor NVIDIA DRIVE Orin typu SoC (system-on-a-chip). Te rozwiązania już przejął i wprowadzi na drogi w 2023 roku elektryczny SUV EX90!

Volvo EX90, czyli LiDAR na dachu plus radary i kamery w standardzie

W efekcie EX90 jest seryjnie naszpikowane pionierską technologią, jak żadne inne Volvo do tej pory. Pakiet systemów bezpieczeństwa tworzą: LiDAR (radar laserowy zamontowany nad górną krawędzią szyby na dachu auta), 8 kamer, 5 radarów, 16 czujników ultradźwiękowych. Ta elektroniczna armia zobaczy wszystko wokół auta (zakres działania to 360 stopni). Dane zebrane przez osprzęt analizuje wydajny procesor, który umie dokonywać nawet 250 bilionów operacji na sekundę. Jednocześnie Volvo deklaruje, że na drodze elektryczne EX90 zaimponuje możliwościami niewidocznej tarczy – to ma być najbezpieczniejszy samochód na świecie. LiDAR w każdych warunkach pogodowych wykryje inne auta i pieszego z odległości 250 m (dzięki temu kierowca ma na reakcję 7,5 sekundy), a małe obiekty – typu czarna opona na czarnej drodze – zauważy ze 120 m! Sygnały LiDAR-u są bardziej efektywne jako dane, niż obrazy kamer. Tym samym EX90 zidentyfikuje też mniejsze zwierzęta, jak np. psy czy lisy (tego nie potrafią obecne rozwiązania. W ocenie Szwedów pakiet systemów może nawet o 20 proc. zmniejszyć ryzyko wypadków śmiertelnych i z poważnymi obrażeniami, a o 9 proc. spadnie liczba wypadków w ogóle. Ale wróćmy do warteho 4 mln euro bohatera specjalnego show…

Volvo Concept Recharge to początek samochodów nowej generacji, Volvo EX30 nadciąga

Obecna generacja samochodów elektrycznych Volvo dzieli platformę podłogową z modelami spalinowymi (seria C40 Recharge i XC40 Recharge). W niedalekiej przyszłości EV otrzymają podwozie zaprojektowane specjalnie do napędu czysto elektrycznego, tak jak Volvo Concept Recharge. Stąd płaska podłoga i znacznie większy rozstaw osi niż w autach konwencjonalnych. Pierwszym autem, które wykorzysta nową architekturę jest wspomniane już Volvo EX90, które można zamawiać w Polsce.

Na tym nie koniec. W 2023 roku zadebiutuje miejski SUV Volvo EX30 zbudowany identycznie pomyślanej platformie SEA (4,2 m długości; tak to architektura Geely, z której kiedyś ma korzystać polska Izera).

Elektryczne Volvo nowej generacji to nawet 1000 km zasięgu

Nowe platformy to część wielkiego planu, który przewiduje przemianę marki w czysto elektryczną do 2030 roku. Żeby tego dokonać Volvo współpracuje ze szwedzkim producentem baterii firmą Northvolt. Inżynierowie zajmują się podniesieniem wydajności energetycznej ogniw aż o 50 proc. w porównaniu do współczesnych baterii. Jeszcze w tym dziesięcioleciu (do 2030 roku) chcą pokonać barierę wydajności energetycznej 1000 Wh/l, co przełożyłoby się na realny zasięg rzędu 1000 km! Do tego dzięki wszystkim usprawnieniom w ciągu 4-5 lat czas ładowania baterii ma zostać skrócony o połowę!

Volvo z izraelską technologią akumulatorów, czyli ładowanie w 5 minut

Tu kluczową rolę ma odegrać technologia StoreDot, do której Szwedzi zyskali dostęp. Ta izraelska firma pracuje nad akumulatorami, które po 5 minutach pod ładowarką pozwalają uzupełnić energię elektryczną potrzebną do pokonania 160 km. Nowe rozwiązania mają trafić na rynek już 2024 roku.

Dla porównania dziś Volvo EX90 ma zapewnić ponad 580 km z akumulatora o pojemności 111 kWh. Ładowanie z mocą 250 kWh pozwoli uzupełnić energię od 10 proc. do 80 proc. w mniej niż 30 min. A podłączenie do ładowarki na 10 min. wystarczy na wydłużenie zasięgu o 180 km.

Volvo zbuduje na Słowacji fabrykę samochodów elektrycznych nowej generacji

Volvo zainwestuje też około 1,2 mld euro (po przeliczeniu 5,8 mld zł; ok. 20 proc. kwoty to wsparcie rządowe) w nową fabrykę samochodów elektrycznych na Słowacji. Zakład powstanie w pobliżu Koszyc we wschodniej części Słowacji. Miejsce o tyle dogodne, że koncern będzie mógł korzystać z już istniejącego łańcucha dostaw. Także zachęty oferowane przez słowacki rząd były kluczowym czynnikiem w decyzji o lokalizacji zakładu.

Elektryczne Volvo nowej generacji ze Słowacji w 2026 roku

Do połowy bieżącej dekady Szwedzi chcą osiągnąć roczną sprzedaż na poziomie 1,2 mln aut. Wprawdzie samochody trafiają do Europy, USA i Azji, lecz wzmocnienie europejskich mocy produkcyjnych okazało się niezbędne. Zakład w Koszycach ma produkować do 250 tys. samochodów rocznie i zapewnić kilka tysięcy nowych miejsc pracy. Lokalizacja pozwala również na rozbudowę fabryki w przyszłości. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2023 r. Wyposażenie i linie produkcyjne zostaną zainstalowane w 2024 r. Seryjna produkcja nowej generacji całkowicie elektrycznych samochodów Volvo ma rozpocząć się w 2026 r.

Nowa fabryka Volvo będzie już piątym ośrodkiem produkcji aut. Wcześniej samochody zaczęły tam produkować: Grupa Volkswagen (Bratysława), koncern Stellantis (Trnava), Kia (Żylina) oraz Jaguar Land Rover (Nitra). W przypadku tej ostatniej inwestycji Polska przegrała bój ze Słowacją (ministrem gospodarki był wówczas Janusz Piechociński).