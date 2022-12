Reklama

Sieć stacji paliw Circle K uruchomiła promocję przedświąteczną. Akcja potrwa dzisiaj, czyli 15 grudnia od godziny 14.00 do 17.00.

– Ceny paliw milesPLUS oraz miles zostaną obniżone i kierowcy zaoszczędzą złotówkę na każdym zatankowanym litrze. Zaktualizowane ceny z uwzględnieniem rabatu będą wyświetlane na pylonach cenowych stacji w trakcie promocji – wyjaśnia sieć.

Dziś Circle K obniża ceny paliw o złotówkę na litrze na 370 stacjach

Promocja będzie obowiązywać na wybranych 370 stacjach Circle K w różnych regionach Polski. Przedświąteczne zniżki cen paliw w sieci Circle K Polska są częścią największej w historii firmy promocji paliwowej, w której bierze udział ponad 2 tys. stacji w całej Europie.

Promocja Circle K pozwoli zaoszczędzić 50 zł

– W dobie wysokiej inflacji i rosnących kosztów, chcielibyśmy podarować naszym klientom dodatkowe oszczędności w postaci zniżki na paliwo. Obniżamy ich ceny o złotówkę, co oznacza, że tankując np. 50 litrów, kierowcy będą mogli zaoszczędzić 50 zł podczas jednej wizyty na stacji – wyliczył Michał Ciszek, prezes Circle K Polska.

Nowa promocja Circle K to nie wszystko

Uczestnicy programu lojalnościowego EXTRA, którzy zakupią paliwo w dniu promocji, otrzymają 20 grudnia dodatkowy kupon zniżkowy o wartości 30 gr/l do wykorzystania przy kolejnej wizycie na tankowanie dowolnego typu paliwa. Rabat będzie obowiązywać do końca stycznia 2023 r. Kierowcy mogą zapisać się do programu EXTRA bezpośrednio na stacji lub poprzez aplikację Circle K pobraną z Google Play lub App Store.

Promocja Circle K, oto lista 370 stacji paliw i adresy

Lp Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc 1 Premium CoCo ul. Wojska Polskiego 62-64 95-070 Aleksandrów Łódzki 2 Premium DoDo ul. Tarnobrzeska 37 39-450 Baranów Sandomierski 3 Premium CoCo ul. Lipowa 53 97-400 Bełchatów 4 Express CoDo Aut ul. Czapliniecka 75 97-400 Bełchatów 5 Express CoDo ul. Piłsudskiego 103 42-500 Będzin 6 Express CoDo Aut ul. Kołłątaja/Staszica 42-500 Będzin 7 Express CoDo ul. Łomaska 2A 21-500 Biała Podlaska 8 Express CoDo ul. Drzymały 31 78-200 Białogard 9 Premium CoCo ul. Słonecznikowa 2 15-660 Białystok 10 Premium CoCo Al. Jana Pawła II 56 15-703 Białystok 11 Premium CoCo ul. Poleska 11 15-476 Białystok 12 Premium CoCo ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8C 15-111 Białystok 13 Express CoDo ul. Andersa 38 15-113 Białystok 14 Premium CoCo Al. Piłsudskiego 9 17-100 Bielsk Podlaski 15 Premium CoCo ul. Partyzantów 44 43-300 Bielsko-Biała 16 Premium CoCo ul. Wałowa 21 43-300 Bielsko-Biała 17 Premium CoCo Al. Andersa 47 43-316 Bielsko-Biała 18 Premium CoCo ul. Lubliniecka 21 42-290 Blachownia 19 Premium DoDo ul. Kościuszki 1 59-700 Bolesławiec 20 Premium CoCo ul. Sądowa 6 87-300 Brodnica 21 Premium CoCo ul. Kościuszki 66E 32-800 Brzesko 22 Premium CoCo ul. Wieniec, Podgórna 5 87-880 Brześć Kujawski 23 Premium CoCo ul. Jagiellońska 58 85-027 Bydgoszcz 24 Premium CoCo ul. Wojska Polskiego 20D 85-824 Bydgoszcz 25 Premium CoCo ul. Solskiego 20 85-125 Bydgoszcz 26 Premium CoCo ul. Zabrzańska 17 41-907 Bytom 27 Premium CoCo ul. Hutnicza 27 41-908 Bytom 28 Express CoDo ul. Droga Męczenników 2 22-100 Chełm 29 Premium DoDo os. Dr. Franciszka Raszei 1 86-200 Chełmno 30 Premium DoDo ul. Witosa 6A 26-020 Chmielnik 31 Premium CoCo Podanin 53 64-800 Chodzież 32 Express CoDo ul. Kościuszki 19 74-500 Chojna 33 Express CoDo Pl. Plac Piastowski 32 89-600 Chojnice 34 Premium CoCo ul. Katowicka 114 41-500 Chorzów 35 Premium CoCo ul. Batorego 29 41-506 Chorzów 36 Express CoDo Aut ul. Konstytucji 3-go Maja 102 41-500 Chorzów 37 Premium DoDo Chyżne 298 34-481 Chyżne 38 Premium DoDo ul. Uszyńska 1A 18-230 Ciechanowiec 39 Premium DoDo ul. Marcina Kasprzaka 31 06-400 Ciechanów 40 Premium CoCo ul. Kolejowa 8 43-400 Cieszyn 41 Premium DoDo ul. Ojcowska 23 32-089 Czajowice 42 Premium CoCo ul. Staszica 7 41-250 Czeladź 43 Premium DoDo Sielce 34A 09-150 Czerwińsk

Lp Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc 44 Express CoDo Aut ul. Księdza Pojdy 35B 44-238 Czerwionka Leszczyny 45 Premium DoDo ul. Gdyńska 2 62-004 Czerwonak 46 Premium CoCo Al. Wyzwolenia 1 42-215 Częstochowa 47 Premium CoCo ul. Bardowskiego 64-68 42-216 Częstochowa 48 Premium CoCo Al. Wojska Polskiego 121-127 42-216 Częstochowa 49 Express CoDo ul. Jagiellońska 76 42-202 Częstochowa 50 Express CoDo ul. 11 Listopada 30 41-300 Dąbrowa Górnicza 51 Premium DoDo ul. Karpin 1B 05-252 Dąbrówka 52 Express CoDo ul. Rzeszowska 129A 39-200 Dębica 53 Premium DoDo ul. Kościuszki 28 39-200 Dębica 54 Premium DoDo ul. Opolska 49 46-081 Dobrzeń Wielki 55 Premium DoDo Dydnia 232A 36-204 Dydnia 56 Premium CoCo Pl. Grunwaldzki 4 82-300 Elbląg 57 Premium CoCo Kazimierzowo 7C 82-310 Elbląg 58 Express CoDo ul. Kilińskiego 45 19-300 Ełk 59 Premium CoCo ul. Marynarki Polskiej 93 80-868 Gdańsk 60 Express CoDo ul. Warszawska 17 80-180 Gdańsk 61 Premium CoCo Al. Zwycięstwa 132 81-464 Gdynia 62 Premium CoCo ul. Morska 78A 81-255 Gdynia 63 Premium CoCo ul. Unruga 3 81-181 Gdynia 64 Premium DoDo Giby 72B 16-506 Giby 65 Premium DoDo ul. Olsztyńska 36 11-036 Gietrzwałd 66 Express CoDo ul. Tarnogórska 19A 44-100 Gliwice 67 Express CoDo ul. Toszecka 7A 44-100 Gliwice 68 Premium CoCo Al. Wolności 3 67-200 Głogów 69 Premium CoCo ul. Żwirki I Wigury 8 62-200 Gniezno 70 Express CoDo ul. Gdańska 124 62-200 Gniezno 71 Premium CoCo ul. Sportowa 3 38-300 Gorlice 72 Premium CoCo ul. Piłsudskiego 12 66-400 Gorzów Wielkopolski 73 Premium CoCo ul. Warszawska 70 66-400 Gorzów Wielkopolski 74 Express CoDo ul. Kołbielska 36 05-300 Grębiszew 75 Express CoDo ul. Poznańska 37 62-065 Grodzisk Wielkopolski 76 Premium DoDo Janówek 16 05-600 Grójec 77 Premium CoCo ul. Piłsudskiego 2 86-300 Grudziądz 78 Premium DoDo Harklowa 34-434 Harklowa 79 Express CoDo ul. Wyszyńskiego 33 14-200 Iława 80 Premium DoDo Pieńki 40 27-100 Iłża 81 Express CoDo ul. Miechowicka 1 88-100 Inowrocław 82 Express CoDo ul. Świętego Ducha 93 88-100 Inowrocław 83 Express CoDo ul. Mszczonowska 3 05-090 Janki 84 Express CoDo ul. Kościuszki 45A 63-200 Jarocin 85 Premium CoCo ul. 3-go Maja 85A 37-500 Jarosław 86 Premium DoDo ul. Kruhel Pełkiński 72 37-500 Jarosław 87 Premium CoCo Al. Piłsudskiego 2 44-335 Jastrzębie Zdrój 88 Premium DoDo ul. Bielska 56 43-384 Jaworze

Lp Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc 89 Premium CoCo Al. Piłsudskiego 55 43-600 Jaworzno 90 Express CoDo ul. Krakowska 10D 43-600 Jaworzno 91 Premium CoCo ul. Aleja Jana Pawła II 6 58-506 Jelenia Góra 92 Premium CoCo ul. Sudecka 40-42 58-500 Jelenia Góra 93 Premium DoDo ul. Reymonta 11 28-300 Jędrzejów 94 Premium DoDo Juszczyn 690 34-231 Juszczyn 95 Premium CoCo ul. Podmiejska 22B 62-800 Kalisz 96 Express CoDo Aut ul. Warszawska 17 62-800 Kalisz 97 Express CoDo ul. Słoneczna 25 40-136 Katowice 98 Express CoDo ul. Lwowska 19B 40-389 Katowice 99 Express CoDo ul. Szarych Szeregów 3 40-750 Katowice 100 Premium DoDo ul. Lubelska 66 21-302 Kąkolewnica 101 Premium DoDo Mop Kępsko S3,E65 66-213 Kępsko 102 Premium DoDo Mop Kępsko Zachód S3,E65 66-213 Kępsko 103 Premium CoCo ul. Warszawska 182 25-408 Kielce 104 Premium CoCo ul. Źródłowa 14 25-335 Kielce 105 Express CoDo ul. Bohaterów Warszawy 8 25-394 Kielce 106 Premium CoCo ul. Moniuszki 1 46-200 Kluczbork 107 Premium DoDo ul. Rzeszowska 4 36-100 Kolbuszowa 108 Premium DoDo ul. Postępu 12 05-506 Kolonia Lesznowola 109 Premium DoDo ul. Szczecińska 95 78-100 Kołobrzeg 110 Premium DoDo ul. Piłsudskiego 124A 26-200 Końskie 111 Premium CoCo ul. Sikorskiego 1 66-470 Kostrzyn Nad Odrą 112 Express CoDo ul. Graniczna 29 66-470 Kostrzyn Nad Odrą 113 Premium CoCo ul. Krakusa I Wandy 32 75-232 Koszalin 114 Premium CoCo ul. Morska 152 75-237 Koszalin 115 Express CoDo ul. Paderewskiego 4 75-710 Koszalin 116 Premium CoCo ul. Warszawska 9 Gręzów 08-130 Kotuń 117 Premium DoDo ul. Rejtana 3A 58-530 Kowary 118 Premium CoCo ul. Warszawska 34 26-900 Kozienice 119 Premium CoCo ul. Wielicka 183 30-663 Kraków 120 Premium CoCo ul. Powstańców Wielkopolskich 17 17 30-553 Kraków 121 Premium CoCo Al. Jana Pawła II 200 31-982 Kraków 122 Premium CoCo ul. Armii Krajowej 10 30-150 Kraków 123 Premium CoCo os. Dywizjonu 303 21A 31-873 Kraków 124 Premium CoCo ul. Lublańska 16A 31-410 Kraków 125 Premium CoCo ul. Mogilska 81 31-545 Kraków 126 Express CoDo ul. Białoruska 11A 30-638 Kraków 127 Express CoDo ul. Siewna 28 31-231 Kraków 128 Premium CoCo ul. Podkarpacka 3A 38-400 Krosno 129 Premium CoCo ul. Koźmińska 60 63-700 Krotoszyn 130 Premium CoCo ul. Krze Duże 22A 96-325 Krze Duże 131 Premium CoCo ul. Słone 131A 57-350 Kudowa Zdrój 132 Premium CoCo ul. Holenderska 12 99-300 Kutno 133 Premium DoDo Lasowice DK12 26-630 Lasowice

Lp Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc 134 Premium CoCo ul. Gwarna/Muzealna 59-220 Legnica 135 Premium DoDo ul. Baworowo 51A 59-820 Leśna 136 Premium CoCo ul. Abrahama 2 84-300 Lębork 137 Premium DoDo ul. Skępska 31 87-600 Lipno 138 Express CoDo ul. Lubelska 102A 21-100 Lubartów 139 Premium DoDo ul. Olsztyńska 4 14-260 Lubawa 140 Premium CoCo ul. Szewo 51B 87-840 Lubień Kujawski 141 Premium CoCo ul. Piłsudskiego 1 59-300 Lubin 142 Premium CoCo Al. Kraśnicka 3 20-718 Lublin 143 Premium CoCo Al. Tysiąclecia 12 20-121 Lublin 144 Premium CoCo ul. Jana Pawła II 15 20-535 Lublin 145 Premium CoCo ul. Łęczyńska 45 20-313 Lublin 146 Premium CoCo ul. Kunickiego 141A 20-459 Lublin 147 Premium DoDo ul. Turystyczna 51c 51C 20-230 Lublin 148 Premium DoDo Rakowice Wielkie 1D 59-600 Lwówek Śląski 149 Premium DoDo Podzwierzyniec 80 37-100 Łańcut 150 Express CoDo ul. Warszawska 49A 98-100 Łask 151 Premium DoDo ul. Warszawska 77E 08-450 Łaskarzew 152 Premium DoDo ul. Kępińska 1A 63-645 Łęka Opatowska 153 Premium CoCo Al. Legionów 58 18-400 Łomża 154 Premium CoCo ul. Prądzyńskiego 1-3 93-478 Łódź 155 Premium CoCo ul. Przybyszewskiego 199-205 93-120 Łódź 156 Premium CoCo Al. Piłsudskiego 177 92-332 Łódź 157 Premium CoCo Al. Wyszyńskiego 27 94-048 Łódź 158 Premium CoCo ul. Rzgowska 211 93-317 Łódź 159 Premium CoCo Al. Włókniarzy 202 91-073 Łódź 160 Premium CoCo ul. Warecka 14-20 91-202 Łódź 161 Premium CoCo ul. Zgierska 65 91-463 Łódź 162 Premium CoCo ul. Zgierska 104 91-303 Łódź 163 Express CoDo Al. Piłsudskiego 92 92-326 Łódź 164 Express CoDo ul. Łagiewnicka 215A 91-456 Łódź 165 Premium DoDo ul. Warmińska 14 14-105 Łukta 166 Premium DoDo ul. Topolowa 6 07-437 Łyse 167 Premium CoCo ul. Gdańska 6A 87-148 Łysomice 168 Premium CoCo ul. Kopernika 22 82-200 Malbork 169 Premium CoCo ul. Nowomyśliwska 88 72-500 Międzyzdroje 170 Premium DoDo ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 2 05-300 Mińsk Mazowiecki 171 Premium DoDo ul. Przemysłowa 1 05-300 Mińsk Mazowiecki 172 Premium DoDo ul. Hrubieszowska 16A 22-530 Mircze 173 Premium DoDo Al. Wojska Polskiego 1A 59-630 Mirsk 174 Express CoDo Al. Piłsudskiego 39A 06-500 Mława 175 Premium DoDo ul. Kielecka 29 26-026 Morawica 176 Premium DoDo Lubachowy 68 29-130 Moskorzew 177 Express CoDo ul. Giżycka 1A 11-700 Mrągowo 178 Premium DoDo Raba Niżna 320 34-730 Mszana Dolna

Lp Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc 179 Premium DoDo Mszana Górna 700 34-733 Mszana Górna 180 Premium DoDo Renice 27A 74-300 Myślibórz 181 Premium DoDo Nienadówka 875 36-052 Nienadówka 182 Premium DoDo ul. Bieszczadzka 59 39-460 Nowa Dęba 183 Premium CoCo ul. Kilińskiego 64 33-300 Nowy Sącz 184 Premium DoDo ul. Jana Pawła II 120 34-400 Nowy Targ 185 Premium CoCo ul. Sławkowska 32 32-300 Olkusz 186 Premium CoCo ul. Rabsztyńska 2B 32-300 Olkusz 187 Express CoDo ul. Jana Pawła II/Tysiąclecia 32-300 Olkusz 188 Premium CoCo ul. Leonharda 7A 10-454 Olsztyn 189 Premium CoCo ul. Śliwy 2 10-900 Olsztyn 190 Premium CoCo ul. Pstrowskiego 10 10 10-050 Olsztyn 191 Premium CoCo ul. Lubelska 10A 10-404 Olsztyn 192 Premium DoDo ul. Poprzeczna 11D 10-281 Olsztyn 193 Premium DoDo Olszyny 190 32-831 Olszyny 194 Premium CoCo Wojnowice 72 64-330 Opalenica 195 Premium CoCo ul. Sosnkowskiego 18 45-272 Opole 196 Express CoDo ul. Oleska 97 45-235 Opole 197 Premium CoCo ul. Żebrowskiego 12 07-410 Ostrołęka 198 Premium CoCo ul. Obozowa 3 07-410 Ostrołęka 199 Premium CoCo ul. Zagłoby 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 200 Premium CoCo Al. Jana Pawła II 75 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 201 Premium CoCo Grabin 22 14-100 Ostróda 202 Premium CoCo ul. Raszkowska 70 63-400 Ostrów Wielkopolski 203 Premium CoCo ul. Sikorskiego 41C 63-500 Ostrzeszów 204 Premium CoCo ul. Dąbrowskiego 32 32-600 Oświęcim 205 Premium DoDo ul. Szosa Lubelska 36 05-400 Otwock 206 Premium CoCo ul. Łaska 3-5 95-200 Pabianice 207 Premium DoDo Słupia 135A 28-133 Pacanów 208 Premium DoDo ul. 1 Maja 73A 98-330 Pajęczno 209 Premium DoDo Pakoszówka 250 38-507 Pakoszówka 210 Premium CoCo Gręblin 55A 83-121 Pelplin 211 Premium CoCo ul. Górnośląska 16 43-211 Piasek 212 Express CoDo ul. Bytomska 41A 41-940 Piekary Śląskie 213 Premium CoCo Al. Armii Krajowej 22 97-300 Piotrków Trybunalski 214 Express CoDo ul. Warszawska 48A 12-200 Pisz 215 Premium CoCo ul. Bielska 61A 09-400 Płock 216 Premium CoCo ul. Otolińska 2 09-407 Płock 217 Premium DoDo ul. Konie 1 05-652 Pniewy 218 Premium DoDo ul. Topolowa 2 58-562 Podgórzyn 219 Express CoDo ul. Piłsudskiego 43 72-010 Police 220 Premium CoCo ul. Widok 1 66-600 Połupin Krosno Odrzańskie 221 Premium CoCo ul. Wojciechowskiego 4 60-685 Poznań 222 Premium CoCo ul. Chartowo 21 61-245 Poznań 223 Premium CoCo ul. Piłsudskiego 110 61-246 Poznań

Lp Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc 224 Premium CoCo ul. Bobrzańska 21 61-248 Poznań 225 Express CoDo ul. Głogowska 218 60-104 Poznań 226 Premium CoCo ul. Czechosłowacka 108 61-476 Poznań 227 Express CoDo ul. Szymanowskiego 13 61-685 Poznań 228 Premium CoCo ul. Wrocławska 95 59-230 Prochowice 229 Premium CoCo ul. Wiejska 2 48-200 Prudnik 230 Express CoDo ul. Skalskiego 5 83-000 Pruszcz Gdański 231 Premium CoCo Pl. Unii Brzeskiej 2 37-700 Przemyśl 232 Premium CoCo ul. Generała Leopolda Okulickiego 1 37-700 Przemyśl 233 Premium DoDo Nowa Niedrzwica 60 66-340 Przytoczna 234 Premium DoDo Jeżewo 5 06-100 Pułtusk 235 Premium CoCo ul. Plac Mostowy 1 47-400 Racibórz 236 Express CoDo Aut ul. Hallera 17 44-310 Radlin 237 Premium CoCo ul. Jana Pawła II 11 26-611 Radom 238 Premium CoCo ul. Czarnieckiego 73 26-600 Radom 239 Premium CoCo ul. Struga 69 26-610 Radom 240 Express CoDo ul. Żółkiewskiego 8A 26-600 Radom 241 Premium DoDo Al. Wojska Polskiego 47 26-604 Radom 242 Express CoDo ul. Przyjemskiego 40 63-900 Rawicz 243 Premium DoDo ul. Torowa 1 84-240 Reda 244 Premium DoDo ul. 3 Maja 589 39-100 Ropczyce 245 Express CoDo ul. Księdza Niedzieli 27 41-711 Ruda Śląska 246 Express CoDo ul. Górnośląska 18 41-705 Ruda Śląska 247 Premium CoCo ul. Wodzisławska 180 44-218 Rybnik 248 Premium CoCo ul. Kotucza 51 44-200 Rybnik 249 Express CoDo ul. 3-go Maja 37 44-200 Rybnik 250 Premium CoCo Al. Rejtana 18 35-310 Rzeszów 251 Premium DoDo ul. Przemysłowa 24 35-105 Rzeszów 252 Premium DoDo ul. Krakowska 36D 27-600 Sandomierz 253 Premium DoDo ul. Sokołowska 174 08-110 Siedlce 254 Express CoDo ul. Kapicy 10C 41-100 Siemianowice Śląskie 255 Premium DoDo ul. Lewandowskiego 2 17-300 Siemiatycze 256 Premium CoCo ul. Krakowska 144C 26-110 Skarżysko-Kamienna 257 Premium DoDo ul. 1 Maja 23A 69-100 Słubice 258 Premium CoCo ul. Gdańska/Kozietulskiego 12 76-200 Słupsk 259 Express CoDo Al. Wolności 4 76-200 Słupsk 260 Express CoDo ul. Poznańska 72 76-200 Słupsk 261 Premium CoCo Al. 600-lecia 41 96-500 Sochaczew 262 Premium CoCo ul. Kujawska 52 86-050 Solec Kujawski 263 Premium CoCo Al. Niepodległości 627-637 81-811 Sopot 264 Premium CoCo ul. Wawel 16 41-200 Sosnowiec 265 Premium CoCo ul. Piłsudskiego 61 41-200 Sosnowiec 266 Express CoDo Aut ul. Wojska Polskiego/Kopalniana 41-200 Sosnowiec 267 Premium CoCo ul. Okulickiego 140A 37-450 Stalowa Wola 268 Premium CoCo Al. Wyzwolenia 45 27-200 Starachowice

Lp Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc 269 Premium CoCo ul. Koszalińska 16 76-039 Stare Bielice 270 Premium CoCo ul. Świecka 36 86-134 Stare Marzy 271 Express CoDo Aut ul. Ogrodowa 31 62-571 Stare Miasto 272 Premium CoCo ul. Szczecińska 19 73-110 Stargard 273 Premium CoCo ul. Sikorskiego 32 83-200 Starogard Gdański 274 Premium DoDo ul. Krakowska 61 28-200 Staszów 275 Premium DoDo ul. Piłsudskiego 1A 26-220 Stąporków 276 Premium DoDo ul. Konary 43 28-130 Stopnica 277 Premium DoDo ul. Starogardzka 99 83-010 Straszyn 278 Premium DoDo ul. 1 Maja 35 43-246 Strumień 279 Premium DoDo ul. Stryszawa 32D 34-205 Stryszawa 280 Premium DoDo Dobrzechów 26 38-100 Strzyżów 281 Premium CoCo Korytnica 14 97-330 Sulejów 282 Premium CoCo ul. Reja 2 16-400 Suwałki 283 Express CoDo ul. Kowalskiego 2B 16-400 Suwałki 284 Premium CoCo ul. Gryfińska 60 70-772 Szczecin 285 Premium CoCo Al. Bohaterów Warszawy 37G 70-340 Szczecin 286 Express CoDo ul. Modra 116 71-220 Szczecin 287 Express CoDo ul. Ku Słońcu 67 71-041 Szczecin 288 Express CoDo ul. Chopina 19 71-450 Szczecin 289 Premium DoDo ul. Południowa 17 71-001 Szczecin 290 Premium CoCo ul. Cieślaka 2 78-400 Szczecinek 291 Express CoDo ul. Chrobrego 1 12-100 Szczytno 292 Premium CoCo ul. Grunwaldzka 21 63-100 Śrem 293 Express CoDo ul. Cukrowników 5 86-100 Świecie 294 Express CoDo ul. Granitowa 1 41-600 Świętochłowice 295 Premium CoCo ul. Sienkiewicza 78 39-400 Tarnobrzeg 296 Express CoDo Aut ul. Nakielska/Oświęcimska 42-600 Tarnowskie Góry 297 Premium CoCo ul. Klikowska 19 33-100 Tarnów 298 Premium CoCo Al. Matki Bożej Fatimskiej 103 33-100 Tarnów 299 Premium DoDo Janów 39A 26-706 Tczów 300 Premium CoCo ul. Szosa Lubicka 62 87-100 Toruń 301 Express CoDo ul. Przy Kaszowniku 2 87-100 Toruń 302 Premium DoDo Strzeszowice 68-212 Trzebiel 303 Express CoDo ul. Kościuszki 55A 32-540 Trzebinia 304 Premium DoDo ul. Kaliska 90 62-700 Turek 305 Premium DoDo Tuszyma 139 39-321 Tuszyma 306 Premium CoCo ul. Budowlanych 1 43-100 Tychy 307 Premium DoDo ul. Uzdowo Stacja Paliw Konpal 83A 13-214 Uzdowo 308 Premium DoDo ul. Wenecja 9 34-100 Wadowice 309 Premium CoCo ul. Wrocławska 28 58-309 Wałbrzych 310 Premium DoDo ul. Grójecka 32-44 05-660 Warka 311 Premium CoCo ul. Puławska 274 02-819 Warszawa 312 Premium CoCo ul. Jugosłowiańska 19 03-984 Warszawa 313 Premium CoCo ul. Modlińska 144 03-186 Warszawa

Lp Format Adres Kod pocztowy Miejscowosc 314 Premium CoCo ul. Radzymińska 96 03-512 Warszawa 315 Premium CoCo ul. Grochowska 19 04-186 Warszawa 316 Premium CoCo Al. Rodowicza "Anody" 6 02-786 Warszawa 317 Premium CoCo ul. Połczyńska 30 01-337 Warszawa 318 Premium CoCo ul. Krasnobrodzka 1 03-226 Warszawa 319 Premium CoCo ul. Powstańców Śląskich 90 01-493 Warszawa 320 Premium CoCo ul. Nowoursynowska 183 02-787 Warszawa 321 Premium CoCo Al. Krakowska 269 02-133 Warszawa 322 Premium CoCo ul. Puławska 86 02-603 Warszawa 323 Premium CoCo ul. Conrada 29B 01-922 Warszawa 324 Premium CoCo ul. Towarowa 20 00-839 Warszawa 325 Premium CoCo ul. Dzika 29 01-038 Warszawa 326 Premium CoCo ul. Kondratowicza 49 03-286 Warszawa 327 Premium CoCo ul. Wał Miedzeszyński 324 03-994 Warszawa 328 Premium CoCo ul. Stoczniowców 5 03-982 Warszawa 329 Express CoDo ul. Puławska 427 02-884 Warszawa 330 Premium CoCo ul. Płochocińska 200 03-044 Warszawa 331 Premium CoCo Al. Jerozolimskie 228 02-495 Warszawa 332 Premium DoDo ul. Woronicza 19 02-625 Warszawa 333 Premium DoDo ul. Europejska 127 02-964 Warszawa 334 Premium DoDo ul. Patriotów 10 2 04-942 Warszawa 335 Premium DoDo ul. Lucerny 3/11 04-687 Warszawa 336 Premium CoCo ul. Głowackiego 34 98-300 Wieluń 337 Premium CoCo ul. Starowiejska 25 84-120 Władysławowo 338 Premium CoCo ul. Okrzei 73 87-800 Włocławek 339 Premium DoDo Włostów 313 27-545 Włostów 340 Premium CoCo ul. Witosa 24 44-300 Wodzisław Śląski 341 Express CoDo ul. Pszowska 162 44-300 Wodzisław Śląski 342 Premium DoDo Bidziny 57 27-532 Wojciechowice 343 Premium DoDo Łopoń 192 32-830 Wojnicz 344 Premium CoCo Proszenie 1C 97-320 Wolbórz 345 Premium DoDo ul. Żeromskiego 16 64-200 Wolsztyn 346 Premium DoDo Berzyna 83 64-200 Wolsztyn 347 Premium CoCo Al. Krakowska 81A 05-552 Wólka Kosowska 348 Premium CoCo ul. Dyrekcyjna 30 50-086 Wrocław 349 Premium CoCo ul. Dmowskiego 5 50-203 Wrocław 350 Premium CoCo ul. Braniborska 84 53-680 Wrocław 351 Premium CoCo ul. Karkonoska 52 53-015 Wrocław 352 Express CoDo ul. Hubska 102-118 50-505 Wrocław 353 Premium CoCo ul. Działkowców 9 62-300 Września 354 Express CoDo ul. Wolności 210 41-800 Zabrze 355 Premium CoCo ul. Wolności 484 41-806 Zabrze 356 Premium CoCo ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 41 05-170 Zakroczym 357 Premium CoCo ul. Doranta 17 05-170 Zakroczym 358 Premium CoCo ul. Peowiaków 9A 22-400 Zamość