Ceny benzyny i oleju napędowego w przyszłym tygodniu zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają kierowców na stacjach?

– Przełom stycznia i lutego przyniósł mocny wzrost kosztów tankowania benzyn, które są obecnie na najwyższym poziomie od października ubiegłego roku. Podrożał też diesel, ale tu podwyżka była umiarkowana – zauważają eksperci e-petrol.pl.

Benzyna 95 droższa, diesel i gaz LPG też w górę

Benzyna 95 w mijającym tygodniu podrożała aż o 9 groszy, do poziomu 6,68 zł/l. Więcej płacili też tankujący olej napędowy – tu podwyżka wyniosła 3 grosze - litr diesla kosztuje średnio w Polsce 7,65 zł. Nieprzerwanie od początku roku rosną koszty tankowania autogazu. Gaz LPG podrożał o 5 groszy do poziomu 3,25 zł/l.

Ceny paliw od poniedziałku 6 lutego, benzyna 95, diesel i LPG

– Pomimo tych podwyżek marże sprzedawców paliw utrzymują się na minimalnym poziomie, bo w ostatnim czasie wzrost cen na stacjach nie nadążał za zmianami obserwowanymi na rynku hurtowym – zauważają eksperci.

A jakich cen można spodziewać się na stacjach po wejściu w życie 5 lutego unijnego embarga na rosyjskie paliwa? Analitycy e-petrol.pl zakładają jedynie stabilizację kosztów tankownia. Przewidywane przedziały dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco:

benzyna 95 - 6,65-6,79 zł/l

olej napędowy - 7,57-7,70 zł/l

gaz LPG - 3,19-3,26 zł/l

Ceny na stacjach w Polsce kontra embargo na Rosję

Zdaniem analityków wydarzeniem, które najbardziej będzie emocjonować rynki paliw w kolejnych dniach, jest początek europejskich sankcji odwetowych za rosyjską inwazję na Ukrainę – od niedzieli uruchamia się embargo i pułap cenowy na produkty rafinowane. – "The New York Times” przypomina, że w embargu kluczowe jest uderzenie w zakupy rosyjskiego diesla, który napędza nie tylko ciężarówki dostarczające towary, ale także ponad 40 proc. samochodów w Unii Europejskiej – wskazali ekspeci e-petrol.

– Szacunki z ubiegłego roku mówiły nawet o połowie europejskiego importu oleju napędowego (około 700 tys.) baryłek dziennie. Wprawdzie takie ilości mogą być trudne do zastąpienia, jednak europejskie rafinerie wiedząc o zmianie prawnej przygotowywały się, budując swoje rezerwy, a także zaopatrując się w alternatywnych lokalizacjach – stwierdzili. Dodatkowo niewykluczonym scenariuszem może być omijanie sankcji, bowiem monitoring pochodzenia paliw gotowych jest niemal niemożliwy. Analitycy przypomnieli, że Unia Europejska zamierza wprowadzić limit cenowy; wstępna propozycja UE wynosiła 100 dolarów za baryłkę oleju napędowego i 45 dolarów za baryłkę olejów opałowych.

– Poza informacjami o embargu w mijającym tygodniu nie sposób pominąć spotkania ministrów z Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i sojuszników, które ustaliło utrzymanie dotychczasowych poziomów wydobycia, co było zresztą przewidywane przez analityków – zwrócili uwagę analitycy. W ich opinii dużą niespodzianką w tym tygodniu były także dane o zapasach w USA, podane w środę przez Energy Information Administration. – Rezerwy ropy zamiast zmniejszać się o milion baryłek wzrosły o 4,14 mln, co nie pozostało bez wpływu na ceny surowca na światowych rynkach – wskazali analitycy.

Ekonomista PKN Orlen o cenach paliw po nałożeniu 5 lutego embarga na Rosję

– Wprowadzane od 5 lutego unijne embargo na produkty naftowe z Rosji nie powinno skutkować brakiem paliw, ani wzrostem ich cen na stacjach w Polsce. Nie ma ku temu powodów – stwierdził Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen.

Nie ma potrzeby tankowana paliw na zapas?

Przedstawiciel koncernu uważa, że nie ma potrzeby tankowania paliw na zapas. Przestrzegł, że taka praktyka mogłaby spowodować “powtórkę z sytuacji” tuż po rosyjskiej agresji na Ukrainę 24 lutego 2022 r.

– Nie brakowało paliw, natomiast ludzie wpadli w panikę i były problemy logistyczne z dowiezieniem po prostu paliwa przez parę dni – przypomniał Czyżewski.

Benzyna 95, diesel i gaz LPG - jakie ceny?

Z kolei eksperci BM Reflex zauważają, że choć benzyna w hurcie w stosunku do początku stycznia jest jeszcze o 20 gr droższa, to i tak tańsza niż w połowie miesiąca, z kolei diesel jest najtańszy od początku roku. – Korekty z ostatniego tygodnia oraz to, że jest jeszcze miejsce na spadek w hurcie dają szanse na spadki cen także w detalu, większe w przypadku diesla niż benzyny – zwrócili uwagę. Obecnie średnie ceny na stacjach wynoszą odpowiednio:

benzyna 95 – 6,69 zł/l (+4 gr/l),

benzyna 98 – 7,39 zł/l (+3 gr/l),

diesel – 7,66 zł/l (0 gr/l),

gaz LPG – 3,22 zł/l (+2 gr/l).

Embargo na paliwa z Rosji zadziała z poślizgiem

W ocenie ekspertów na dwa dni przed wejściem w życie unijnego embarga na import rosyjskich produktów naftowych, czyli głównie olejów napędowych, opałowych, smarowych, benzyn, nafty i paliwa lotniczego, europejski rynek wydaje się być dobrze zaopatrzony. – Embargo nie obejmuje gazu płynnego LPG. Na pełny efekt embarga trzeba będzie poczekać nawet kilkanaście tygodni. Rynek oczekuje, że rosyjskie rafinerie zmniejszą w kolejnych miesiącach produkcję paliw płynnych gdyż łatwiej Rosji będzie sprzedać w obecnej sytuacji ropę naftową niż produkty naftowe – przewidują analitycy Refleksu.