Reklama

Jakość paliw w Polsce sprawdzona. Benzyna, olej napędowy, gaz LPG oraz biopaliwa trafiły pod lupę kontrolerów Inspekcji Handlowej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na podstawie badań powstał nowy raport…

W 2021 r. łącznie do badań pobrano 1565 próbek paliw, w tym 779 próbki benzyn i 786 próbek diesla, na stacjach i w hurtowniach. Badań laboratoryjnych nie przeszło pozytywnie 27 próbek paliw ciekłych (norm nie spełniły 22 próbki ON i 5 benzyny) co stanowi 1,72 proc. zbadanych próbek.

Paliwo złej jakości w tych województwach i nalot na nieuczciwe stacje

Najwięcej odstępstw od norm podczas losowych kontroli stwierdzono w trzech województwach: kujawsko-pomorskim (3,17 proc. zbadanych próbek), warmińsko-mazurskim (2,22 proc.) i pomorskim (1,59 proc.).

Reklama

Z kolei w przypadku nalotów na stacje wybrane na podstawie m.in. informacji od policji czy kierowców najwięcej nieprawidłowości wykryto w województwie śląskim (14,58 proc.), opolskim (14,29 proc.), warmińsko-mazurskim (11,54 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (10 proc.).

Lista stacji paliw, w których wykryto benzynę i olej napędowy złej jakości

Stacje paliw, w których zakwestionowano jakość benzyny lub oleju napędowego:

Kujawsko-pomorskie, Chełmża, ul. Dworcowa 26A, firma handlowo-usługowa Zbigniew Legutko – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełniała wymagań ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną (odporność na utlenianie podawana w godzinach) - wynik testu 14,8 h przy wymaganych min. 20-2,5 h);

Chełmża, ul. Dworcowa 26A, firma handlowo-usługowa Zbigniew Legutko – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełniała wymagań ze względu na zaniżoną (odporność na utlenianie podawana w godzinach) - wynik testu 14,8 h przy wymaganych min. 20-2,5 h); Kujawsko-pomorskie, Głogowo, ul. Warszawska 12, stacja paliw Twoya – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań przez zaniżony parametr stabilności oksydacyjnej - wynik badania 11,8 h przy wymaganiach ≥ 20,0-2,5);

Kujawsko-pomorskie, Skępe, ul. Warszawska 1, "KAMA Kowalski" Antoni Piotr Kowalski (partner BP) – zakwestionowano jakość benzyny (próbka nie spełnia wymagań przez zawyżoną całkowitą zawartość związków organicznych zawierających tlen - wynik badania wyniósł 3,2proc. ± 0,48 (m/m) przy wymaganiach jakościowych ≤ 2,7; zawartość etanolu także nie spełniała normy - wynik badania wyniósł 7,6 ± 1,1 proc. przy wymaganiach jakościowych ≤ 5,0);

Kujawsko-pomorskie, Trąbin 42, Jerzy Barwiński PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań dot. stabilności oksydacyjnej - wynik badania wyniósł 10 h przy wymaganiach ≥ 20,0-2,5);

Warmińsko-mazurskie , Sulimy 23A, stacja Komtex – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań z uwagi na zaniżony parametr temperatury zapłonu , którego wynik badania wyniósł 51 st. C przy wymaganiach jakościowych > 55-2,1);

, Sulimy 23A, stacja Komtex – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań z uwagi na zaniżony parametr , którego wynik badania wyniósł 51 st. C przy wymaganiach jakościowych > 55-2,1); Warmińsko-mazurskie, Iłowo-Osada, ul. Jagiellońska 28A, stacja paliw Józef Zmudczyński – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań dot. temperatury zapłonu - wynik badania wyniósł <40 st. C przy wymaganiach > 55,0-2,1; także stabilność oksydacyjna nie spełniła normy - wynik testu 6,6 h przy wymaganiach jakościowych ≥ 20,0-2,5 h);

Pomorskie , Sierakowice, Piwna 17, Tadeusz Pranczyk (skład węgla, olej opałowy) – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań jeśli chodzi stabilność oksydacyjną - wynik badania 16,6 h przy wymaganiach jakościowych min 20,0-2,5 h);

, Sierakowice, Piwna 17, Tadeusz Pranczyk (skład węgla, olej opałowy) – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań jeśli chodzi stabilność oksydacyjną - wynik badania 16,6 h przy wymaganiach jakościowych min 20,0-2,5 h); Pomorskie, Glina 32A, CLIMATRONIX – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań dot. temperatury zapłonu - wynik badania <40,0 st. C przy wymaganiach > 55,0-2,1; także stabilność oksydacyjna nie spełniła normy – wynik badania 15 h przy wymaganiach ≥ 20,0-2,5);

Zachodniopomorskie , Szczecin, ul. Gryfińska 60, stacja Circle K – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań jeśli chodzi stabilność oksydacyjną - wynik badania wyniósł 12 h przy wymaganiach jakościowych min 20,0-2,5);

, Szczecin, ul. Gryfińska 60, stacja Circle K – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań jeśli chodzi stabilność oksydacyjną - wynik badania wyniósł 12 h przy wymaganiach jakościowych min 20,0-2,5); Lubuskie , Bytom Odrzański, ul. Kożuchowska 17, stacja PKN ORLEN – zakwestionowano jakość benzyny (badana próbka nie spełnia wymagań dot. motorowej liczby oktanowej - wynik badania 84,4 przy wymaganiach jakościowych ≥ 85,0-0,5);

, Bytom Odrzański, ul. Kożuchowska 17, stacja PKN ORLEN – zakwestionowano jakość benzyny (badana próbka nie spełnia wymagań dot. motorowej liczby oktanowej - wynik badania 84,4 przy wymaganiach jakościowych ≥ 85,0-0,5); Opolskie , Brzeg, ul. Chocimska, stacja Nestar Bogdan Nesterowicz – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełniła wymagań przez zaniżoną temperaturę zapłonu - wynik 45,5 st. C przy wymaganiach jakościowych > 55-2,1);

, Brzeg, ul. Chocimska, stacja Nestar Bogdan Nesterowicz – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełniła wymagań przez zaniżoną temperaturę zapłonu - wynik 45,5 st. C przy wymaganiach jakościowych > 55-2,1); Wielkopolskie , Poznań, ul. Głogowska 432, stacja Auchan – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełniła normy dot. temperatury zapłonu - wynik badania 51 st. C przy wymaganiach jakościowych > 55-2,1);

, Poznań, ul. Głogowska 432, stacja Auchan – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełniła normy dot. temperatury zapłonu - wynik badania 51 st. C przy wymaganiach jakościowych > 55-2,1); Wielkopolskie, Opalenica, ul. 5 Stycznia 22, stacja Harpia CPN – zakwestionowano jakość benzyny (badana próbka nie spełnia wymagań dot. badawczej liczby oktanowej - wynik 93,6 przy wymaganiach jakościowych min. 95,0-0,4; motorowa liczba oktanowa także była zbyt niska - wynik 83,9 przy wymaganym min. 85,0-0,5);

wynik 93,6 przy wymaganiach jakościowych min. 95,0-0,4; także była zbyt niska - wynik 83,9 przy wymaganym min. 85,0-0,5); Mazowieckie , Kolonia Skrzyńskiego 2A, "A.T.H. HERNIK" – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań dot. temperatury zapłonu - wynik testu 46 st. C przy wymaganiach jakościowych > 55-2,3);

, Kolonia Skrzyńskiego 2A, "A.T.H. HERNIK" – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań dot. temperatury zapłonu - wynik testu 46 st. C przy wymaganiach jakościowych > 55-2,3); Małopolskie , Lipnica Dolna 273, AUTO OAZA – zakwestionowano jakość benzyny (badana próbka nie spełnia wymagań jeśli chodzi o prężność par - wynik badania wyniósł 55,8 kPa przy wymaganiach jakościowych 59,1-90,9);

, Lipnica Dolna 273, AUTO OAZA – zakwestionowano jakość benzyny (badana próbka nie spełnia wymagań jeśli chodzi o prężność par - wynik badania wyniósł 55,8 kPa przy wymaganiach jakościowych 59,1-90,9); Śląskie , Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 75, stacja GREENER zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań z uwagi na zaniżoną stabilność oksydacyjną - wynik badania ≥ 95 g/m 3 przy wymaganiach max. 25+8);

, Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 75, stacja GREENER zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań z uwagi na zaniżoną stabilność oksydacyjną - wynik badania ≥ 95 g/m przy wymaganiach max. 25+8); Śląskie, Pyrzowice, ul. Transportowa 2, Komplet, partner BP – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań dot. stabilności oksydacyjnej - wynik 0,4 h przy wymaganym ≥ 20,0-2,5 h oraz >95 g/m 3 przy wymaganiach ≤ 25+8);

przy wymaganiach ≤ 25+8); Śląskie, Łazy, ul. Wiejska 3, NKR GROUP – zakwestionowano jakość oleju napędowego (badana próbka nie spełnia wymagań dot. temperatury zapłonu - wynik badania wyniósł 48,5 st. C przy wymaganiach > 52,9). Na tej samej stacji zakwestionowano również jakość benzyny (badana próbka nie spełnia wymagań dot. temperatury końca destylacji - wynik badania wyniósł 216,7 st. C przy wymaganiach jakościowych max. 214 st. C).

Lista skontrolowanych stacji paliw jest także w pliku PDF:

Lista stacji paliw skontrolowanych w 2021 roku pobierz plik

Jakość paliwa, czyli wyniki kontroli gazu LPG

Po kontroli 345 próbek gazu LPG inspektorzy zakwestionowali tylko jedną z nich (o,34 proc.). Dla porównania badania przeprowadzone w 2020 r. wykazały nieprawidłowości w przypadku 0,84 proc. próbek.

Lista skontrolowanych stacji LPG w pliku PDF:

Lista stacji LPG skontrolowanych w 2021 roku pobierz plik

Inspektorzy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości podczas kontroli hurtowni. Kontrola jakości lekkiego oleju opałowego przebiegła pomyślnie – wszystkie próbki spełniały wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu (podobnie jak w latach 2013-2020).

Zła jakość oleju napędowego i groźne konsekwencje

Od kilku lat na niskim poziomie utrzymuje się liczba nieprawidłowości związanych z przekroczoną zawartością siarki – zarówno w przypadku oleju napędowego, jak i benzyny.

W przypadku oleju napędowego najczęściej kwestionowanymi parametrami były:

Stabilność oksydacyjna, czyli odporność na utlenianie podawana w godzinach;

Zbyt niska temperatura zapłonu.

Eksperci tłumaczą, że utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek układu paliwowego.

Z kolei zbyt niska temperatura zapłonu stwarza niebezpieczeństwo wybuchu oparów podczas nalewania diesla z dystrybutora do baku.

Za mało oktanów w benzynie, czyli jak to szkodzi silnikowi?

Jeśli chodzi o benzynę, to kontrolerzy najczęściej ujawniali przypadki zbyt niskiej wartości liczby oktanowej MON i RON.

Zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierówną pracę jednostki napędowej oraz większe zużycie paliwa.

Jakość paliwa na stacjach i pierwsze wyniki z 2022 roku

Kontrolerzy podali także pierwsze wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych w 2022 r. Dotyczą zarówno przedsiębiorców wybranych losowo, jak i tych, na których były skargi.

Od początku 2022 roku do 28 lutego Inspekcja Handlowa do badań pobrała łącznie 173 próbki paliw ciekłych (benzyny i oleju napędowego). Wyniki? Do tej pory nie stwierdzono nieprawidłowości. Również wszystkie pobrane w tym okresie próbki gazu (LPG) spełniały wymagania jakościowe.

Lista stacji paliw skontrolowanych w 2022 roku pobierz plik