Kret-gigant na 68 kołach brnie przez Polskę. Takiego transportu jeszcze nie było

Tarcza TBM, która wykopie tunel w biegu drogi S19 Via Carpatia ma 112 m długości, waży 4000 ton, a sama tarcza wiercąca ma 15,2 m średnicy. To 1,7 m więcej niż średnica wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu. Teraz ten kret-gigant sprowadzony do Polski z Hiszpanii jest transportowany na plac budowy. Najcięższe elementy TBM są przewożone na specjalnej mega-naczepie, złożonej z dwóch platform z samojezdnymi osiami, które razem liczą 68 kół. Transport gigantycznych elementów podzielony na 14 zestawów przejechał w nocy przez Warszawę, a teraz konwój zmierza drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina.

1/14 Konwój z tarczą TBM przejedzie drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina i dalej na Podkarpacie. Transport maszyny TBM będzie się poruszał z prędkością do 10 km/h na mostach, a poza nimi w granicach 20-30 km/h... następna Tomasz Sewastianowicz KOMPLET PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet … Tylko teraz 469,00zł Przejdź do sklepu Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję