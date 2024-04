Trasa S10 między Toruniem a Bydgoszczą: kiedy gotowa?

Inwestycję zrealizuje konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores (partner), a wartość kontraktu wynosi niemal 340 mln zł. Droga będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny, a odcinek, którego dotyczy ZRID liczy niespełna 11,8 km. Zgodnie umową wszystkie prace powinny zostać ukończone do końca I kwartału 2027 r.

Droga S10 między Bydgoszczą a Toruniem jest realizowana w ramach programu budowy dróg krajowych do 2030 r. Nowy odcinek obejmuje jedenaście obiektów inżynierskich oraz dwa węzły: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. Ten fragment jest dość ważny także dlatego, że jego otwarcie skróci dojazd do autostrady A1 dla kierowców podróżujących z Bydgoszczy oraz ułatwi dostęp do A1 kierowcom z Torunia.

Droga S10 połączy Szczecin z Warszawą i odciąży autostradę A2

Odcinek S10 stanowiący południową obwodnicę Torunia został wybudowany prawie 20 lat temu temu jako jednojezdniowa droga ekspresowa, ale tzw. z pasem rezerwy. Teraz zostanie on wykorzystany do budowy pełnego przekroju drogi w układzie 2x2. Ciekawym elementem realizacji tego zadania jest ponowne połączenie ulicy Bydgoskiej (w gminie Wielka Nieszawka, dawna część drogi krajowej nr 10, która została odłączona podczas budowy obwodnicy) z obecną drogą krajową nr 10 w Cierpicach.

Trasa S10 w przyszłości połączy Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej i osiągnie długość około 410 km. Realizacja wszystkich brakujących odcinków jest zaplanowana w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., co stworzy alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Droga ekspresowa S10: kiedy oddanie do ruchu?

Obecnie kierowcy korzystają z kilku odcinków S10 o łącznej długości ok. 60 km. W województwie zachodniopomorskim trwają procedury przetargowe dla realizacji wszystkich odcinków S10 ze Szczecina do Piły. W województwie wielkopolskim złożono wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla odcinka Piła - Wyrzysk (o długości ok. 28 km) oraz dla dobudowy drugiej jezdni obwodnicy Wyrzyska (na odcinku 5 km).

W województwie kujawsko-pomorskim realizowane są cztery odcinki S10 między Bydgoszczą a Toruniem, a dwa pozostałe są w przygotowaniu: odcinek Wyrzysk - Bydgoszcz (jest już decyzja środowiskową), oraz odcinek A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (częściowo w województwie mazowieckim), gdzie trwają prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ). Trwają też prace przygotowawcze nad poszerzeniem autostrady A1 o dodatkowy pas ruchu na odcinku Toruń - Włocławek.