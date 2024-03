W ostatnich dwudziestu latach, polska infrastruktura drogowa przeszła imponującą transformację. Rozbudowana została do około 4900 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. To stanowi ponad siedmiokrotny wzrost w stosunku do stanu z 2004 roku, kiedy to dysponowaliśmy tylko 602 kilometrami takich dróg. W ciągu tych minionych lat dorobiliśmy się w tym temacie kilku rekordów.