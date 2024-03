Prace przygotowawcze do opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla trasy S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami są już w toku. Firma IVIA ma na to 6 lat, co pozwoli jej dokładnie zbadać i ocenić wszystkie istotne aspekty techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe związane z budową i eksploatacją planowanej drogi. Koszt prac wynosi nieco ponad 23 mln zł.