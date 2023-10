Reklama

Oddany dziś do ruchu odcinek drogi ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa ma długość ok. 19,5 km. Fragment ten powstał w niespełna dwa lata, licząc od dnia otrzymania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (8 grudnia 2021 r.).

Jest to dwujezdniowa droga ekspresowa przystosowana do najcięższego ruchu (11,5 t/oś) z dwoma węzłami – Ostrów Mazowiecka Północ na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S61 i S8 oraz Komorowo (połączenie z drogami wojewódzkimi 627 i 677). Na "esce" powstało 26 obiektów inżynierskich, w tym pięć stanowiących przejścia dla zwierząt oraz dodatkowo osiem przepustów ekologicznych dla zwierząt małych.

Trasa S61 i oddanie do ruchu: Łatwiejszy dojazd do Łomży

Realizacja tego odcinka wymagała wprowadzenia dużych zmian w organizacji ruchu na wysokości Ostrowi Mazowieckiej. Drogowcy zlikwidowali bowiem dotychczasowy węzeł Ostrów Mazowiecka Północ na skrzyżowaniu z ul. Lubiejewską w ciągu drogi wojewódzkiej 62. Wraz z oddaniem nowego węzła na skrzyżowaniu S8 z S61 łatwiejszy stanie się dojazd do Łomży. Nowy fragment poprawi również dojazd do Ostrowi Mazowieckiej od północy i z okolicznych miejscowości.

Ze względu na ograniczenia tonażowe na mostach w Łomży, ruch samochodów ciężarowych w kierunku granicy z Litwą będzie się odbywał tak jak dotychczas. Czyli przez Białystok. Zmieni się to dopiero po uzyskaniu przejezdności obwodnicy Łomży.

Droga ekspresowa S61: To nie koniec prac na tym odcinku

Na jezdni S8 w kierunku Białegostoku przez kilka miesięcy potrwa jeszcze przebudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz układanie nawierzchni na jezdni. Do tego pozostaje do wykonania budowa łącznika od węzła Komorowo do drogi wojewódzkiej DW627 oraz budowa/przebudowa dodatkowych jezdni tzw. dróg bocznych. Ostateczne zakończenie prac planowane jest w przyszłym roku.

Wartość kontraktu realizowanego w systemie Projektuj i buduj to 750 mln zł. Koszt całkowity projektu to około 843 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło 433,5 mln zł.

Droga S61 na finiszu. Kiedy oddanie do ruchu?

Droga ekspresowa S61 docelowo będzie miała około 220 km. Przebiega przez trzy województwa – mazowieckie (19,5 km), podlaskie (ok. 134,3 km) i warmińsko-mazurskie (66,4 km).

W województwie podlaskim kierowcy korzystają już z przeszło 121 km drogi ekspresowej S61. W grudniu 2022 r. oddany został do ruchu przygraniczny odcinek Suwałki – Budzisko, a w czerwcu bieżącego roku węzeł Łomża Zachód wraz z 7-kilometrowym odcinkiem Łomża Południe – Łomża Zachód.

Nie ma róży bez kolców…

Obecnie trwają jeszcze prace przy budowie ostatniego w województwie podlaskim odcinka S61 – od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno (12,9 km). To obwodnica Łomży. Wykonawca ma za zadanie udostępnić ją do ruchu – na zasadzie przejezdności jednej jezdni – w połowie 2024 r., co z kolei pozwoli na ruch samochodów ciężarowych trasą S61 do granicy z Litwą. W połowie 2025 r. obwodnica Łomży na całej długości będzie gotowa w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej.