Odcinek o długości 24,1 km będzie przedłużeniem budowanej już S19 z Kuźnicy do Sokółki i umożliwi, poprzez obwodnice, wyprowadzenie ruchu drogowego z miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka. Jednocześnie miejscowości te zostaną podłączone do drogi S19 poprzez planowane do wykonania cztery węzły drogowe: Sokółka Zachód, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka.

Powstanie droga ekspresowa z dwoma jezdniami, z czego każda dostanie po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca. Powstaną 22 obiekty mostowe, dziewięć z nich będzie pełniło funkcje przejść dla zwierząt, a dwa będą obiektami nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 oraz linią kolejową wąskotorową. Wykonanych zostanie także siedem przepustów umożliwiających migrację zwierząt małych i płazów.

Droga S19 na Podlasiu: jaki przebieg?

Droga ekspresowa S19 w województwie podlaskim będzie miała ponad 177 km długości. Jej realizacja została podzielona na 15 krótszych odcinków (przy uwzględnieniu obwodnicy Bielska Podlaskiego):

Kuźnica – Sokółka, długość ok. 15,8 km (w tym 10,6 km S i 5,2 km dwujezdniowej GP), trwają prace budowlane; Sokółka – Czarna Białostocka, ok. 24,1 km, w przetargu – otwarcie ofert; Czarna Białostocka – Białystok Północ, 13 km, w przetargu; Białystok Północ – Dobrzyniewo, ok. 8,8 km, w przetargu; Dobrzyniewo – Białystok Zachód, ok. 10,2 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID; Białystok Zach. – Białystok Księżyno, ok. 16,6 km, otrzymaliśmy nową DŚU; Białystok Księżyno – Białystok Południe, ok. 8 km S oraz ok. 13,8 km DK65, otrzymano nową DŚU; Białystok Południe – Wojszki, ok. 11,2 km, otrzymano nową DŚU; Wojszki – Deniski (most na Narwi z dojazdami) ok. 3,9 km, otrzymano nową DŚU, w przygotowaniu; Deniski – Haćki, ok. 6,6 km, w realizacji – oczekujemy na ZRID; Haćki – Bielsk Podlaski Zachód, ok. 11,2 km, w realizacji – wydana decyzja ZRID, rusza budowa; Bielsk Podlaski Zachód – Boćki, ok. 12,2 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID; Boćki – Malewice, ok. 15,9 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID; Malewice – Chlebczyn, ok. 25,1 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID; Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66, ok. 6 km (GP), w realizacji - oczekiwanie na ZRID.

Droga S19 na Lubelszczyźnie: jaki przebieg, gdzie trwają prace?

Droga ekspresowa S19 w województwie lubelskim będzie miała docelowo ok. 190 km długości. Kierowcy korzystają już z sześciu odcinków S19 w kierunku Rzeszowa: od węzła Lublin Węglin do granicy województwa podkarpackiego oraz z północnej części obwodnicy Lublina. W realizacji jest sześć odcinków tej trasy od granicy województw lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lublin Rudnik o łącznej długości ok. 100 km. Dla wszystkich z nich do Wojewody Lubelskiego trafiły wnioski o wydanie decyzji ZRID. Są to odcinki granica województw lubelskiego i mazowieckiego – Międzyrzec Podlaski, Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski – Kock, obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni), Kock – Lubartów, Lubartów - Lublin.

Droga S19 na Podkarpaciu: jaki przebieg, gdzie trwają prace?

W województwie podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 81,8 km szlaku Via Carpatia na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. Kolejne 72,9 km jest w realizacji. Prace budowlane trwają na odcinkach: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik i Krosno – Miejsce Piastowe. GDDKiA jest przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) dla odcinka Miejsce Piastowe – Dukla, natomiast odcinki: Domaradz – Krosno, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka są przed złożeniem wniosku o ZRID. Na etapie przetargu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, są ostatnie dwa odcinki S19, tj. Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz o łącznej długości 11,6 km.