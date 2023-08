Reklama

Odcinek S19 od węzła Babica do Jawornika realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawcą jest firma Intercor, a wartość umowy wynosi 1 253 370 000 zł. W ramach inwestycji powstanie 11,6 km drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny). Wybudowany zostanie również węzeł Żarnowa – Strzyżów, zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa) oraz wybudowane zostaną obiekty inżynierskie. Będzie to osiem estakad na wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,1 km i filarach o wysokości ok. 80 m.

Zaplanowano budowę również pięciu wiaduktów i czterech przejść dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, po jednym dla zwierząt dużych i małych). Droga zostanie też wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Via Carpatia na południe od Rzeszowa: jaki przebieg S19?

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica – Jawornik przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodzi na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym na ich dnie ciekami wodnymi.

Zgodnie z podpisaną umową prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 43 miesięcy, czyli we wrześniu 2026 r. Przy czym do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca).

Via Carpatia połączy Bałtyk z południem Europy

W Polsce Via Carpatia będzie miała około 700 km długości. W jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego (Lublin jest już połączony z Rzeszowem).

W województwie podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, a tak przedstawia się stan jej realizacji:

81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe), 72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe - Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe oraz w systemie Projektuj i buduj: Domaradz – Krosno, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla - Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka), 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).