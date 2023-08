Reklama

Policjanci lipnowskiej drogówki pełnili w niedzielę 27 sierpnia służbę na DK10 i w miejscowości Wola zatrzymali do kontroli kierującego Kią. Otóż 34-latek przekroczył dozwoloną prędkość o 63 km/h. Jak się jednak okazało, nie był to pierwszy przypadek, kiedy mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego zbyt mocno wciskał pedał gazu. W związku z tym policjanci nałożyli na niego grzywnę podwójnej wysokości. Kierowca, który po raz kolejny nie stosował się do limitów prędkości, będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 4000 złotych.

A gdyby to był pierwszy raz, to 34-latek z Gorzowa zapłaciłby "jedynie" 2000 zł. Więc sam sobie jest winien… Na czym jednak polega recydywa i w jakich przypadkach jest stosowana? Poniżej szybkie repetytorium z obecnie obowiązujących przepisów.

Mandat w tzw. recydywie: stawki mogą zaskoczyć. Jakie kary?

Recydywa ma zastosowanie w przypadku najbardziej poważnych wykroczeń, skutkujących poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy niż za pierwszym razem.

Recydywa dotyczy więc na przykład przekroczenia prędkości o:

31-40 km/h – pierwszy raz: 800 zł; recydywa: 1600 zł;

– pierwszy raz: recydywa: 41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 zł ; recydywa: 2000 zł ;

– pierwszy raz: ; recydywa: ; 51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 zł ; recydywa: 3000 zł;

– pierwszy raz: ; recydywa: 61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 zł ; recydywa: 4000 zł ;

– pierwszy raz: ; recydywa: ; 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 zł; recydywa: 5000 zł.

Prędkość to nie wszystko. Recydywa też za inne groźne wykroczenia

Oprócz przekroczenia prędkości aktualny taryfikator zakłada, że podwójna stawka będzie grozić też np. za: