Via Carpatia zyska nowy odcinek drogi ekspresowej S19. GDDKiA dostała właśnie zielone światło od wojewody podlaskiego na budowę odcinka pomiędzy miejscowością Haćki a Bielskiem Podlaskim.

Wykonawcą inwestycji jest Budimex. Jej wartość to niemal 326 mln zł. W ramach zadania powstanie 9 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 w biegu trasy Via Carpatia oraz jednojezdniowy odcinek DK66 - łącznik do istniejącej DK19. Zakończenie praz przewidziano na II kwartał 2025 r.

Droga S19 Via Carpatia, pierwszy odcinek Haćki-Bielsk Podlaski

Odcinek Haćki - Bielsk Podlaski to pierwszy fragment S19 na południe od Białegostoku, którego budowa ruszy w ciągu najbliższych kilku tygodni. Cztery inne odcinki na tym kierunku czekają na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Lista obejmuje:

Bielsk Podlaski Zachód - Boćki (długość ok. 12,2 km)

Boćki - Malewice (ok. 15,9 km)

Malewice - Chlebczyn (ok. 25,1 km)

Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66 (jedna jezdnia, dł. ok. 6 km)

Te cztery odcinki trasy mają być gotowe przed końcem 2025 roku.

S19 Via Carpatia, czyli TIR-y znikną z centrum Bielska Podlaskiego

GDDKiA planuje też wyprowadzić tranzyt poza centrum Bielska Podlaskiego. Taką zmianę mają umożliwić dwa węzły drogowe:

Bielsk Podlaski Północ – na skrzyżowaniu z istniejącą DK19 (docelowo drogą wojewódzką). W miejscu połączenia przewidziano budowę ronda umożliwiającego powiązanie drogi ekspresowej z istniejącym układem drogowym.

Bielsk Podlaski Zachód - na skrzyżowaniu z DK66 w kierunku zachodnim, projektowaną DK66 (planowana obwodnica Bielska Podlaskiego) w kierunku wschodnim oraz na kierunku północnym wlot do Bielska Podlaskiego starodrożem DK66 (przyszła droga wojewódzka).

Via Carpatia S19 w całym województwie podlaskim

Jaki jest stan tworzenia trasy Via Carpatia w województwie podlaskim? GDDKiA odkryła karty:

Kuźnica - Sokółka, długość ok. 15,8 km, trwają prace budowlane;

Sokółka - Czarna Białostocka, ok. 24,1 km, w przetargu;

Czarna Białostocka - Białystok Północ, 13 km, w przetargu;

Białystok Północ - Dobrzyniewo, ok. 8,8 km, w przetargu;

Dobrzyniewo - Białystok Zachód, ok. 10,2 km, w realizacji – GDDKiA oczekuje na ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej);

Białystok Zach. - Białystok Księżyno, ok. 16,6 km, nowa DŚU (decyzja o środowiskowym uwarunkowaniu);

Białystok Księżyno - Białystok Południe, ok. 8 km S oraz ok. 13,8 km DK65, nowa DŚU;

Białystok Południe - Wojszki, ok. 11,2 km, nowa DŚU;

Wojszki - Deniski (most na Narwi z dojazdami) ok. 3,9 km, nowa DŚU, w przygotowaniu;

Deniski - Haćki, ok. 6,6 km, w realizacji – oczekiwanie na ZRID;

Haćki - Bielsk Podlaski Zachód, ok. 11,2 km, w realizacji – wydana decyzja ZRID;

Bielsk Podlaski Zachód - Boćki, ok. 12,2 km, w realizacji – oczekiwanie na ZRID;

Boćki - Malewice, ok. 15,9 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID;

Malewice - Chlebczyn, ok. 25,1 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID;

Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66, ok. 6 km (GP), w realizacji - oczekiwanie na ZRID.

Via Carpatia i S19 - 700 km drogi w Polsce

Droga ekspresowa S19 poprowadzi od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy cztery województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

S19 - razem z drogą S61 - będzie częścią szlaku Via Carpatia, który w Polsce będzie miał 700 km. Trasa ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.