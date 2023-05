Reklama

Droga ekspresowa S8 zastąpi na mapie Polski niebezpieczną drogę krajową nr 8. Chodzi o ponad 32-kilometrowy odcinek od Kobierzyc do Łagiewnik.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) właśnie ogłosiła przetarg na budowę nowej ekspresówki. Zadanie podzielono na trzy odcinki między węzłami:

Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe, ok. 7,5 km długości,

Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski , ok. 13,8 km,

Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód, ok. 11,2 km.

Nowa droga ekspresową S8 z Wrocławia do Kłodzka (zobacz WIDEO)

Docelowo droga ekspresowa S8 zostanie zrealizowana na 87-kilometrowym odcinku od Wrocławia do Kłodzka. Nowa trasa będzie przedłużeniem odcinka kończącego się na wysokości Magnic koło Kobierzyc.

Nowa S8 będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. Do tego w przyszłości odcinek pomiędzy Kobierzycami i Jordanowem Śląskim będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu rezerwę w pasie rozdziału.

Nowa droga ekspresowa S8 Wrocław (Magnice) - Łagiewniki

Przeszło 30-kilometrowy fragment podzielono na trzy odcinki. Pierwszy to 7,5-kilometrowy szlak Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe. Tu trasa zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 i poprowadzi przez gminę Kobierzyce.

GDDKiA zaplanowała budowę dwóch węzłów drogowych: Kobierzyce Północ - połączenie z DK8 i z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8 oraz Kobierzyce Południe - połączenie z drogą wojewódzką nr 346. Pomiędzy węzłami i po obu stronach trasy zaplanowano MOP Królikowice. Dodatkowo powstanie m.in. estakada oraz dwa mosty pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, cztery wiadukty nad drogą ekspresową, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej pełniący również funkcję przejść dla zwierząt, cztery przepusty w tym trzy pozwalające przechodzić zwierzętom.

Drugi odcinek Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski jest prawie dwa razy dłuższy i ma ok. 13,8 km. Tu trasa zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 i przebiegać będzie przez tereny gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka i Jordanów Śląski.

– Zaplanowano budowę węzła drogowego Jordanów Śląski - połączenie z obecną DK8 oraz drogami powiatowymi DP2075D i DP1989D. Ponadto na odcinku wybudowanych zostanie: pięć mostów pełniących również funkcję przejścia dla zwierząt, siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym jeden pełniący również funkcję przejść dla zwierząt) oraz trzy przepusty pełniące również funkcję przejść dla zwierząt – wyliczyła GDDKiA.

Trzeci fragment Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód ma ok. 11,2 km długości. Trasa poprowadzi nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 i przebiegać będzie przez tereny gmin Jordanów Śląski i Łagiewniki. Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Łagiewniki Północ - połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39 oraz Łagiewniki Zachód - połączenie z drogą wojewódzką nr 384. – Ponadto na odcinku wybudowane zostaną: dwa mosty pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, cztery wiadukty nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej oraz sześć przepustów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt – wyliczyli drogowcy.

Nowa S8 Łagiewniki Zachód - Ząbkowice Śląskie Północ

Trasa o długości ok. 17,3 km zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Łagiewniki, Niemcza i Ząbkowice Śląskie. Droga ekspresowa S8 poprowadzona zostanie po zachodniej stronie starej DK8 i tylko w niewielkim stopniu wykorzysta jej przebieg (przeważnie w przecięciach).

– Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Niemcza na skrzyżowaniu z obecną DK8 oraz Ząbkowice Śląskie Północ na połączeniu z obecną DK8 i drogą powiatową nr 3165D. Ponadto wybudowanych zostanie: 17 mostów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt; osiem wiaduktów nad drogą ekspresową; wiadukt w ciągu drogi ekspresowej (nad koleją); 12 przepustów w tym siedem pełniących również funkcję przejść dla zwierząt – podała GDDKiA.

Nowa droga ekspresowa S8 Ząbkowice Śląskie Północ - Bardo

Droga ekspresowa o długości ok. 14 km zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez gminę Ząbkowice Śląskie i Bardo. Nowa S8 tylko minimalnie wykorzysta przebieg starej DK8 (na przecięciach).

– W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Ząbkowice Śląskie Wschód na połączeniu z drogą wojewódzką nr 385 oraz Bardo na połączeniu z obecną DK8. Ponadto wybudowanych zostanie pięć mostów (w tym cztery pełniące również funkcję przejść dla zwierząt), siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, wiadukt nad linią kolejową, dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, 12 przepustów, w tym 10 pełniących również funkcję przejść dla zwierząt – podali drogowcy.

Droga S8 zamiast DK8, kiedy kierowcy pojadą nową trasą?

Zakończenie całej inwestycji (Wrocław - Kłodzko) i oddanie trasy do ruchu przewidziano w latach 2028-2033.

Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest trasą o parametrach drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. S8 na Dolnym Śląsku liczy ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa, a także stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, łącząc okolice Magnic z węzłem Wrocław Południe. Po wybudowaniu odcinka od Wrocławia do Kłodzka wydłuży się o kolejne 87 km. Docelowo S8 poprowadzi do granicy polsko-czeskiej w Boboszowie.