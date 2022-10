Reklama

Utrudnienie w ruchu na autostradzie A1 – jak wyjaśnił rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – związane jest z pracami polegającymi na myciu ekranów dźwiękochłonnych na odcinku 5 kilometrów (od 343. do 338. km). Z ruchu wyłączone będą dwa pasy: prawy i awaryjny.

Roboty rozpoczną się o godz. 7 i zakończą ok. godz. 19.

Autostrada A1, dwa pasy wyłączone z ruchu

Jak poinformował również rzecznik, w związku z pilną potrzebą naprawy nawierzchni na dk 12 w Poniatowie w gminie Sulejów (404. km trasy), na wysokości skrzyżowania w czwartek przeprowadzone zostaną niezbędna prace.

– Będą one polegały na usunięciu uszkodzonych fragmentów nawierzchni i ułożeniu nowej. Prace będą prowadzone tzw. połówkami, tzn. raz na jednej, raz na drugiej połowie jezdni. W tym czasie ruch w miejscu prac kierowany ręcznie ruch będzie się obywał wahadłowo. Sygnalizacja na czas robót zostanie wyłączona. Przewidziany czas oczekiwania to ok. 30 minut – przekazał Maciej Zalewski.

Dodał, że ze względu na duży ruch na tym odcinku drogi, kierowcy proszeni są o rozważenie w tym dniu wyboru innej trasy. Pozwoli to uniknąć przymusowych postojów i opóźnień w podróży.

Utrudnienia także na ekspresowej S8

Utrudnień kierowcy muszą spodziewać się też na drodze ekspresowej S8 między węzłami Wolbórz i Studzianki w pow. piotrkowskim. Tam również remontowana będzie nawierzchnia. Prace będą prowadzone na odcinku ok. 600 metrów na jezdni w kierunku Warszawy. Ruch w miejscu prowadzonych robót będzie odbywał się tylko lewym pasem, zostanie także wprowadzone ograniczenie do 80 km/h i zakaz wyprzedzania.

Roboty w tym miejscu powinny zakończyć się 31 października.